A cumisüvegben lévő víz is árthat a kisbaba fogainak

A csecsemők és kisgyerekek fogainak is ártanak az édes italok, ezért nem szabad állandóan ilyen innivalókkal megtölteni a cumisüveget. Bár nem gondolnánk, de a tiszta víz folyamatos cumizása sem tesz jót a kicsik fogainak.

A folyadékpótlás elengedhetetlen, de nem mindegy, mikor milyen formában történik

A jelenleg érvényben lévő ajánlások szerint a kisbabák számára hat hónapos korukig kizárólagos anyatejes táplálást javasolnak. A hozzátáplálást a szoptatás folytatása mellett, 6 hónapos korban javasolt elkezdeni, a víz kínálása is ekkor kezdődjön. Újszülött babáknál a vízfogyasztás hasmenést okozhat vagy akár alultápláltsághoz is vezethet, ugyanis ha a kicsi az anyatej mellett más folyadékot is kap, előfordulhat, hogy kevesebbet szopizik, illetve az anyuka melleinek ebből kifolyólagos kevesebb stimulálása a tej elepadásához vezethet.

Ugyanakkor az élethez elengedhetetlen a víz, a gyermek egészséges fejlődéséhez is megfelelő mennyiségben van erre szükség, előbb az anyatej formájában, később pedig a hozzátáplálás részeként.

Hirdetés

Miért árthat, ha túl sok vizet iszik cumisüvegből a baba?

A szájüreg állandó vízzel való öblítése miatt a nyál felhígul, olyannyira, hogy fontos védőfunkcióját már nem tudja betölteni. A nyál ugyanis nemcsak az emésztés folyamatában vesz részt, hanem semlegesíti a savakat a szájban, ezáltal megelőzi a fogszuvasodást. A cumisüvegből történő folyamatos vízivás az állandó kézmosáshoz hasonlítható. Aki órák hosszat mossa a kezét a csap alatt, az tönkreteszi a bőre természetes védőrétegét.

A cukros italok kis mennyiségben is kerülendők

Cukor hozzáadásával készült italokat ne adjunk a gyermekünknek! Ezek, különösen ha a cumisüvegben állandóan elérhetők, folyamatosan táplálékot szolgáltatnak a fogszuvasodást okozó baktériumoknak.

Vegyük figyelembe, hogy a 100%-os vagy a házilag frissen készült gyümölcslevek is tartalmaznak természetes cukrokat, ezek kisebb mennyiségben később értékes folyadék- és vitaminforrások lehetnek, de cukortartalmuk miatt ne kínáljuk őket cumisüvegből.

Mi akkor a megoldás a folyadékpótlásra, ami a fogaknak sem árt?

Az anyatej mindent tartalmaz, ami a kisbaba egészséges fejlődéséhez szükséges, többek között szénhidrátokat, tejcukrot, zsírokat, fehérjéket, kalciumot, vasat és vitaminokat. A baba folyadékszükségeletét is optimálisan fedezi, hiszen kb. 80%-ban vízből áll.

Ha a kisbaba tápszert kap, a port is természetesen vízzel kell összekeverni, ennél kiemelten fontos, hogy a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait pontosan kövesse, ne adjon hozzá több vizet, mint amennyi javasolt, különben a gyermek túl sok vizet ihat, nem jut elegendő táplálékhoz és felborul az elektrolit-háztartása.

A vízfogyasztás bevezetése is a hozzátáplálással, 6 hónapos korban kezdődhet meg, mennyiségét fokozatosan növelve a szilárd táplálék egyre nagyobb arányú étrendbe iktatásával.

A víz és az édesítetlen teák kiváló természetes szomjoltók, és nyugodtan ihatják a kisbabák és a kisgyerekek is. Vannak speciálisan a babák számára készült teák, kiváló választás a kellemes íze és egyben görcsoldó hatása miatt is előnyös édeskömény, valamint a kamilla is. A granulátumok gyakran tartalmaznak cukrot vagy cukorpótlókat, ezért ezek kerülendők, helyettük a szálas vagy filteres verzió javasolt.

Amit el kell kerülni, az az, hogy a cumisüveget vigasztalásként adják oda a gyermeknek, vagyis minden problémát azzal próbáljanak megoldani, hogy odaadják a kisgyermeknek a cumisüveget és az folyamatosan elérhető számára. Csak akkor adja oda a cumisüveget a babának, amikor eljön az ivás ideje.

A fogszuvasodás megelőzése

Ameddig lehetséges, el kell kerülni, hogy a kisbaba megfertőződjön a fogszuvasodást okozó baktériumokkal. Ennek érdekében már a terhesség tervezésekor meg kell vizsgáltatniuk a szülőknek a fogaikat, és az esetleges problémákat kezeltetni kell. A mikroorganizmusok a szülők nyálán keresztül kerülhetnek a kisbaba szájüregébe, azaz a megfertőződéshez elég egy közösen használt evőeszköz vagy egy fertőzött cumi. A szájhigiénia (napi legalább kétszeri fogmosás, főétkezések után, fogselyem használata), a helyes táplálkozás (cukorfogyasztás és nassolás mérséklése), a fluorutánpótlás (fluoridos fogkrém, szükség esetén az orvos utasítása szerint fluoridtabletta), a barázdazárás szintén a fogszuvasodás megelőzésének fontos módja a rendszeres fogorvosi kontrollok mellett.

A kisbaba fogainak ápolását már az első tejfogacska megjelenésekor el kell kezdeni, ehhez használjunk kifejezetten a számukra készült fogkefét és ha már több fog előbújt, akkor speciális fogkrémet is. A legjobb, ha a kicsit már 1-2 éves korában elvisszük fogorvoshoz, először csak ismerkedési céllal, hogy hozzászokjon a közeghez és később ne váltson ki belőle félelmet.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos