Tanácsok az ünnepi balesetek elkerüléséhez

Minden évben számtalan ember szorul kórházi kezelésre valamilyen karácsonyhoz kapcsolódó baleset következtében. Hogy az ünnep ne sérülés miatt maradjon emlékezetes, nem árt néhány biztonsági tanácsot megfogadni.

Balesetek az ünnepi menühöz kapcsolódóan

1. Égési sérülések - Az egyik leggyakoribb baleset a sütés, főzés során bekövetkező égési sérülés. Egy apró figyelmetlenség miatt is szenvedhet valaki akár súlyos égési sérülést. Ilyenkor azonnal folyó, hideg víz alá kell tenni az sérült részt, legalább tíz percre, ezzel a fájdalom is csökkenthető és az égés miatti szövetelhalás terjedése is csökkenthető. Akkor keressen fel orvost, ha nagyobb (több ujjnyi területet) érintett sérülést, a bőrfelszínen nagyobb hólyagok jelennek meg. Ha a sérülés egy-két centis, legfeljebb apró hólyagok alakultak ki, nem kell orvoshoz sietni, pihentetéssel otthon is gyógyul. Megelőzésre használjon védőkesztyűt!

2. Vágások - Nem árt az óvatosság a hús szeletelése, halpucolás közben, igen gyakoriak a vágások, vérzések. Ha nagyobb vágás keletkezett, nehezen áll el a vérzés, idegi sérülésre utaló érzészavart tapasztal, akkor érdemes megmutatni egy orvosnak.

3. Gyomorrontás - Ne essen túlzásokba a karácsonyi vacsora során, és figyeljen oda arra is, mit eszik! Ne egyen olyan ételből, mely régóta kint van az asztalon, és mindig alaposan főzze/süsse meg az ételt és tárolja azt a megfelelő hőmérsékleten. Akiknek magas vérnyomása vagy szívbetegsége van, cukorbeteg, ételallergiás, különösen érdemes önmérsákletet tanúsítaniuk! A gyomorrontás az esetek többségében diétával egy-két nap alatt otthon is kezelhető, de intenzív hányás és hasmenés esetén a kiszáradásveszély miatt idősek, krónikus betegek és kisgyermekek esetében érdemes orvoshoz fordulni.

4. Halszálka - Sok magyar háztartásban kerül halétel a karácsonyi asztalra, de a szálka sok problémát okozhat. Megakadása esetén először próbáljon meg egy-két falat kenyeret enni. Amennyiben ettől nem szűnik meg a szúró fájdalom, a beteg nem tud nyelni, akkor mielőbb fel kell keresni az ügyeletet. Az idő azért fontos tényező, mert a szálka időnként nehezebben elérhető helyekre is vándorolhat.

5. Alkoholfogyasztás - Ha alkoholt fogyaszt, legyen mértékletes és ne vezessen autót, illetve csak józan sofőr mellé üljön be utasként!

Lakás és dekoráció

6. Ficam, törés - A háztartási balesetek jelentős része porszívózás, felmosás közben, létrára mászás során következik be. Kificamodik a boka, meghúzódik a derék, rosszabb esetben egy nagyobb esés következtében eltörik valamelyik végtag. Megelőzésként létrára mászás során kérjen segítséget valamely családtagtól, a csúszás megelőzéséhez pedig vegyen fel gumitalpú papucsot felmosás után.

7. Karácsonyfaállítás - A karácsonyfa számos baleset okozója lehet, érdemes nayon körültekintőnek lenni.

A karácsonyfa talpba faragása során sok férfi szenved vágásos, zúzódásos sérülést, de figyelni kell a faforgács, tűlevél okozta szemsérülések megelőzésére is, például egy védőszemüveggel.

Figyeljen a karácsonyfa stabilitására! Győződjön meg arról, hogy a karácsonyi dekorációk és karácsonyfa is megfelelően rögzített, és a gyerekek nem tudják magukra rántani azokat.

A díszítés során mindig legyen valaki a díszítést végző személy mellett, aki segítségére van, különösen a létra megtartásánál.

Ne terhelje túl sok dekorációs csatlakozóval ugyanazt a dugaljat! Ez nemcsak tűzveszélyes, de áramütést is okozhat. Áramütés esetén mindig sürgősen orvoshoz kell fordulni, akkor is, ha abeteg látszólag jól van.

A karácsonyfán vagy annak közvetlen közelében ne használjon nyílt lángot, ne égessen gyertyát. Nyílt lángot azonban a lakás más pontján se hagyjon felügyelet nélkül, egy percre sem. A lakástüzek nagy része a konyhában kezdődik, vagy egy függöny kap lángra.

8. Szén-monoxid-szivárgás - A szén-monoxid szagtalan gáz, mely télen, a fűtés működése közben gyakran okoz halálesetet. Használjon szénmonoxid-detektort és győződjön meg annak működőképességéről! Tisztíttassa ki a kéményt és kandallót/kályhát, valamint ellenőriztesse a gázkazán ventilátorát!

Szabadidős tanácsok

9. Sportbalesetek - Szánkózásnál ügyeljen a biztonságra! Használjon sisakot, válasszon kevésbé forgalmas területet, kerülje a lehetséges akadályokat, beleértve a bokrokat is. Amennyiben gyermeke kerékpárt, gördeszkát, rollert, korcsolyát kap ajándékba, ne feledkezzen meg a védősisakról és egyéb biztonsági felszerelésről!

10. Fizikai megerőltetés - A szívinfarktus veszélye miatt ne vigye túlzásba a hólapátolást, ha nincs formában, idősebb, vagy a családban előfordult már szívbetegség. Legyen készenlétben aszpirin, amennyiben mellkasi fájdalmat érez, rágjon szét egy aszpirint és menjen az ügyeletre!

Influenza és egyéb betegségek

Télen mindig több a betegség, mint az év bármely más szakában, melyekért legtöbb esetben valamilyen légúti vagy keringési betegség, vagy olyan fertőzés felelős, mint például az influenza. A tüdőgyulladásos megbetegedések aránya ilyenkor 50 százalékkal magasabb, mint máskor, illetve a hideg időjárás az asztmás panaszokat is súlyosbítja. Az utóbbi években telente egyre gyakoribbak a norovírus-fertőzések (gyomor-bélrendszeri tüneteket okozótéli hányás vírus) is.

Influenza elleni védőoltással, gyakori kézmosással és megfelelő, réteges öltözködéssel a fertőzések egy része elkerülhető.

(WEBBeteg - Cs.K., fordító, lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos; Forrás: WebMD)