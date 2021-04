Tévhitek és tények a házi gyógymódokról

Sokan sokféle házi gyógymódról hallottunk már, amelyek generációról generációra öröklődnek, ám ezek közt vannak olyanok is, amelyek nem csupán teljesen hatástalanok, hanem ártalmasak és veszélyesek is! Összegyűjtöttünk közülük néhányat.

Egy pohár pálinka az emésztés megkönnyítésére

Sokan gondolják azt, hogy ha egy kiadós étkezés után felhajtanak egy pohárka pálinkát, meggyorsítják az emésztésüket. Ám ezzel épp az ellenkező hatást érik el, ugyanis a szervezetnek az elfogyasztott étel mellett az alkoholt is fel kell dolgoznia, ezért az emésztés még tovább tart.

A jó megoldás: Alkoholfogyasztás helyett sétáljon inkább egyet a friss levegőn.

Liszt az égési sebekre

Semmi estre se próbálkozzon ezzel a módszerrel! Az olyan égési sérülésekkel járó háztartási balesetek, mint például a forró teavíz kiömlése, vagy a forró tűzhely megérintése, igen fájdalmasak. Sokan ilyenkor lisztet szórnak a sebre. Ettől azonban az orvosok mindenkit óva intenek, mivel a liszt beletapad a sebbe, és az eltávolítása még több szövetréteget sért fel, még több fölösleges kínt okozva a sérültnek!

A jó megoldás: A sérült területet hűtse 15-20 percig folyó, hideg vízzel, majd kötözze be. Szükség esetére tartson otthon égési sérülésekre alkalmazható spray-t, gélt, ezzel kenje be a sérült felületet a kötés alatt. Nagyobb égési sérülések esetén az előzőekben leírt hűtés alkalmazása után feltétlenül forduljon orvoshoz, mivel megfelelő kezelés híján a nagy fájdalom mellett súlyos fertőzések is kialakulhatnak. Súlyos égési sérülések esetén azonnal hívjon mentőt!

Túró a napégésre

A túró ugyan hűti a napégette bőrt és a fájdalmat is enyhíti, de ez a hatás igen rövid ideig tart. A túróban lévő fehérje pedig irritálhatja a bőrt és gyulladást okozhat.

A jó megoldás: helyezzen hideg borogatást a napégette bőrfelületre. Ha a házi gyógymódokhoz ragaszkodik, túró helyett válassza inkább az uborkát: a magas víztartalmú uborkaszeletek is enyhülést hozhatnak, hűtik a bőrt, de nem irritálják azt, szemben a túróval. A patikákban kapható napozás utáni balzsamok, krémek is kiváló megoldást jelentenek. A legjobb persze elkerülni a bajt, megfelelő öltözet viselésével és napvédő krémek alkalmazásával, a dél körüli órákban pedig a napon való tartózkodás kerülésével!

Olaj, ecet, krémek, ragasztó a kullancs eltávolítására

Kirándulás közben, de akár a kertünkben, vagy egy parkban is könnyen összeszedhetünk néhány kullancsot. Sokan ilyenkor olajokat, ecetet, krémeket kennek a kullancsra vagy nyomkodják, esetleg megpróbálják gyufával leégetni. Mindez azonban kerülendő, mivel minden olyan módszer, ami a kullancsot öklendezésre készteti, növeli annak a kockázatát, hogy kórokozók jutnak a sebbe.

A jó megoldás: A kullancsot a lehető leghamarabb távolítsuk el speciális kullancskiszedő kanál segítségével az eszközhöz mellékelt leírásnak megfelelően. Ha nem meri saját maga eltávolítani a kullancsot, forduljon orvoshoz minél hamarabb! Ha a csípés után kullancs által terjesztett betegség tüneteit észleli, szintén keresse fel orvosát!

Tej a mérgezésekre

Mérgezés esetén a gyors orvosi ellátáson múlik az ember élete. Gombamérgezés vagy növényvédőszer okozta mérgezés sajnos nagyon gyakran előfordul, de egyéb mérgezések is gyakoriak. Sem a tej fogyasztása, sem egyéb házi gyógymód nem menti meg a mérgezett életét! A késlekedés a mérgezést elszenvedett személy életébe kerülhet! Ugyanakkor, maró hatású anyaggal történő mérgezéskor (elsősorban savas kémhatásúaknál) – mivel a hánytatás ezekben az esetekben éppen a maró hatás miatt tilos – sokat segíthet a gyomorban lévő vegyszer hígítása egy-két pohárnyi langyos tej itatásával.

A helyes cselekvés: Hívjon azonnal mentőt mérgezés esetén!

A házi kedvencek körében is gyakoriak a mérgezések, mérgezés esetén azonnal vigyük őket állatorvoshoz!

Vörösbor mint altató

Sokan gondolják tévesen azt, hogy egy kis borozgatást követően jobban fognak aludni. Az alkohol akadályozza a nyugodt alvást: aki a pohár fenekére nézett, éjszaka többször felébred, és nem jut el az alvás mély fázisába.

A megoldás: Végezzen lazító gyakorlatokat, relaxáljon. Elalvás előtt ne tévézzen, ne számítógépezzen, és lefekvés előtt kerülje a kimerítő sportokat!

Fülfájásra olaj

Fülfájás esetén a fülbe cseppentett olaj irritálja a dobhártyát, és tovább súlyosbítja a panaszokat.

A jó megoldás: Fülfájás esetén használjon patikákban kapható fülcseppet, amennyiben ez nem segít, vagy erős, esetleg régóta fennálló vagy visszatérő panaszai vannak, forduljon orvoshoz!

Fogkrém ajakherpeszre, pattanásra

Akár herpeszről, akár pattanásról van szó, sokan próbálják meg leszárítani a herpeszek okozta kellemetlen hólyagokat vagy a pattanásokat egy kis fogkrémmel. Az ötlet alapvetően nem lenne rossz, mivel sok fogkrém cinket tartalmaz, ami gyulladásgátló hatású, mégsem tanácsos ezt a módszert kipróbálni, mivel a fogkrémek egyéb összetevői irritálják a bőrt és vizet vonnak el tőle.

A jó megoldás: Vásároljon a gyógyszertárakban kapható cinktartalmú krémet, kis mennyiséget helyezzen belőle teafaolajjal átitatott steril vattakorongra és finoman kenje be vele a herpeszt. Természetesen a hagyományos penciclovir vagy aciklovir hatóanyagú herpesz ellenes krémek is hatékony segítséget jelentenek.

Citromlével együtt felforralt forró tea megfázásra

A citromos meleg tea kortyolgatása valóban hasznos megfázás esetén, mivel a citrom sok C-vitamint tartalmaz, ami erősíti az immunrendszert. Korántsem jó ötlet azonban a teavizet citromlével együtt felforralni, mivel a C-vitamin jelentős része hő hatására elbomlik.

Jó megoldás: Hagyja langyosra hűlni a teát, és csak akkor csavarja hozzá a friss citrom levét. A meleg teát fogyassza önmagában, a citromos vizet pedig szobahőmérsékleten készítse és fogyassza el.

Nyers hús a szemet ért ütésre, véraláfutásra

A nyers hús irdatlan mennyiségű kórokozót tartalmaz, melyek ezt a módszert követve könnyedén bejutnak a szembe, és gyulladást okoznak.

A jó megoldás: Komolyabb szemet ért ütés esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni! Ha csak enyhe a sérülés, és nem kíséri sem fejfájás, sem szédülés, sem vérzés, akkor jól jöhet a hideg vizes borogatás, vagy jegelés. A jeget soha ne helyezze közvetlenül az érintett felületre, tegyen textilzsebkendőt az arcára és arra helyezze a jégzsákot. A véraláfutás felszívódását segítik az árnikát tartalmazó krémek. Közvetlenül a szembe ne kerüljön!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gofeminin.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit