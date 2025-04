Férfibajok: a prosztata, a herék és a merevedés gyakori problémái

A férfiak jelentős része gyengeségként éli meg a betegségeket, különösen, ha a probléma kényes testrészeket érint. A férfi nemi szerveket érintő betegségek között ráadásul több meglehetősen tünetszegény, csak előrehaladott állapotban okoz panaszokat. Érdemes komolyan venni a kisebb jeleket is, gyanú esetén pedig nem halogatni az orvosi vizitet.

Vizelési és vizelettartási problémák

Férfiaknál jellegzetes panasz a sűrű vizelési inger, a vizelési nehézség vagy képtelenség, a szakaszossá váló vizelés és az utócsepegés vagy vizelettartási nehézség (férfi inkontinencia). Amennyiben vizeletürítési problémák lépnek fel, érdemes felkeresni egy urológust.

Hátterében állhatnak komoly betegségek (például idegrendszeri károsodások), de a különféle gyógyszerek mellékhatása és a helytelen életmód (dohányzás, stressz, túlzott alkohol- és koffeinfogyasztás) eredménye is lehet a hirtelen fellépő vizelési inger. Leggyakrabban mégis prosztataproblémák állnak a panaszok hátterében, ezen szerv elváltozásai – megnagyobbodása, gyulladása vagy daganata – akadályozhatja a vizelet kiürülését. Jel lehet a székelési nehézség is, hiszen a dülmirigy növekedése a végbél területét is érintheti.

Prosztataproblémák

A prosztatagondok hátterében állhatnak jóindulatú és rosszindulatú folyamatok, vagy gyulladás is. A pontos kiváltó okról csak kivizsgálással lehet megbizonyosodni.

Az ötvenévesnél idősebb férfiak közel kétharmadánál alakul ki a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás. Az elváltozás nem veszélyes, de kellemetlan panaszokkaljár. A prosztata megnagyobbodásával járó panaszok ma már hatékonyan, akár teljesen megszüntethetőek.

Amennyiben a prosztata akut gyulladása zajlik, előfordulhat láz, hidegrázás, gát- és deréktáji, herékbe sugárzó fájdalom. A gyulladást okozhatják például nemi úton terjedő baktériumok (ezért a sűrű partnerváltás rizikófaktor), húgyúti fertőzés, de sok esetben nem mutatható ki kórokozó. A krónikus prosztatagyulladás tünetei nem ilyen erőteljesek, ezért felismerése is nehéz, csak orvosi segítséggel ismerhető fel és kezelhető.

A kivizsgálás a legenyhébb prosztatapanasz esetén is elengedhetetlen, 50 éves kor fölött pedig rutinszerűen, elsősorban a rosszindulatú elváltozások, azaz a prosztatarák kizárása miatt. A prosztatarák időben történő felismerés esetén jól kezelhető daganattípusnak számít.

Herefájdalom és elváltozások

Amennyiben akut módon, hirtelen jelentkezik a fájdalom, azonnal orvoshoz kell fordulni, hogy kizárható legyen a herecsavarodás. Ezen kívül az okok közt szerepelhet a here- és mellékhere gyulladás, ciszták, herevízsérv vagy akár a hererák is.

Krónikus az a fájdalom, ami több mint 6 hónapja tart – ezt mindenképpen alaposan ki kell vizsgálni, hiszen többek közt beidegzési problémák, lágyéksérv, gerincbetegségek, gyulladások, de akár cukorbetegség vagy alkoholos eredetű neuropathia (idegkárosodás) is okozhatja. A kezelés alapjai a megfelelő fájdalomcsillapítás (a szájon át szedhető szerek ritkán hatásosak), az okoktól függően mikrosebészeti eljárás, herevisszérműtét, illetve más sebészeti beavatkozások.

A fájdalom mellett a herék méretének növekedése, tapintásának megváltozása, csomók jelentkezése esetén is szükséges a kivizsgálás. Ezek ártalmatlan és könnyen kezelhető betegségek tünetei is lehetnek, de hasonló panaszokat okoz a daganatos elváltozás is.

Problémák a magömléssel és a merevedéssel

A korai magömlésen túl beszélhetünk késői-, vagy fájdalmas magömlésről, illetve ennek teljes hiányáról.

Amennyiben a közösülés létrejötte után 1-2 percnél rövidebb idő alatt történik meg, korai magömlésről beszélünk. Ez gyakori fiatalembereknél új kapcsolatban, de később is előfordulhat például hormonális okok, kismedencei eltérések, prosztatagyulladás vagy pszichés problémák miatt.

Főleg idősebbeknél, de 40 éves kortól már egyre gyakrabban fordul elő a késői magömlés, amikor erős és hosszan tartó stimuláció szükséges. A problémát nem lehet az életkorral járó természetes jelenségként elfogadni, a merevedési zavar ugyanis az egészségi állapot romlásának egyik jele is lehet, sőt egyes betegségek egyik első tünete is lehet: érrendszeri betegségek, szívelégtelenség, cukorbetegség, a férfi hormonok termelésével kapcsolatos zavar.

Ha magömléskor fájdalom jelentkezik, leggyakrabban húgycső- vagy prosztatagyulladásra lehet gyanakodni. Amennyiben magömléskor teljesen hiányzik az ondó vagy visszajutva a hólyagba kerül, vizsgálni kell többek közt a lelki okokat, az idegi eltéréseket, a gyógyszerek mellékhatásait, de lehet elzáródás vagy műtéti utóhatás is a gondok gyökere.

Korai magömlésnél megoldás lehet a viselkedésterápia, elszorításos technika (start-stop technika), helyi érzéstelenítők használata és merevedés segítő gyógyszerek, szexuálpszichológiai kezelés. Fájdalom esetén érdemes urológus segítségét kérni, aki kezelheti a gyulladást, illetve ha nem történik magömlés, javasolhat speciális elektromos kezelést, bizonyos gyógyszerek elhagyását vagy műtétet.

Bármilyen problémáról van is szó, a korai diagnózis nem csak megkönnyíti a kezelést, de bizonyos betegségek esetén akár életet is menthet.

Szakértő: Dr. Szűcs László, urológus - Oxygen Medical