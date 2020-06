Mit tegyünk égési sérülés esetén?

A Bethesda Gyermekkórház Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központjának munkatársai adnak tanácsokat. Hogyan előzze meg a baleseteket és mit tegyen baj esetén?

Az iskolai szünet beköszöntével a gyermekek többet maradnak felügyelet nélkül. Szakértői tanácsokat gyűjtöttünk össze az égési balesetet megelőző lehetőségekről, hogy a szülők felkészülten tudják kezelni a vakációval járó élethelyzeteket.

Mit tegyünk, ha megtörtént az égési sérülés?

Az egészen enyhe, felületes égésekre hideg csapvizet kell folyatni legalább 5–10 percen át. A komolyabb felületes sérülések hűtésére a „20-as szabály” vonatkozik: 20 percen belül, legalább 20 percen át, 20 °C-os vízzel. A víz elvezeti a bőrből a hőt, mérsékli a bőr duzzanatát. Nem árt gézzel lazán bekötni a sebet. A sebet háztartási zsiradékkal/tejföllel bekenni nem szabad. Főleg a nagyobb égéseket ne jéghideg vízzel hűtsük. Az esetleges kisebb hólyagokat ne nyissuk fel!

Hirdetés

Ügyeljünk rá, hogy hol gyújtunk tüzet a kiránduláson!

Csak a kijelölt tűzrakó helyen szabad tüzet gyújtani kirándulás közben, az arra alkalmas szélcsendes időben. Kivétel ez alól, ha tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Kerti, illetve szabadtéri sütögetések alatt, ha feltámad a szél, azonnal meg kell szüntetni a tevékenységet, hisz a zsarátnokot a szél akár 9 km-re is elviheti, és ez további tüzeket idézhet elő.

Erdei sütögetések során ügyeljünk a megfelelő oltóanyag/eszköz készenlétben tartására. Mielőtt elhagynánk a területet, győződjünk meg róla, hogy valóban nincs további izzás /parázslás. Javasoljuk a gyermekek bevonását ebbe a folyamatba, minden esetben mondjuk el ezeket a tanácsokat nekik, hogy a későbbiekben ők is így cselekedjenek majd.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Mire figyeljünk a kerti partin? - Égési sérülések megelőzése

A napégésről se feledkezzünk meg!

A vakáció idején több a szabadidős program, hiszen a jó idő mindenkit kicsalogat a négy fal közül. A tűző napon azonban égési veszélyekkel kell számolnunk. Napégés esetében elsősorban első fokú, ritkább esetben másodfokú égési sérüléseket szenvedhetünk. Ne tartózkodjuk a napon 11:00 – 14.00 óra között, és soha ne feledkezzünk meg a naptej használatáról! Próbáljunk meg napvédett, árnyékos helyet keresni ebben az időszakban.

Ezt olvasta már? Hogyan védjük meg gyermekeinket a nap káros sugaraitól?

Mit tegyünk, ha mégis bekövetkezik a napégés?

Fontos, hogy mérsékelt napégés során, ha nem képződnek hólyagok, a hideg vizes zuhany vagy borogatás hoz gyors enyhülést hoz. Használjunk napozás utáni balzsamot! Ha hólyagosodás jelenik meg (másodfokú égés), a hólyagokat ne szúrjuk ki, mert így nagyobb a fertőzés veszélye! A napozás hatására víz párolog a testünkből, igyunk az átlagosnál nagyobb mennyiségű folyadékot!

Égési sérülést villamos áram is okozhat

A jó idővel a kerti munkák is előtérbe kerülnek. De a szorgos kertészkedés közben számos baleseti tényezőre kell ügyelnünk. Egyik potenciális veszélyforrás lehet például fűnyírás közben az áramütés veszélye. Nagyon fontos, hogy ha gyermekünk is besegít a fűnyírásba – amit csak 12 év feletti gyermek tehet –, mindig hívjuk fel a figyelmét arra, hogy a fűnyíró vezetékére még véletlenül se tolja rá a gépet, hiszen súlyos áramütést kaphat, amely akár halálos kimenetelű is lehet. Ha az áramütés mégis bekövetkezik, soha ne érjünk a sérülthez, ameddig kapcsolatban áll az árammal! Végezzünk azonnali áramtalanítást, vagy egy, az áramot nem vezető anyaggal próbáljuk meg kiszabadítani a veszélyzónából. Ilyen balesetek esetében mindig orvost kell hívni!

A fűnyíró forró motorja is gyakran okoz égési sérülést. Nagyon jó, ha a ház körüli munkálatokból közös apa-gyermek programot tudunk varázsolni, de a kerti munkálatok előtt világosítsuk fel segítőnket a munkafolyamatokkal járó baleseti tényezőkről. A kertészkedés során előforduló rovarirtó szerek, gyomirtók, festékek és lakkok gyúlékonyak, ahogy ezt a rajtuk lévő piktogram minden esetben jelzi is. Ezeket a szereket nem éghető anyagú polcokon kell elhelyezni, éghető anyagtól távol.

A konyha a legveszélyesebb üzem

Gyakran tapasztalt jelenség, hogy a háziasszony a tepsit leteszi a padlóra, hogy gyorsabban hűljön ki az étel. Itt, egy kisebb gyermek hozzáérve könnyen égési sérülést szenvedhet. A forró italokat, kávét/teát soha ne tegyük olyan helyre, ahol a gyermek elérheti, magára ránthatja.

Konyhai sütés, főzés alkalmával előfordul, hogy az olaj/zsír meggyullad a tűzhelyen. Nagyon fontos alapszabály, hogy soha ne vízzel oltsuk el, mert az olaj/a zsír szétcsapódik, ezáltal a tűz tovább terjedését okozza, és súlyos égési sérüléseket idézhetünk elő. Ilyen esetekben fedővel, vagy egy nagyobb méretű lábossal kell letakarni az edényt, ami az égést meg fogja szűntetni. Érdemes háztartásokba, autókba tűzoltó készüléket beszerezni, melyet ilyen esetben azonnal használni tudunk.

Tartsuk távol gyermekünket a háztartási vegyi anyagoktól! A háztartásokban használt háztartási sósavak és különböző maró vegyszereket tartsuk távol a gyerekektől, mert égési sérüléseket okozhatnak. Külső sérülések esetén, amit otthon tehetünk, hogy száraz ruhával megtisztítjuk a bőrfelületet, majd bő vízzel lemossuk. Fontos ügyelni a sorrendre, mivel vannak olyan anyagok, melyek vízzel reagálnak, és ha a száraz ruhával nem tisztítjuk meg a felületet, akkor további sérüléseket is okozhatunk ezzel. Mindig tartsuk gyermekektől elzárva a vegyi anyagokat!

Olvasson tovább! Égési sérülések - A kezelés aranyszabályai

(Bethesda Gyermekkórház Alapítvány)