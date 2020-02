Étkezési nehézségek a rákkezelés idején - Az ízérzékelés változása

Különböző daganattípusok kimutatására is alkalmas az új típusú vérteszt

A rák nem egyetlen betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, amely száznál is többféle megbetegedést foglal magába. A Dana-Farber Rákkutató Intézet az Európai Orvosi Onkológiai Társaság (ESMO) 2019. évi kongresszusán egy olyan új típusú vértesztet mutatott be, amely nagy biztonsággal alkalmas többfajta rák kimutatására is.