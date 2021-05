Az elhízás alattomos folyamat, de létezik kiút a fogságából

– Mindenképpen tennünk kell önmagunkért, akkor is, ha az fárasztó „munka” és áldozatokat kíván munka mellett, a hétköznapjainkban – sorolta a 48 esztendős T. Zsuzsa gyógytornász, aki két egyetemista lány édesanyja. – A testünk állandóan változik, ami természetes állapot, annak ellenére mondom ezt, hogy épp a menopauza idejét élem lassan harmadik éve, annak minden kellemetlenségével. A természetes módszerekben hiszek, semmiképpen nem szednék hormonkészítményeket csak azért, hogy enyhüljenek a tünetek, hiszen a hormonpótlás a klimax idején roppant veszélyes következményekkel járhat. Megtanultam meditálni, a relaxációt már korábban elsajátítottam. Így igyekszem segíteni magamon. A mozgás, a jóga, a lazító torna a mindennapjaim részévé váltak, s néhány speciális gyógytea mértékkel való fogyasztása, a helyes étkezés megválasztása is sokat számít. Ezzel együtt nem mondom, hogy békésen, mosolyogva viselek minden percet a hormonváltozásos évek megjelenése óta, és azt sem, hogy néha nem csábulok el egy kevés édesség csipegetésére, de nem vagyok „bánatevő”, aki pótcselekvésként is eszik. A rajtam ragadt 4-5 kilót viszont képtelen voltam leadni az elmúlt két évben. Nem mindenkinek ennyire könnyű a menopauzával és a hízással megbirkóznia. N.-né Julianna szociális gondozó az 54. születésnapját ünnepelte a közelmúltban. Fiatalos, szép arcú nő, talán a korából is letagadhatna pár évet. Fogyni szeretne legalább tíz kilót, ami évek óta nem sikerül számára, s a súlyfelesleg kishitűséget, a párkapcsolattól való teljes elzárkózást váltott ki belőle. Önértékelési gondokkal küzd. - Sok tekintetben túlterhelt, stresszes az életem, ráadásul ötödik éve kínoznak a klimaxos tünetek. Ez önmagában is stresszt generál, amihez a hétköznapok gondjai hozzáadódnak. Ördögi kör. A gyógyteákban nem hiszek, 3-4 félét rendszeresen fogyasztottam, semmi eredményük nem volt. Korábban átestem egy komoly pajzsmirigy-operáción, azóta speciális gyógyszert kell szednem. A válás után pedig összecsaptak a felhők a fejem felett, antidepresszánst kellett szednem, ami szintén rosszul hatott a hormonháztartásomra. Ezekhez az időkhöz kötöm azt, hogy a felszedett kilókból soha egyetlen dekát nem tudtam leadni hosszú évekig. Jelenleg – a nagy könyv szerint – 14 kiló felesleg van rajtam. A legzavaróbb az, ami a hasamon és az arcomon látszik. Kisebbségi érzést vált ki belőlem most is, s akkor is, amikor volt párkapcsolatom. Képtelen voltam levetkőzni a volt társam előtt, annyira zavart a duciságom. Mások azt mondják, jól áll, ne aggódjak. Ilyenkor legszívesebben világgá mennék, mert gúnyolódásnak tekintem. Próbálkoztam speciális diétával, amihez elég drága táplálékkiegészítő port kellett tejjel hígítani, és napokig csak azt inni, majd csupán este. Ezzel a zsírégetést, illetve a vércukorszint egyensúlyát tartották karban, és napi 1300 kcl-nál több tápértékű ételt, gyümölcsöt nem fogyaszthattam. A munkám mellett ez roppant kimerítő volt, ráadásul anyagilag sem tudtam finanszírozni a költséges fogyókúrát. Ezzel a módszerrel 3,5 kilótól megszabadultam, nagy-nagy erőfeszítéssel, önuralommal, a megengedett ételek napi főzésével. Csakhogy amint nem tudtam megvenni és fogyasztani a speciális turmix italport, pillanatok alatt visszaszökött rám öt kiló. Vagyis nem tartok sehol és jelenleg reményt sem látok a fogyásra. Nem eszem sokat, nem iszom alkoholt, kerülöm a szénhidrátokban gazdag ételeket, ez persze nem mindig sikerül, olykor tornázom is, de az úszógumi a hasamon borzalmas látvány. Nem tudom, hogy mi hozhat változást? Lehet, még tudatosabban és kiegyensúlyozottabban kellene étkeznem.