Magnézium, a memóriajavító

A magnézium számos módon támogatja szervezetünket. Fontos szerepet tölt be a hormon- és az idegrendszer működésében, valamint anyagcsere-folyamatokban. Az emlékezőképesség normál működéséhez is szükség van rá.

A magnézium közvetlenül és közvetve is hozzájárul az idegrendszer ép működéséhez, ezenbelül a memória megőrzéséhez. Lássuk, milyen módokon támogatja az emlékezőképességet:

A magnézium javítja mind a rövid, mind a hosszú távú memóriát, támogatja a tanulási képességet.

Az egészséges alvást segíti: a magnézium támogatja a minőségi alvást, azáltal, hogy közben ellazítja az izmokat és pihenteti az idegrendszert. A nyugodt, regenerációt segítő alvás pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy memóriánk frissen és élesen működjön.

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Idegi ingerületátvivő anyagok működésében is szerepet játszik: a magnézium fontos neurotranszmitterek felszabadulásához és működéséhez is. Részt vesz például olyan hírvivő anyagok szabályozásában, mint a dopamin, ami a hangulatban, az alvásban és az idegfunkciókban játszik szerepet. Vagyis az idegrendszer stabil működéséhez nélkülözhetetlen, ami nélkül elképzelhetetlen lenne a jó memória.

A magnézium stresszcsökkentő szerepe is közismert: szabályozza az idegsejtek közti szinapszisban az elektromos potenciált, ezzel megakadályozva a túlingerlést. A szabályozott jelátvitel stressz esetén csökkenti a túlzott feszültséget. A tartós stressz memóriazavarokat okoz, ezért a magnézium idegi szabályozó működése révén is támogatja az emlékezőképességünket.

A magnézium ellazítja a vérerek falát, ezáltal támogatja a tartósan jó vérkeringést és a vérnyomás normál értéken tartását. Az egészséges erek és keringés, az agy megfelelő vérellátása nélkülözhetetlen a jó memóriához.

Magnéziumhiány esetén tehát többek között memóriazavarok léphetnek fel közvetlenül is, de közvetve is az alvásproblémák, koncentrálási és keringési zavarok következtében.

Tanulmányok is alátámasztják

Azt, hogy a magnéziumhiányt az agy teljesítménye is megszenvedi, több kutatás is alátámasztja, ezek közül az egyik legfrissebb egy lengyel tanulmány, melyben 1220, kórházban fekvő 60 év feletti egyén kognitív képességeit vizsgálták a demencia diagnosztizálásához szükséges tesztekkel, ezenkívül vérvizsgálatot is végeztek a részt vevő alanyoknál. Azt találták, hogy azok, akiknek a vérében alacsony volt a magnézium és a kalcium szintje, rosszabbul teljesítettek a kognitív képességeket felmérő teszteken.

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatása szerint azok agya a kor előrehaladtával is egészséges marad, akik elegendő magnéziumot visznek be szervezetükbe megfelelő táplálkozással. Eredményeik szerint, melyeket 6000 negyven és hetvenhárom év közötti alany vizsgálatára alapoztak, ha több spenótot, hüvelyes zöldséget, teljes kiőrlésű gabonafélét és olajos magvat fogyasztunk, csökkenthetjük a demenciarizikónkat.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Magnesium: Unterstützung für Hormone, Nerven und Stoffwechsel (Femna Health), Vergesslich und unkonzentriert? Dann fehlen Ihrem Gehirn zwei Nährstoffe (Focus online)