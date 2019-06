A kerti munkák veszélyei - Permetezés

Akinek van kiskertje, szívesen tölti az időt a szabadban egy kis kertészkedéssel, barkácsolással, mely nemcsak hasznos elfoglaltság, hanem a kreativitást, életkedvet is növeli, valamint a testedzésnek is igen kiváló formája. A ház körüli, illetve kerti munkáknak azonban vannak veszélyei is!

Hazánkban több mint 300 féle növényvédő - gombaölő, rovarölő, talajfertőtlenítő - vegyszer, permetszer, illetve rágcsálók irtására alkalmas csalétek, méreg van forgalomban, melyek nagy része az emberre nézve mérgező összetevőket is tartalmaz!

Fontos! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden esetben a megelőzés a legfontosabb! Az egyes tevékenységek végzése során be kell tartani a biztonsági óvintézkedéseket! Ha olyan munkát végzünk, ami szilánkok képződésével járhat, vegyünk föl védőszemüveget! A védőkesztyű és az egyes tevékenységeknek megfelelő védőruházat viselése is sok kellemetlenségtől, illetve sérüléstől óvhat meg bennünket!

A méreg erősségétől függő (a gombaölő szerek nagy része a gyengébb, a rovarölő szerek többsége az erősebb mérgek közé tartozik) balesetvédelmi előírásokat, továbbá az élelmezés-egészségügyi és munkaegészségügyi várakozási időket feltétlenül be kell tartani!

Bizonyos szerek alkalmazásakor a megfelelő, zárt védőruházat, légzésvédő, arcvédő maszk, védőkalap, védőszemüveg és védő lábbeli (vastagtalpú, zárt, magas szárú cipő, csizma) viselése is ajánlatos, azonban még a kevésbé mérgező vegyszereknél is alapvető követelmény a kézvédelem! Erre a legalkalmasabb a kimondottan kertészkedéshez kialakított, vászonból vagy bőrből készült kesztyű használata.

Permetezéshez természetesen a hosszú ujjú, vastagabb anyagú ing, póló, illetve nadrág viselése is szükséges, hiszen egy enyhe szellő is testünkre juttathatja a permetet!

Azt pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy szeles időben ne permetezzünk, mert olyankor könnyebben belélegezhetjük a káros gázokat, gőzöket, és a permetezés hatékonysága sem lesz megfelelő, hiszen a szer nem oda jut, ahová kellene.

Permetszerek hatásai

Mérgezés esetén a legáltalánosabb, legelső jel a fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, verejtékezés lehet.

Dikumarol-t tartalmazó mérgeknél véres lesz a széklet és vizelet, dinitrofenol tartalmúaknál - melyek gyorsan felszívódnak a testfelszínről is - nő az illető hőmérséklete, légzés- és pulzusszáma, fülei, ajkai elkékülnek, nyugtalanná, tudata zavarttá válik, nehézlégzés, szívritmuszavar léphet föl.

A ditiokarbamátot tartalmazó gombaölő-szerek a szem nyálkahártyáját és a légutakat irritálják elsősorban, heves köhögési rohamot, öklendezést, könnyezést, a bőr viszketését válthatják ki.

A klórtartalmú rovarölő szerek (mint például a DDT) az idegrendszert izgatják, görcsöket, izomrángást hoznak létre, valamint károsíthatják a vesét, májat és szívet is (ezek a tünetek főleg a méreg lenyelését követően alakulnak ki).

Az alkilfoszfátot tartalmazó növényvédő szerek a legelterjedtebben alkalmazott permetszerek napjainkban, melyek a bőrről, kötőhártyáról is jól felszívódnak, és körülbelül fél óra múlva jelentkeznek a tünetek: a pupillák szűkülnek, hányinger, hányás, fejfájás, nyálfolyás, hasfájás, vérnyomásesés, szédülés, nehézlégzés, izomgyengeség, izomgörcsök lépnek fel.

Ha enyhe könnyezésen kívül más tünetet nem tapasztalunk, természetesen nem kell azonnal orvoshoz fordulni. De ha a fent felsorolt súlyosabb tünetek valamelyikét, vagy azok közül többet is tapasztalunk, azonnal hagyjuk abba a munkát és hívjuk a mentőket!

Tartsuk be az előírásokat! A legtöbb rovarirtó szer használati utasításán fel van tüntetve az úgynevezett munkaegészségügyi várakozási idő, mely azt jelenti, hogy a szer használatát követően bizonyos ideig egészségügyi okokból nem lehet a kertben munkát végezni. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni az egészségkárosodás megelőzése érdekében! Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő annyit jelent, hogy az adott vegyszerrel kezelt gyümölcsöt, zöldséget a megadott perióduson belül nem szabad elfogyasztani, még alapos mosást követően sem! Ki kell várni, be kell tartani ezeket az időintervallumokat!

Amit a segítség megérkezéséig tehetünk

Próbáljuk nyugalmunkat megőrizni! A kapkodás csak további bajok forrása lehet!

Az alapvető elsősegély-utasítások legtöbbször rajta vannak a flakon címkéjén. Nagyon fontos, hogy az a családtag, ismerős, aki a sérülten segít, önmagát feltétlenül védje a mérgezéstől (viseljen maszkot, kesztyűt, zárt ruhát)!

Ha lehet, a beteget el kell távolítani a méreg közeléből, szennyezett ruháit le kell venni, és ha mód van rá, testét szappanos vízzel le kell mosni, hogy ne kerülhessen több méreg a bőrön keresztül a szervezetbe.

A beteget ne hánytassuk, mert az esetleges görcsrohamok során könnyen félrenyelhet! Tilos az érintettel tejet, alkoholt, ricinusolajat itatni, mert ezek az anyagok bizonyos mérgek - például az alkilfoszfátok, klórtartalmú szerek - felszívódását és toxicitását meggyorsítják!

A szemet bő folyó vízzel ki kell öblíteni, ha oda is bejutott a vegyszer! Bizonyos súlyos esetekben az is sokat segíthet, ha az orvosnak vagy a mentőknek telefonon keresztül beolvassuk a méreg fő összetevőit, és a mentő vagy a körzeti-orvos kiérkezéséig a kapott utasításokat követjük!

Mit tehetünk még a mérgezés megelőzése érdekében?

Természetesen mindenki tisztában van azzal, hogy ezeket a vegyszereket nem szabad lenyelni, nagy mennyiségben belélegezni! Feltétlenül oda kell figyelnünk azonban a következőkre is:

A gyermekek semmiképpen se férhessenek hozzá a mérgekhez, azokat gondosan zárjuk el előlük!

Mindenképpen az élelmiszerektől távol, külön polcon, szekrényben tartsuk a mérgeket, vegyszereket!

A kiürült csomagolóanyagot, flakont ne használjuk más célokra, hanem dobjuk ki a hulladékgyűjtőbe!

A vegyszerek használata közben tilos enni, inni, dohányozni! Ha végeztünk a munkával, alaposan mossunk kezet, mielőtt bármi máshoz kezdenénk!

