Alultápláltság csecsemő- és kisgyermekkorban

Gyakran mondjuk, hogy a születendő kisgyermek első 3 éve kihat az egész életére. Nos, ez igaz a kismama, majd csecsemője, kisgyermeke tápláltságára is, mert mindez is kihat a gyermek egész életére.

Fejlett világunkban (legalábbis, ahol mi élünk) elképzelhetetlen, hogy a csecsemők, kisbabák, kisgyermekek éhezzenek. Mégis a testsúly (főleg a szülő által elvárt) nem egyenlő azzal, hogy gyermekünk ne legyen alultáplált.

Az alultápláltság vagy más néven malnutríció egyre gyakoribb problémát jelent a fejlett társadalmakban az egyoldalú táplálkozás következtében a gyermekeknél is. Akkor alultáplált egy gyermek, ha nem kapja meg a szervezete a fejlődéséhez és a megfelelő működéséhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket. Vagyis ha a táplálkozása nem változatos. A jó tápláltsági állapot azt jelenti, hogy a kismama, a megszületett csecsemő, majd kisgyermek szervezete minden olyan tápanyagot megkap, ami biztosítja az új kis ember egészséges fejlődését.

Már a terhesség előtt és alatt is oda kell figyelni a baba alultápláltságának elkerülésére

Az alultápláltság a csecsemő megszületése előtt megelőzhető lenne, mert a becslések szerint az esetek 50%-ában már az anyaméhben kialakul ez az állapot. Ehhez fontos lenne, hogy a leendő anyuka már a várandósság előtt és végig a terhessége alatt változtasson az étrendjén, életmódján. Fogyasszon több zöldséget, gyümölcsöt, igyon elegendő folyadékot. Kerülje a finomított szénhidrátok és kávé bevitelét. Ahogyan az alkoholfogyasztást és a cigarettázást is. A nem megfelelő táplálkozás az újszülött születési súlyára és méretére is negatív hatással van.

Milyen kockázatai lehetnek, ha a magzat már az anyaméhben alultáplált?

Tanulmányok szerint visszamaradhat az izomfejlődés és a kisbaba kognitív fejlődése (pl. az érzékelés és észlelés, a figyelem fejlődése). A szervezetének védekezőképessége sérülékenyebb lesz, így fogékonyabb lesz a betegségekre, és azok lefolyása pedig hosszabb és súlyosabb is lehet.

A kisgyermekkori alultápláltság következményei

A korai gyermekévekben kialakuló alultápláltság a gyermek iskolai teljesítőképességére is hatással van: a társaikhoz képest később tudják elkezdeni az iskolát, és a teljesítményeik is gyengébbek. A hátrányos helyzetüket tovább viszik magukkal az életben, nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Mit tegyünk?

A szakértők 1 éves kor felett továbbra is napi ötszöri étkezést ajánlanak, amely három főétkezést (reggeli, ebéd, vacsora) és két kisétkezést (tízórai, uzsonna) foglal magában. Ugyanakkor sok esetben a háromévesnél fiatalabb babák és kisgyermekek egyharmada ugyanazt eszi, mint a szülei. Ebben az életkorban azonban előnyösebb számukra a tápanyagokban gazdag, nem cukrozott, kevés sót tartalmazó natúr ízekben gazdag étrend. Így a gyermek megismeri az ízek sokaságát a maguk természetességében, és ez majd kihat a felnőttkori táplálkozására is.

Ha gyermekünk szellemi vagy fizikai fejlődésében zavart, eltérést észlelünk, ne várakozzunk, forduljunk orvoshoz! Ennél is fontosabb a megelőzés.

Már várandósság alatt kikérdezheti az orvosát a kismama az étrendjével kapcsolatban, és hogy szükséges-e valamilyen vitamint, nyomelemet pótolnia (vagy éppen kerülni), akár kismamamavitaminok formájában.

A kisbaba születése után is mindig beszéljük meg a táplálkozással kapcsolatos kérdéseinket a védőnővel is, akinek nagy a gyakorlata és tapasztalata. És természetesen tartsuk be azoknak a vitaminoknak a szedését, amit a gyermekorvosunk felír, pl. K-vitamin, D-vitamin, vas. És minden találkozásunkkor tegyük fel akár az étkezéssel kapcsolatos kérdéseinket is. Ne feledjük, hogy a csecsemő első félévében az anyatej a legfontosabb tápláléka, annak összetétele pedig attól függ, mit eszik az édesanya. Természetesen itt is lehetnek különleges élethelyzetek, ha pl. a baba tehéntejfehérje-érzékeny. Ilyenkor annak érdekében, hogy a babánál fellépő kellemetlen panaszokat megelőzzük, az édesanya táplálkozásában térjen át a nem tej alapú italokra. Ekkor ne feledjük el, hogy kalciumot is tartalmazzon az étrendünk, mert a tejtermékek a legjobb kalciumforrások. Tegyen meg mindent azért az édesanya, hogy ő maga ne legyen alultáplált, így lehet babája is egészséges. És megalapozhatja gyermeke egészséges felnőttkorát.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész