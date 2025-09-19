Terhes nők romló emlékezőképessége - Mítosz vagy valóság?

A terhességhez kapcsolódó megfigyeléseknek régóta része az a szubjektív tapasztalat, hogy a várandós nők memóriája, koncentrálóképessége és egyéb kognitív funkciói gyengülnek. Azt, hogy a kismama-agy valós jelenség, az orvostudományi kutatások is megerősítették, ugyanakkor nincs szó arról, hogy a folyamat tartós káros hatást gyakorolna az agyra.

A terhesség alatti memóriaromlás

Számos vizsgálat erősítette meg, hogy az agyműködés terhesség során tapasztalt változása nem csak szubjektív érzés, hanem a várandósság valóban feledékennyé teszi a kismamákat. A nők jelentős része ebben az időszakban könnyebben elfelejthet dolgokat, gyengülhet a figyelem és romolhat bizonyos összetett feladatok megoldási képessége.

A kismama-agynak elnevezett jelenség kapcsán az objektív vizsgálatok a következőkre is felhívták a figyelmet:

Nem minden nőnél jelentkezik változás, a kognitív képességek változása nem törvényszerű. Vannak olyan esetek, amikor a várandós nő feledékenyebbnek és dekoncentráltabbnak érzi magát, ám ezt az objektív vizsgálatok nem feltétlenül erősítik meg.

A memória és a figyelem gyengülése enyhe fokú, úgy kell elképzelni, mintha egy évekkel idősebb, de egészséges felnőtt nő agyműködése lenne jellemző. A tesztek nehezebb feladatainál a vizsgálatok valóban tapasztaltak különbséget a terhes és nem terhes nők kognitív funkciói között, ám az átlagos nehézségű feladatokat hasonló módon oldották meg. Sok nő csak szórakozottságként, dekoncentráltságként éli meg a feledékenységet.

A memória elsősorban az új információk tárolása terén romlik. A nők például megfelelően képesek felidézni a korábbról ismert telefonszámokat vagy neveket, ám az új információk rögzítése már hiányosabb lehet.

A jelenség rendszerint a második trimeszter elején válik megfigyelhetővé, de leginkább a harmadik trimeszterre jellemző.

Fontos tudni, hogy nincs szó az agyi képességek általános romlásáról. A terhességgel összefüggésben bizonyos funkciók valóban gyengülnek a témában született kutatásokat összegző metaanalízis eredményei szerint. Valójában azonban az agyi képességek átrendeződéséről van szó, felkészítve a várandós nőt az anyasággal kapcsolatos feladatokra. A gyermekvárás során ugyanis a munkamemória vagy a koncentráció szerepe háttérbe szorul, ahogy a szociális interakciók és az érvelési képesség szerepe is csökken, ugyanakkor más tényezők ezzel párhuzamosan erősebbé is válhatnak.

Mi a magyarázat az agyműködés változására?

A tudósok nem ismerik pontosan az agyműködés változásának okát, ám több elképzelés létezik, melyek akár együtt is szerepet játszhatnak a jelenség kialakulásában.

A szubjektívan megélt változásokra magyarázat lehet az is, hogy bizonyos esetekben nincs valódi memóriaromlás, ám a várandósággal a hangsúlyok átalakulnak a kismama életében, más feladatokra koncentrál, ezért természetesen nem úgy használja agyát, ahogy korábban.

Az objektív változások mögött - ahogy a terhességgel összefüggő jelenségek többségénél - a hormonszintek változása az ok. Az ösztrogén, progeszteron, prolaktin hormonok sok más testi folyamat mellett befolyásolják az agy működését, sőt annak szerkezetére, az agy szürkeállományának térfogatára is hatással vannak.

Hasonlóan jelentős tényező az életmódbeli váltás és az alváshiány, ezek ugyanis bizonyított hatással vannak a kognitív teljesítőképességre. A várandóssággal kapcsolatos alvási nehézségek a terhesség vége felé közeledve jelentik a legnagyobb problémát, ez egybevág azzal, hogy az agyműködésben is a harmadik trimeszterben válhatnak a leghangsúlyosabbá a panaszok. Hasonló hatással járhat a szorongás, a stressz, a fokozódó aggodalom.

Mit lehet tenni? A várandós nőknek azt tanácsolják, hogy a terhesség alatti memóriaromlás ellen a legtöbb, amit tehetnek, ha megpróbálnak eleget aludni, lazítani, valamint nyugodtan készülni a baba érkezésére. Egy kis feledékenység nem a világ vége, legyen megengedőbb magával szemben és kezelje humorral a helyzetet!

Mire számíthat a szülés után?

A vizsgálatok arra utalnak, hogy a szülés előtt kialakuló agyi változások egy ideig a gyermek születése után is fennmaradnak. Általában fokozatosan tér vissza a korábbi memória, koncentrálóképesség és feladatmegoldó képesség, ám az egyéni különbségek itt is jelentősek. Vizsgálatok szerint az agy szerkezeti változásai 2 évig vagy tovább is eltarthatnak, ami arra utal, hogy a gyermek kisgyermekkora alatt alapvetően az "anyai agy" marad jellemző, majd a gyermek növekedésével párhuzamosan kerülnek ismét előtérbe más agyi funkciók.

Sőt, egyes vizsgálatok szerint az anyává válás hosszabb távon kifejezetten előnyös az agy egészsége szempontjából! A gyermeknevelés frissen tarthatja a mentális képességeket és csökkenti az időskori elbutulás (demencia) kialakulásának kockázatát!

WEBBeteg összeállítás - HealthLine, MTI, PubMed, MedicalNewsToday