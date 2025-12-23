Mit jelez, ha valaki éhesen ébred?

A címben szereplő kérdésre rendkívül sok, sokszor megalapozatlan válasz található az interneten. A Medscape Medical News portál két szakértőt kérdezett meg, hogy mi a valós helyzet ezzel a témával kapcsolatban.

Miért ébrednek éhesen egyes emberek?

Több tényező is hozzájárul a problémához – mondta Peter Goulden, a New York-i Mount Sinai Morningside és a Mount Sinai West endokrinológiai és diabetológiai osztályának főorvosa. Ezek között szerepelhetnek a szabályozatlan étvágyhormonok, mint a leptin, a zavart alvási struktúra és az inzulinrezisztencia. Az elhízásnál gyakori alvási apnoe megszakíthatja az alvást és megváltoztathatja a cirkadián ritmust, növelve a reggeli éhséget.

A vércukorszint hajnalban általában csökken, ami egyeseknél éhségérzetet vált ki. Egyeseknél nagyobb a kockázata a reggeli alacsony vércukorszintnek – például azoknál, akik cukorbetegség, máj- vagy vesebetegség, illetve más krónikus betegségek miatt gyógyszert szednek. Az alkohol is kiválthatja a reggeli alacsony vércukorszintet. A GLP-1 agonista gyógyszereket fogyás céljából szedő betegeknél ugyancsak nagyobb a kockázata a reggeli alacsony vércukorszintnek.

A testsúly nem feltétlenül jelent kockázati tényezőt az éhségérzetre ébredés szempontjából. Ez bárkivel előfordulhat, normál testsúlyú és elhízott emberekkel is – mondta Deena Adimoolam, New York-i endokrinológus, diabetológus.

Miért lehet probléma, ha éhesen ébredünk?

A legfőbb probléma azzal, ha valaki éhesen ébred, hogy már reggel túlzott evéshez vezethet, ami gyakran magas kalóriatartalmú, alacsony tápértékű ételek fogyasztásával jár együtt, ez pedig tovább erősíti az anyagcsere-zavarokat és a súlygyarapodást.

Ezen kívül azért is érdemes foglalkozni a jelenséggel, mert jelezheti a rossz alvásminőséget és az alváshiányt, amely összefüggésbe hozható a kardiológiai kockázattal, elhízással és más anyagcserezavarokkal. Az alacsony vércukorszint pedig nemcsak reggeli éhséghez vezethet, hanem ezen túl ingerlékenységhez, szédüléshez, hányingerhez, fokozott izzadáshoz és remegéshez is. 1-es típusú diabéteszesek számára az éjszakai hipoglikémia veszélyes állapot.

Mit tanácsolnak az orvosok?

Goulden azt tanácsolja, hogy ösztönözzék a betegeket arra, hogy kerüljék az éjszakai evést, biztosítsák a megfelelő fehérje- és rostbevitelt vacsoránál, és foglalkozzanak az alvási higiéniával. Az alapvető alvászavarok, például az obstruktív alvási apnoe kezelése kritikus fontosságú – mondta.

Adimoolam azt tanácsolja az éhesen felébredő betegeknek, hogy fontolják meg egy egészséges, lefekvés előtti snack elfogyasztását, például gyümölcsöt, joghurtot, dióféléket, sajtot, vagy fehérjetartalmú italt. Gondoskodniuk kell arról, hogy naponta három kiegyensúlyozott étkezést fogyasszanak, amelyek megfelelő tápanyagellátást biztosítanak. Ez segíthet abban, hogy ébredéskor ne legyen túl alacsony a vércukorszint.

