A pszichoterápia növeli a szürkeállomány sűrűségét

A pszichoterápia nemcsak a lélekre hat, hanem az agy szürkeállományában is kimutathatóan nyomot hagy.

A halle-wittenbergi Martin Luther Egyetem és a Münsteri Egyetem kutatói elsőízben tudták bizonyítani, hogy a kognitív viselkedésterápia valóban változásokat idéz elő az agy struktúrájában: hatására két jelentős agyi régió állománya is gyarapodik, vagyis több neuron és támasztósejt képződik ott.

Ronny Redlich professzor és csapata 30 depresszióban szenvedő személy agyáról készített MR-felvételeket a viselkedésterápia megkezdése előtt és 20 ülés után. Emellett a betegeket tüneteikről is kikérdezték. Az eredményeket 30 egészséges kontrollszemélyével vetették össze, akik nem vettek részt terápián.

Kedvesebb depresszív tünet, több neuron és támasztósejt

30 páciens közül 19 számolt be arról, hogy a terápiát követően alig maradtak depresszív tünetei. Pont ennél a 19 embernél mutatkoztak meg az MR-felvételen kiemelkedően jelentős változások az agyállományban.

A kognitív viselkedésterápia pozitív változást idézett elő a gondolkodásmódot, az érzelmeket és a viselkedést illetően. „Feltételeztük, hogy ezekkel a folyamatokkal az agy funkcionális és strukturális változásai is együtt járnak” – magyarázza Ronny Redlich professzor, a Martin Luther Egyetem Biológiai és Klinikai Pszichológiai Részlegének vezetője.

A kutatók valóban találtak változásokat az agy azon területein, amelyekhez az érzelmek feldolgozása kötődik. „Az amigdala agykérgi eredetű, bal oldali részének térfogata jelentős növekedést mutatott, hasonlóan a jobb hippocampus elülső részéhez – részletezi Esther Zwiky, a tanulmány vezető szerzője. Azok az emberek, akiknek az amigdalája jelentősebb mértékben gyarapodott (nagyobb szürkeállomány-sűrűség), klinikailag is nagyobb mértékű javulást mutattak a terápia hatására, vagyis a depresszív tüneteik sokkal nagyobb mértékben csökkentek.

A pszichoterápia megváltoztatja az agyat

Ezzel a kutatók először találtak bizonyítékot a pszichoterápia agy működésére és szerkezetére való hatására. „Régóta köztudott, hogy a kognitív viselkedésterápia hatékony, azonban csak most sikerült igazolni, hogy az agyállományban is változást idéz elő” – mondja Redlich professzor, hozzátéve, hogy nem ez az egyetlen terápiás módszer a depresszió kezelésére, vannak más pszichoterápiás irányzatok is, amellyel eredményesen kezelhető ez a betegség, de sokaknak a gyógyszeres kezelés válik be, míg másoknál a pszichoterápia és gyógyszeres kezelés kombinációja vezet gyógyuláshoz.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Psychotherapie lässt graue Zellen sprießen (NetDoktor.de)