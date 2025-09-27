A vöröshús-fogyasztás növeli a demencia kockázatát

Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a feldolgozott vörös húsok nagy mennyiségben történő fogyasztása növeli a 2-es típusú cukorbetegség és szív-érrendszeri betegségek kockázatát, most egy új vizsgálat a demencia emelkedett rizikójával is összefüggést állapított meg.

A vöröshús-fogyasztás és a szellemi hanyatlás közötti kapcsolatot egy amerikai kutatócsapat vizsgálta.

Nagyobb napi vöröshús-adag = nagyobb demenciakockázat

A Harvard Egyetem és a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói több mint 133.000 személyről 1980 és 2018 között gyűjtött adatokat elemeztek ki. A felmérésben részt vevő férfiak és nők annak kezdetén nem szenvedtek demenciában, átlag életkoruk 48,9 év volt.

A legsúlyosabban érintettek azok voltak, akiknek naponta került hús az asztalukra: az eredmények szerint, akik negyed adag (ez kb. 20 grammnak felel meg) vörös húst ettek naponta, azok 13%-kal nagyobb kockázattal számolhattak. A legfeljebb napi 0,1 adag (vagyis maximum 8,5 gramm) fogyasztás, úgy tűnik, hogy nem befolyásolta a rizikót.

Hirdetés

A húsfogyasztó résztvevők maguk is észlelték a szellemi hanyatlás jeleit

A táplálkozásra vonatkozó adatok gyűjtése kérdőív kitöltésével történt. A kognitív képességeket standardizált telefonos interjú segítségével mérték fel, ebből kifolyólag a kapott eredményekben a résztvevők saját tapasztalásai is tükröződnek.

Ezekből a meglehetősen szubjektív adatokból – amelyek így nem általánosíthatók –, az derült ki, hogy a napi negyed adag vörös hús fogyasztása 14%-kal emelte a demencia kockázatát. Annál, aki egy egész adagot, tehát 85 grammot fogyasztott naponta, a rizikóemelkedés 16%-kal volt több, mint a fél adagot (42,5 grammot) fogyasztóknál.

A memória gyorsabban romlik

A kutatók a vöröshús-fogyasztással összefüggésben felgyorsult kognitív öregedést is megállapítottak. Számszerűsítve 1,6 évvel sietteti az emlékezőképesség gyengülését napi egy adag vörös hús elfogyasztása.

Olajos magvak hús helyett

A tudósok azt is vizsgálták, hogy annak milyen hatása van a demenciarizikóra, ha valaki dióféléket és hüvelyes zöldségeket fogyaszt. Azt találták, hogy a demenciakockázat 19%-kal kisebb volt azoknál, akik egy adag vörös hús helyett 1 adag (85 g) olajos magvat vagy hüvelyes zöldséget fogyasztottak.

A vizsgálatban részt vevő alanyok szubjektív megítélése szerint a hús helyett olajos magvakat és hüvelyeseket fogyasztók úgy ítélték meg, hogy saját szellemi képességeik jelentősen kisebb mértékben romlottak a kor előrehaladtával, a kognitív öregedési folyamataik lassabbak voltak. Összevetve a húst fogyasztók nyilatkozataival a kutatók számszerűsítve azt találták, hogy 21%-kal maradtak jobbak szubjektíven megítélt szellemi képességeik és 1,37 évvel voltak kognitív képességeiket tekintve fiatalabbak húsfogyasztó kortársaiknál.

A telített zsírsavak lehetnek a felelősek a vöröshús-fogyasztás demenciarizikót növelő mivoltáért

Az még nem teljesen világos, hogy hogyan befolyásolja a vöröshús-fogyasztás a demenciarizikót, azonban a kutatók azt feltételezik, hogy a vörös húsok magas telítettzsírsav-tartalma – ami a koleszterin-anyagcserét negatívan befolyásolja és inzulinrezisztenciához vezethez – lehet felelős a kognitív képességek hanyatlásáért.

A feldolgozott húsokban található nitrit és N-nitrozo-kötések feltehetően DNS-károsodásokat és oxidatív stresszt okoznak. A magas nátriumtartalom emelheti a vérnyomást és ronthatja az agy vérkeringését. A vöröshús-fogyasztás valószínűleg ezen az úton vezethet vaszkuláris demencia kialakulásához.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Rotes Fleisch erhöht Demenzrisiko (NetDoktor.de)