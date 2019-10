A depresszió tünet is lehet

A depresszió olyan betegség, amely a folyamatos szomorúság és érdektelenség miatt az érintettek egész életére rányomja a bélyegét. A megfelelő kezelés fontosságán túl dr. Hubina Erika, endokrinológus azokra a betegségekre hívta fel a figyelmet, amelyek hangulatzavarokat okozhatnak.

A sokarcú betegség

Számos sorstársuk mellett Churchil és Lincoln is szenvedett a depressziótól, attól a betegségtől, amelynek előfordulása egyre fenyegetőbb méreteket ölt. A National Institute of Mental Health felmérései alapján évente az amerikaiak 6,7 százalék számol be depressziós tünetekről, ezen belül több, mint 30 százaléknak komoly panaszai vannak.

Ugyanakkor nem csak az igazán vészes tüneteket kell komolyan venni, hiszen a depresszió magában foglal olyan „enyhébb” problémákat is, mint a nyugtalanság, alvászavar, krónikus fájdalom, lehangoltság, fáradtság. Bár a depresszió mindenkinél más és más formában jelentkezik, vannak bizonyos általános tünetek, amelyek megléte betegségre utalhat. Ezek többek közt a következők:

állandó lehangoltság, szorongás, üresség érzet

általános pesszimizmus, reménytelenség

nyugtalanság, koncentrációs nehézségek, döntésképtelenség

az érdeklődés elvesztése a munka, a hobbi, a család iránt

alvászavarok

a szexuális vágy hiánya

evészavarok (habzsolás vagy étvágytalanság)

testi tünetek, fájdalmak, emésztési problémák.

Bővebben A depresszió kialakulásának okai

Hirdetés

Betegségek, amelyek hangulatzavarokat okozhatnak

Bár a depresszió önálló betegségként is jelentkezhet, fontos tudni, hogy az alkohol- és a kábítószerfüggőség jelentősen növeli a kialakulásának esélyét. A szakértők, vagyis a pszichológusok, pszichiáterek ugyanakkor azt is tapasztalják, hogy a szorongásos betegségek mellett – mint például a poszttraumás stressz szindróma, a szociális fóbiák, a pánikbetegség -, gyakran jelenik meg „kísérőbetegségként” a depresszió.

Számos betegség a depresszió kialakulását eredményezheti, mint a szívbetegségek, a stroke, a rák, a Parkinson-kór, sőt, a cukorbetegség is.

A pajzsmirigy betegség tünetei sokszor kifejezetten utánozhatják, súlyosbíthatják a depressziót – hangsúlyozza dr. Hubina Erika, az Oxygen Medical endokrinológusa. A pajzsmirigy ugyanis egy belső elválasztású mirigyünk, amelynek hormonja erősen befolyásolja a szervezet anyagcsere folyamatait. Éppen ezért, ha felborul működésének egyensúlya, számos szerteágazó tüneteket okozhat.

Gyakori probléma többek között az indokolatlan hízás vagy fogyás, a tünetekből fakadó rossz közérzet, az állandó fáradtság, idegesség, álmatlanság. Mindez természetesen kihat a koncentrációs képességre, munkabírásra és a hangulatra.

Mivel a tünetek forrása sokszor nem egyértelmű, a kezeletlen pajzsmirigybetegség valóban fokozhatja a depresszió veszélyét, hiszen a beteg egyre elkeseredettebb a probléma miatt. Éppen ezért fontos, hogy ha bármilyen szokatlan, indokolatlan tünetet tapasztalunk, vizsgáltassuk ki magunkat!

A pajzsmirigy vizsgálatát elsősorban endokrinológus végzi, aki részletesen kikérdezi és fizikálisan megvizsgálja a beteget, valamint vérvizsgálatot rendel el. A laboratóriumi vizsgálatok a szerv aktuális működéséről adnak felvilágosítást. Az adatok értékelése után pedig megkezdődhet a kezelés, amely akár a hangulatzavarokat is megszüntetheti.

Olvasson tovább! A poszttraumás stressz szindróma

(Oxygen Medical - Dr. Hubina Erika, endokrinológus)