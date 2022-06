Óvatosan bográcsozzunk!

Óvatosságra inti a bográcsozókat a Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának szakembere, hogy a hétvégi kerti parti ne az ügyeleten végződjön.

A nyár a tábortüzek és szabadtéri tűzrakások időszaka. Látszik is a Bőrgyógyászati Klinika Égési Osztályának betegfogalmán, hogy egyre többen bográcsoznak, grilleznek és sütnek szalonnát kint a szabadban.

A jó idő beköszönte óta hetente átlagosan három olyan beteg is érkezik a klinikára, aki tűzgyújtás közben sérült meg.

Hirdetés

Juhász István egyetemi tanár arra figyelmeztet, hogy a már égő tűzre ne öntsenek gyúlékony anyagot, mert nagyon veszélyes, ha ez fellobban. Ha pedig még a tűzgyújtás előtt locsolják be a fát az égést könnyítő folyadékkal, minél gyorsabban gyújtsák meg, mert amíg a gyufa előkerül, a folyadék addig is párolog, a környezetet gyúlékony gőzzel telíti, és robbanásszerűen gyulladhat be.

A szakember azt tanácsolja, ha már bekövetkezett a baj, hideg, tiszta vízzel hűtsék le a megégett bőrfelületet, vagy használjanak patikákban kapható hűtő- vagy sebkezelő gélt.

Kerüljék a népi gyógymódokat, miszerint tojással, tejföllel kenik be a sebet.

Ha a sérült bőrfelület öt tenyérnél nagyobb, mindenképp orvosi ellátás válik szükségessé, mint ahogyan a kis kiterjedésű, de mély égések esetén is – mondja a professzor.

A szülők aggodalmai Számos kínálattal várják a szünidőző gyerekeket a hazai táborok. A szülő legnagyobb aggodalma, hogy rendesen eszik-e majd a gyerek, iszik-e eleget? Nem beszélve a biztonságról, nagyon fontos ugyanis, hogy ne érje baleset, ne fázzon meg, ne égjen le a napon, és még sorolhatnánk. Kedves anyukák és apukák! Íme, néhány hasznos tanács még a tábor kezdete előtt. Nyári táborok: egészségesen és biztonságosan!

Tovább Égési sérülések - A kezelés aranyszabályai

(Debreceni Egyetem)