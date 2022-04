IR, PCOS, cukorbetegség: egyszerű és pontos az adiponektinszint vizsgálata

A felsorolt betegségek gyanúja esetén, a terheléses vércukorvizsgálat helyett elvégezhető az adiponektin értékének meghatározása. Prof. dr. Balázs Csaba endokrinológus elmondta, hogy a korábbinál lényegesen egyszerűbb és az érintettek számára kevésbé megterhelő vizsgálathoz elegendő egy vérvétel, és nem szükséges a sok esetben kellemetlen mellékhatásokat okozó cukoroldat elfogyasztása.

A terheléses vércukorvizsgálat (OGTT)

Az inzulinrezisztencia, a PCOS és a 2-es típusú cukorbetegség is szénhidrát-anyagcserezavar betegségek, vagyis kivizsgálásuk során el kell végezni a vércukorszint és az inzulinszint meghatározását. Az éhgyomorra mért értékek mellett, a megadott mennyiségű cukrot tartalmazó ital elfogyasztása után mért adatok is fontos információt szolgáltatnak, a vércukorszint meghatározását ezért több alkalommal: éhgyomorra, a cukorterhelés 60. és 120. percében is el kell végezni. Az OGTT eredményeit a WHO által meghatározott kritérium rendszer szerint értékeljük, aminek használatát az ADA (Amerikai Diabetes Szövetség) és az EASD (Európai Diabetes Szövetség) is elfogadja.

A WHO kritériumainak alkalmazása egységes megítélést biztosít

A HOMA-index jelenleg még az inzulin-rezisztencia hajlam jellemzésének egyik legegyszerűbb mérőszáma. A HOMA-index meghatározásához nem kell mást tenni, mint az éhgyomi vércukor értékét és az éhgyomi inzulin értékét összeszorozni, majd a szorzatot elosztani 22,5-tel. Inzulinrezisztencia-hajlamra az utalhat, ha ez az index 2 fölött van, ha pedig ez az érték meghaladja a 4-et, már inzulinrezisztenciáról van szó.

A 0’VC (éhomi vércukor) értéket normálisnak tekintetjük, ha az 6,0 mmol/l vagy ennél kisebb, IFG (emelkedett éhomi vércukor – impaired fasting glucose) fennállását állapítjuk meg, ha a 0’VC ≥ 6,1 és 0’VC < 7,0 mmol/l, a 7,0 mmol/l-t elérő vagy meghaladó 0’VC értéket pedig lehetséges diabetes mellitus (2-es típusú cukorbetegség) jelzéssel minősítik.

Az IGT (csökkent glükóz tolerancia – impaired glucose tolerance) és a 2-es típusú cukorbetegség diagnózisát az OGTT eredmény alapján állítják fel. Az IGT fennállását akkor mondjuk ki, ha a 120’VC ≥ 7,8 és 120’VC < 11,1 mmol/l volt, 2-es típusú cukorbetegség fennállását pedig akkor állapítjuk meg, ha a 120’ VC a 11,1 mmol/l koncentrációt elérte vagy meghaladta.

Mi a baj a jelenleg széleskörben alkalmazott vizsgálatokkal?

A vércukorterheléssel és többszöri szúrással együtt járó terheléses vércukorszint vizsgálat kapcsán sokan kellemetlen mellékhatásokról számolnak be. Már önmagában az émelyítően édes cukros lé elfogyasztása sem kellemes, hányingert is okozhat, ám az egyes vérvételek között előfordulhat az is, hogy valakinek annyira leesik a vércukorszintje, hogy a tesztet le kell állítani. Erre utalhat a remegés, izzadás és nagyfokú gyengeség érzés.

Mi az adiponektin?

Az OGTT kellemetlen szövődményei elkerülhetők, ha a vérvizsgálat során az adiponektin mértékét ellenőriztetjük. Az adiponektin egy hormon, amely fokozza az izmok szénhidrátot energiává alakító képességét; segít, hogy a test hasznosíthassa az inzulint az energiaforrásoknak (például a glükóznak) a sejtekhez való eljuttatására.

A Medicine tudományos folyóiratban kínai kutatók korábban közzétett vizsgálata szerint a résztvevő 100 egészséges és 99 PCOS résztvevő adatait összehasonlítva a policisztás ovárium szindrómában szenvedő nők zsírszövete nem termel elegendőt az adiponektin nevű hormonból. Az adiponektin, az éhomi vércukorszint és éhomi inzulinszint értékéből számított adiponektin index ez alapján alkalmasnak bizonyult az IR és a metabolikus szindróma értékeléséhez. A jó hír, hogy ez nem pusztán egy érdekes kutatási eredmény, hanem már hazánkban is elérhető vizsgálat!

Az adiponektin vizsgálat menete

Balázs professzor elmondta, hogy az adiponektinszint meghatározása vérvétellel történik. A vizsgálat a reggeli órákban történik, éhgyomorra kell érkezni. A szokásos gyógyszereket be lehet szedni, de az értékelés során a kezelőorvosnak ezt figyelembe kell venni. A vizsgálatra bárki jelentkezhet, akinél korábban ilyen tesztet végeztek. Az adiponektinszint mérése szükséges a betegség diagnózisának megállapításához és később, a kontroll alkalmával a javulás mértékének meghatározásához megismételhető.

Mennyi az adiponektin index (ADI) normál értéke?

A „normál” értékeket minden laborban külön is meg kell határozni, az eddig elfogadott adat: 1.0-1.9 egészséges. ADI index jelentősen csökkent a PCOS-ban és a PCOS + metabolikus szindrómában szenvedő egyénekben, összehasonlítva az egészséges kontrollokkal (0,82 ± 0,77 és 0,28 ± 0,26 vs 1,54 ± 0,72;P <0,01).

Prof. Dr. Balázs Csaba, belgyógyász, immunológus, endokrinológus