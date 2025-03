Az irodai munka és az elhízás - Mit tehetünk ellene?

Az irodai munkát végzők szinte egész nap ülnek. A túlsúly és elhízás nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem évek alatt halmozódik fel a súlytöbblet a mozgáshiány következtében.

Jó hír azonban, hogy ez csak akkor következhet be, ha semmiféle kompenzáció nem történik, vagyis az ülőmunkát folytató személy egyébként is mozgásszegény életmódot folytat, és semmit sem tesz azért, hogy megelőzze, illetve ellensúlyozza az ülőmunka negatív hatásait.

A mozgáshiány a fő probléma, de más tényezők is hozzájárulnak a súlytöbblet kialakulásához

Minél kevesebbet mozog valaki, annál kevesebb kalóriát éget el a szervezete, több zsír halmozódik fel.

Kutatások is megerősítik, hogy a mozgásszegény irodai munka a testsúly növekedéséhez vezethet. Többek között a kanadai Montreali Egyetem munkatársai foglalkoztak a problémával, akik megállapításai szerint az elmúlt évtizedek során az irodai alkalmazottak fokozatosan egyre mozgásszegényebb életmódra váltottak, és ez valószínűleg nagy szerepet játszik az elhízottak arányának növekedésében is. Carl-Étienne Juneau, a tanulmányvezető szerzője és kollégái a kanadai állampolgárok egészségügyi állapotára vonatkozó statisztikai adatbázisokat vettek górcső alá a vizsgálat során. Arra a következtetésre jutottak, hogy a mozgásszegény irodai munkával magyarázható leginkább az a tény, hogy 1978 és 2004 között 10 százalékkal növekedett az elhízottak aránya az országban. A tanulmány a Preventive Medicine című szakfolyóirat internetes kiadásában látott napvilágot.

A mozgáshiány tehát az elsőszámú tényező, mely súlyfelesleg lerakódásához vezet, de nem az egyetlen: a stressz és az egészségtelen táplálkozás is felelős. Az állandó nyomás, elvásárok, feszültségek, időhiány, egyszóval tartós stressz következtében megnövekedhet a kortizolszint, ami fokozott étvágyat, édesség utáni sóvárgást idéz elő. Az egészségtelen nassolnivalók fogyasztása pedig nyilvánvalóan fokozza az elhízás esélyét.

Mi lehet a megoldás?

Egészségtudatos közlekedés és testmozgás

Juneau véleménye szerint a passzivitás és elhízás elleni harcban a sport, a munka és a közlekedés összehangolása a leghatékonyabb fegyver. A szakemberek szerint a napi többszöri, kisebb dózisú testmozgás hatékonyabb lehet, mint a nagy intenzitású, koncentrált testgyakorlás: vagyis a szünetben való sétálgatásnak és lépcsőzésnek is jótékony hatásai vannak, akárcsak annak, ha – amennyiben mód van rá – gyalog járunk be dolgozni vagy akár egy megállóval hamarabb leszállunk és sétálunk addig.

Fontos előrelépést jelentene a testmozgás népszerűsítése is. "Itt az ideje, hogy csoportokban is gondolkodjunk. Erre buzdító programot lehetne bevezetni a munkahelyi alkalmazottak számára is" – hangoztatta Juneau.

Mindezek mellett egyénileg is sokat tehet egészsége megőrzéséért a mozgás terén is: időnként álljon fel az asztaltól és sétáljon kicsit az irodában, három perc is elég, hogy a keringés és az anyagcsere-folyamatok kicsit lendületbe jöjjenek. Ha rendszeresen beiktat ilyen kis szüneteket, azzal nemcsak a súlygyarapodás ellen tesz, hanem a koncentrálóképessége is javul és ezzel együtt a produktivitása is. A szüneteket használja ki mozgásra, ahelyett, hogy az interneten szörfözne vagy a közösségi oldalakat böngészné.

Egészséges táplálkozás

A zöldségekben és gyümölcsökben gazdag, változatos kiegyensúlyozott étrend, a nyugodt étkezések ugyancsak fontosak. Szánjunk időt minden falat megrágására! Ne tartsunk a kezünk ügyében édességeket! Ha szeretnénk valami gyorsan elérhető nassolnivalót, akkor csoki és chips helyett egészséges alternatívákat válasszunk, pl. joghurtot, gyümölcsöt, zöldséget, esetleg napi egy maroknyi olajos magvat.

Kezeljük a stresszt!

A kezeltelen stressz hosszú távon nemcsak elhízáshoz, hanem más súlyos egészségügyi problémákhoz (pl. szív-érrendszeri betegségek, cukorbetegség, depresszió) is vezethet. Ezért fontos megtanulnunk és alkalmaznunk stresszoldási technikákat, ha pedig úgy érezzük, nem tudunk felülkerekedni rajta, kérhetjük pszichológus, pszichoterapeuta segítségét.

