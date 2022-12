Adventi készülődés stresszmentesen

Eljött ismét az adventi időszak, az elcsendesedés, az ünnepre hangolódás ideje. Az emberek többsége alig várja a karácsony környéki munkamentes napokat, azonban a készülődés nem mindig feszültségmentes. A családdal töltött idő felerősítheti a nézeteltéréseket, a stresszt, egyesek számára pedig a magány fokozott érzését, növekvő lelki nehézségeket jelent.

A világban zajló változások befolyásolhatják az idei ünneplést, illetve az áremelkedések nagyobb megterhelést jelenthetnek, mint eddig. Vegyük sorra a negatív impulzusokat és nézzük meg, mit tehetünk ezek ellen, hogyan tehetjük egészségesebbé az ünnepünket.

A stressz következménye

Számos tényező hozzájárul ahhoz, hogy az ünnep előtti időszak zsúfolt legyen. A bevásárlóközpontok tömve vannak, az ajándékok beszerzése sok energiába és időbe kerül, nem beszélve az ezzel kapcsolatos anyagi teherről. A ránk nehezülő társadalmi nyomás, az év végi kimerültség, a karácsonykor túlzásba vitt élvezetek és a testmozgás hiánya szintén gyarapítja a listát. A szakemberek szerint az ekkortájt gyakrabban tapasztalható fejfájás, alvászavar, szorongás és étvágytalanság mind a stressz tünetei. A stressz pedig idővel hozzájárulhat a szívbetegségek, a stroke és a rák kialakulásához.

Hirdetés

Védekezzünk a karácsonyi stressz ellen

Mindenekelőtt igyekezzünk megtervezni a teendőinket és szabjunk egy határt az ajándékok összegének. Manapság újra reneszánszukat élik a kézzel készített meglepetések. Az együtt töltött idő gyakran sokkal értékesebb, mint a drága ajándékok. Gondoljuk át, mennyire fontos a többfogásos menü és hogy biztosan most szeretnénk-e új recepteket kipróbálni a jól bevált hagyományosak helyett. Szánjunk időt a pihenésre, a nevetésre, a barátainkra! Egy nagy séta alkalmával felfrissülve térhetünk vissza a feladatokhoz. Fontos szabályokat kijelölni az étkezések terén is. Az ünnepi túlevés a rövid távú panaszok (például emésztési nehézségek) mellett hosszabb távon egyéb kellemetlenséghez is vezethet a felszaladt pluszkilók miatt.

Családi ellentétek

Az ilyenkor „kötelező” házimunka és a családtagokkal eltöltött több idő is növelheti a konfliktusokat. Támasszunk reális elvárásokat magunkkal és másokkal szemben. Nem fog minden tökéletesen sikerülni, gondolva itt a veszekedő rokonokra, odaégett süteményre, felborult karácsonyfára. Nevessünk a hibákon és raktározzuk el őket, mint szórakoztató emlékeket, amiket majd jövőre is emlegethetünk. Ne felejtsük, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Próbáljunk lassítani. Adjuk át a csodát, a meghittséget a gyerekeknek. Vonjuk be őket az előkészületekbe, nézzünk együtt karácsonyi filmeket. Meséljünk nekik a „régi időkről”. Amellett, hogy a nosztalgia nekünk is jót tesz, segít a gyerekeknek az anyagiasságon túlra látni. Biztosan találunk olyan társasjátékot, amit a gyerekek és a felnőttek is egyaránt élveznek. A meghitt pillanatokat végül egy kellemes sétával fokozhatjuk: miközben az utca karácsonyi fényeiben gyönyörködünk, másképp láthatjuk az esetleg borús dolgokat.

Ez is érdekelheti Mire figyeljünk, hogy meghitten tölthessük a karácsonyt?

Lelki egészség fontossága

A karácsony nehéz időszak lehet a mentális problémákkal küzdő emberek számára. A média, a hirdetések és a karácsonyi díszítések nehezen elkerülhetők és felzaklathatják az arra érzékenyeket, erre rakódik rá a nyomás, hogy jól érezzük magunkat és boldognak tűnjünk. Ezek a betegek ráadásul sajnos további megbélyegzésnek lehetnek kitéve. Advent táján a közterületeken nagyobb a zaj, a tömeg, erősek a fények, az illatok, ami szintén megterhelő lehet. Néhány országban kiterjedt lelkisegély szolgálat segíti az ezen időszak nehézségeivel küzdőket. Mindenképpen hasznos, ha valakivel meg tudják beszélni problémáikat, hiszen sokan járnak hasonló cipőben.

A magány kezelése

Az emberek karácsonykor gyakran még inkább egyedül és elszigeteltebbnek érzik magukat családjuktól és barátaiktól. Ilyenkor az egyedül élők számára nehéz elkerülni, hogy ne érezzék magukat magányosnak. Eszükbe juthat olyan rokon, barát, ismerős, aki már nincs velük és ez tovább fokozhatja a nyomott hangulatot. Kifejezetten az idősek a veszélyeztettek, akiket nem látogatnak és nincs kivel tölteniük az ünnepet. A kedvezőtlen időjárás, a tömeg és a megnövekedett zaj megnehezíti számukra a napi teendőik elvégzését és gyakran megakadályozza őket abban, hogy elhagyják a házat. Számukra azt tudjuk tanácsolni, hogy szakítsanak több időt kellemes tevékenységekre, például olvasásra, de a testmozgás is kitűnő hangulatjavító és stresszoldó.

Ez is érdekelheti Hogyan kezelhetjük a magányt az ünnepek alatt?

Jótékonykodás

Akik képesek kimozdulni, azoknak jó ötlet az önkénteskedés. Számos jótékonysági szervezet, állatmenhely örömmel fogadja a jelentkezőket az ünnep idején. Az idősklubokban rengeteg hasonló helyzetben levő emberrel lehet találkozni, egyes idősotthonokban nappali ellátások is működnek, ahol értékes kapcsolatot lehet kialakítani. Egy kellemes telefonbeszélgetés egy sorstárssal vagy a távol élő ismerőssel, rokonnal szintén sokat segíthet a magány leküzdésében.

Az étrend fontossága

Karácsonykor sokan belevetik magukat a mértéktelen élvezetekbe. A kutatások szerint egy egész napi ünnepi étkezés akár 6000 kalóriát is jelenthet, ami egy nő esetében a napi ajánlott mennyiség körülbelül háromszorosa, férfiak esetében két és félszerese. Ezen felül a karácsonyi asztalnál nem mindenki elfogadó a másik diétájával, életmódjával kapcsolatban; nagy a nyomás, hogy olyan ételeket is fogyasszunk, amit nem szeretnénk, ez megint csak összetűzéshez vezethet. Tudatos tervezéssel megelőzhetjük az ilyenkor szokásosnak tekinthető súlygyarapodást, ezzel nemcsak egészségünkért tehetünk, hanem elkerülhetjük, hogy fogyókúrával kelljen kezdenünk az újévet.

Tovább Hagyományos karácsonyi ételeink - újragondolva

Balesetek, sérülések elkerülése

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy karácsonykor megnő a kisebb sérülések száma. Az izgalom, a stressz, a fáradtság és az alkohol kombinációja az évnek ebben az időszakában váratlan egészségügyi veszélyeket okozhat. Sajnos a családon belüli támadások is megszaporodnak ekkor, mivel az ünnep nyomása ellentétekhez, majd erőszakhoz vezethet. Nem érdemes most a múlton rágódni és feltépni a régi sebeket, mint ahogy a barkácsmunkákat sem ajánlott mostanra időzíteni. Ma már rengeteg dolgot megvásárolhatunk online. Előre megfőzve lefagyaszthatjuk a menü egy részét, ezzel is időt nyerhetünk. Az előkészületeket meg lehet osztani egymás között, így csökken a ránk háruló felelősség. Muszáj időt szánni a karácsonyi készülődés közben a pihenésre is.

Ne felejtsük el, hogy a karácsony mindenkié. Bárhogyan viszonyulunk az ünnephez és bárhogyan is töltjük, ajándékozzuk meg magunkat is olyan dolgokkal, amik feltöltenek minket. Legyen az aktív pihenés, wellness vagy egy mozifilm: tegyük le a terheket, elvárásokat, sérelmeket és szakadjunk ki egy kicsit a pörgésből. Utána sokkal jobban tudjuk értékelni a szeretet ünnepét.

Békés, boldog karácsonyt!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: How Christmas festivities and pressures can damage health and well-being (Nursing Times)