Téli lehangoltság ellen: a táplálkozás is segíthet

A téli hónapokban, különösen az évszak második felében sokakra rátör a lehangoltság. A megfelelő, tudatos táplálkozás azonban segíthet az általános levertség leküzdésében is.

A kiegyensúlyozott hangulat fenntartásához az elegendő napfény és testmozgás mellett az étkezés is hozzájárul: egyrészt bizonyos tápanyagok pótlása több figyelmet igényel, de fontos az étkezések napon belüli eloszlása is. Együnk napi 4-5 alkalommal keveset, így a gyomrunkat sem terheljük túl, vércukorszintünk is kiegyensúlyozottabb maradhat.

Az alábbi élelmiszerek beiktatása segít elkerülni azt, hogy fokozódjon a téli lehangoltság.

Omega-3 zsírsavak

Az omega-3 zsírsavaknak fontos szerepük van a neurotranszmitterek működésében és a szerotonin termelésében. Ezek elegendő fogyasztása növeli a szerotoninszintet és csökkenti a lehangoltságot. Hetente egyszer fogyasszunk halat. Omega-3 zsírsavakban különösen gazdag a szardínia, a vörös lazac és a csíkos sügér.

Vaspótlás

Különösen ajánlott a magas vastartalmú élelmiszerek fogyasztása, ilyenek a hüvelyesek, a cékla, a zöld leveles zöldségek (brokkoli, kelbimbó, sóska), a diófélék és a húsok többsége. Főleg nők körében gyakori a vashiány, amit télen fokozhat a kevésbé változatos étrend, az ennek nyomán kialakuló vérszegénység pedig fokozza a fáradtságot, kimerültséget. A kávéfogyasztást érdemes mérsékelni, ugyanis csökkenti a vas felszívódását.

Csokoládé

Napi egy szelet csokoládé elfogyasztása önmagában nem probléma, csak a kontroll nélküli nassolást kell kerülni. A csokoládé a szerotonin elnevezésű hormon termelésére ösztönzi a szervezetünket, amelyből a napfényhiányosabb évszakokban bizonyítottan kevesebbet termel, mint a napfényes tavaszi és nyári hónapok idején.

A csokoládéfogyasztással a hirtelen nagy mennyiségű szénhidrátbevitel lehet probléma, mivel a vércukorszint ingadozásán keresztül növelheti a levertséget és a fáradtságérzetet. A dietetikusok ezért mindenképp önmérsékletre intenek, és az alacsony cukortartalmú csokoládékat javasolják.

Magnézium

Szellemi állapotunk karbantartása érdekében a magnéziumtartalmú ételek is kifejezetten ajánlottak, ebbe a kategóriába tartoznak a teljes kiőrlésű gabonából gyártott készítmények, a diófélék, valamint a tejtermékek.

Jód

A jódban gazdag étrend segíthet a szellemi teljesítmény és az anyagcsere fenntartásában, a jódhiányos állapot a pajzsmirigyműködésen keresztül negatívan hat hangulatunkra is, és a testsúlynövekedésben is szerepet játszhat. Jódot tartalmaznak a tengeri halak, valamint a friss zöldség, a tejtermékek és a teljes kiőrlésű gabonából készült pékáruk. Az előzőekben felsoroltak mellett jódozott konyhasó használatával is fedezhetjük szervezetünk igényét.

Ha a fenti intelmeket betartjuk és vitamindús étrenddel társítjuk, biztosra mehetünk, hogy nemcsak energiánk tart ki egészen a tavaszi napsugarak felbukkanásáig, de a téli hónapokban fertőző vírusokkal szemben is megfelelő védettségre teszünk szert.

(WEBBeteg - K. J.; Lektorálta: Dr. Jóna Angelika)