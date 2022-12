Hagyományos karácsonyi ételeink - újragondolva

Minden évben nem kis fejtörést jelent a karácsonyi menü összeállítása a háziasszonyoknak. Ilyenkor többet vagyunk együtt rokonokkal, barátokkal, sokszor előfordul, hogy mindenki mást szeret, és minden háziasszony igyekszik kitenni magáért. És ez jól is van így.

De mit tegyünk, hogy ne maradjon az ünnepek után mindenkin plusz 1-2 kiló, és az emésztésünk se szenvedje meg az ünneplést? Ebben a cikkben adok pár egyszerű ötletet, hogy ezt elkerüljük, és az ilyenkor hagyományos ételeink is egészségesebbek legyenek.

Sok családban alapvető ezen az ünnepen a hal fogyasztása és halászlét készítenek. Hagyjuk ki belőle az ízfokozó anyagokat tartalmazó halászlékockát, bízzunk magunkban, és fűszerezzük mi a halászlevet. De újíthatunk olyan módon is, hogy a halat párolva, grillezve, töltve, pörköltként vagy paprikásként tesszük az asztalra.

A halak közül válasszuk a szárazabb húsúakat, mint a busa, a süllő és az amúr, a hekk és a tőkehal, ez utóbbi kettő tengeri hal. A halak húsa akkor is, ha zsírosabb, egészséges étel, mert zsírtartalmukat a magas omega-3-zsírsav-tartalmuknak köszönhetik. Védik a szívet és érrendszert.

Az ételkészítés módja is sokat számít

És itt mindjárt térjünk át arra, hogy bő olajban rántás helyett – hiszen nemcsak halakat, hanem szárnyasokat, vagy sertéshúst is fogyasztunk – milyen egészséget is védő elkészítési módszerek léteznek. Ilyen, ha egy konyhai ecsettel vagy olajspray-vel a bepanírozott hússzeletek mindkét oldalát vékonyan beolajjozzuk, és a szeleteket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, majd félidőben megforgatva készre sütjük.

Választhatunk zsírszegény elkészítési módokat, mint a párolás, a sütőzacskó és teflonnal bevont edények.

A köretválasztásnak is nagy jelentősége van

A fogásokhoz ajánljunk grillezett zöldségeket, friss salátát (krumpli és rizsköret helyett, ha pedig nem tudjuk teljesen kiváltani, akkor mellé). Ha valaki majonézzel szereti a salátát, kipróbálhatja a kefires változatot is, és a savanyúságfélék is segítik az emésztést.

Fűszerek és gyümölcsök

A megfelelő fűszerezés (pl. a kakukkfű, a majoránna, a bazsalikom), a húsok kombinálása gyümölccsel (gyümölcsmártás, a hús aszalt gyümölccsel töltése) a különböző húsok ízét kiemelik. Így kevesebb sót kell használnunk. Kevesebb sóbevitellel pedig a vérnyomásunkra vigyázunk.

A hagyományos fogásokat egészségesebb verzióban készítsük el!

Karácsonykor elmaradhatatlan a töltöttkáposzta. A töltelékbe tehetünk barna rizst, ezzel növelve a rosttartalmat, húst pedig a kevésbé magas zsírtartalmú szárnyasokból tehetünk bele.

Az elmaradhatatlan édességeknél csökkentsük a cukor mennyiségét, használjunk a fehér liszt egy része helyett teljes kiörlésű lisztet is. Az eddig sok helyen megszokott csokoládés, tejszínhabos süti mellett érdemes felfedezni a gyümölcsös süteményeket, melyekbe egészséges magvakat is tehetünk (pl. dió).

További jótanácsok

Az ünnepi asztalra mindig kerüljön gyümölcs is, és ne csak díszítésként, hanem akár gyümölcssaláta formájában. Frissítő íze miatt könnyű befejezése lehet az étkezésnek.

Ha az ünnepek alatt is tartjuk magunkat a naponta többszöri étkezéshez, kevésbé leszünk kiéhezve az ünnepi ebédre, vacsorára, és nem eszünk feleslegesen sokat.

És mivel beszélgetni nemcsak az asztal mellett lehet, kapjuk magunkra a kabátunkat, sálunkat, sapkánkat és beszélgessünk egy jót a friss levegőn. Jót tesz az emésztésünknek, és az emberi kapcsolatainknak is a közös séta, beszélgetés, gyerekeink és unokáink is örülnek a mozgásnak. És végül is az örömteli együttlét az ünnep lényege, melynek az étkezés ugyan fontos része, de csak egy „szelete”.

Ha egy-egy ötletet az előbbiekből megvalósítunk, máris tettünk családunk, saját magunk egészségéért.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr.