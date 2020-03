Tavaszi nagytakarítás: odafigyeléssel, biztonságosan, mérgezések elkerülésével

A tavaszi nagytakarítás során jellemző, hogy a megszokottnál alaposabb munkához nagy hatékonyságú, agresszív tisztító hatással rendelkező szerek használatára is szükség van. Az ilyen készítmények egyben nagyobb kockázatot is jelentenek. Ezért is rendkívül fontos, hogy a háztartási vegyszereket az előírásoknak megfelelően használjuk. Így elkerülhetők a mérgezések is.

Ügyeljünk a takarítás során használt tisztítószerek helyes használatára!

A tavaszi nagytakarítások során elkerülhetetlen a háztartási vegyszerek helyes kiválasztása. A nagy hatékonyságú tisztító és fertőtlenítő szerek (például hypo, vízkőoldó, penészirtó, hideg zsíroldó) veszélyesek az emberi szervezetre, többnyire maró vagy irritatív hatásúak. Mielőtt bármilyen tisztítószert használnánk, olvassuk el figyelmesen a címkén található figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat, és a gyártó által a biztonságos használatra tett javaslatokat.

Ezt olvasta már? Elsősegély mérgezések esetén

Végezzük a szaniterek fertőtlenítését és vízkőmentesítést időben elkülönítve!

Erősen mérgező klórgáz keletkezhet otthonunkban, ha klórtartalmú tisztítószereket (pl. hypo, penészirtó) és savas tisztítószereket (pl. vízkőoldó, háztartási ecet) összeöntünk, vagy egyidejűleg használjuk a tisztítandó felületen. Ilyenkor pezsgés és szúrós szag jelzi a klórgáz keletkezését.

A klórgáz a szem vagy a felső légutak szöveteivel érintkezve, a szövet víztartalmával sósavat képez, ami erősen irritáló hatású, nagy töménységben maró sérülést okoz az érintett területen. Már kis mennyiségű gáz belélegzése is égő érzést okoz az orrban és a torokban, köhögésre ingerel, és a terület elhagyására késztet. Nagyobb mennyiség belélegzése fullasztó, gyakran rohamokban jelentkező köhögést, nehézlégzést, mellkasi fájdalmat vált ki, ezen tüntetek jelentkezése esetén kórházi ellátásra, megfigyelésre is szükség lehet. A gáz a szemmel érintkezve égő, szúró fájdalmat, könnyezést vált ki, nedves bőrrel érintkezve irritáló hatású, hólyagosodást okozhat.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Kisgyermekkori vészhelyzetek és megelőzésük

Hirdetés

Takarítás közben gondoljunk gyermekeink és háziállataink biztonságára is!

Évente körülbelül 1200 négy év alatti gyermek szorul kórházi ellátásra valamilyen vegyi anyaggal történő mérgezés miatt. Ezek többsége valamilyen szülői gondatlanság miatt következik be, tehát megelőzhető lenne. A mérgezést okozó vegyi anyagok otthonunk szinte minden helyiségében előfordulnak: ilyenek a háztartási szerek, a gyógyszerek, a növényvédő szerek összetevői. A nagytakarítás során ügyeljünk arra, hogy a használt vegyszerekkel se kisgyermek, se háziállat ne érintkezhessen, tartsuk azokat számukra elérhetetlen helyen. A lejárt szavatosságú gyógyszereket, vitaminokat vigyük vissza a gyógyszertárba, a lejárt szavatosságú és nem használatos háztartási vegyszereket, kozmetikumokat, a higanyos lázmérőt pedig a területileg illetékes veszélyes hulladékgyűjtőbe.

Veszélyes vegyszer: a klórgáz A klórmérgezéses balesetek többsége a háztartásokban következik be, ezért is fontos, hogy a klórtartalmú és a savas tisztítószerekkel óvatosan bánjunk. Veszélyes vegyszer: a klórgáz

(ÁNTSZ, Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság, Országos Közegészségügyi Központ)