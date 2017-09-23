Szoláriumozás: szabad-e, ami a szakértők szerint káros?

A rosszindulatú bőrdaganatok kialakulásának kockázatát a szoláriumhasználat olyan mértékben fokozza, hogy a szakmai szervezetek egybehangzóan ellenjavallt szokásként tartják számon. Használatát és a berendezések üzemeltetését Magyarországon is jogszabályok korlátozzák, illetve hatóságok ellenőrzik.

Szolárium: a napozás után a második legnagyobb UV-terhelés

A rosszindulatú daganatos megbetegedések körében igen nagy arányt tesznek ki a különböző bőrdaganatok, legagresszívebb formája, a melanoma malignum Magyarországon évente 4000 főnél alakul ki, az összes bőrrákos halálozás 75 százaléka pedig melanoma miatt következik be. Az érintettek száma, főként a fehér bőrűek körében, mindenütt a világon egyre nő, a bőrrák előfordulásának gyakorisága becslések szerin 15-20 évenként megduplázódik. Okaként az ózonréteg elvékonyodása mellett a túlzásba vitt napozást, illetve szoláriumhasználatot nevezik meg a szakemberek.

A melanoma kialakulásáért természetesen nem lehet kizárólag a szoláriumozást felelőssé tenni, ám a napozás után a második legnagyobb UV-terhelést a szoláriumhasználat okozza. Itt is a természetes napsugárzáshoz hasonló UV-sugárzási hatás lép fel, ám még fokozottabb lehet a bőr- és a szemkárosodás. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy minél többször ég le valakinek a bőre fiatal korában, annál nagyobb lesz a rákos elfajulás kialakulásának kockázata.

Szakmai ajánlások

Nem létezik biztonságos szintje a szoláriumozásnak. Sokan napjainkban is úgy gondolják, hogy a szolárium mértékletes és körültekintő használata ártalmatlan. Ezzel szemben orvosilag egyetlen alkalom sem ajánlható, csupán a kockázat mértéke a kérdés. Az UV-sugárzás a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) osztályozása szerint 2009 óta a bizonyítottan rákkeltő tényezők közé tartozik (1-es csoport), ami alacsony expozíció esetén kisebb, túlzott használat esetén fokozott bőrrákrizikó-emelkedéssel jár. Rákkeltő hatását tekintve egy csoportba tartozik a dohányzással és az azbeszttel. Egyetlen életkorban sem ajánlott, de különösen veszélyes a korai életkorban elkezdett szoláriumozás.

A szoláriumhasználat orvosi kockázatait külön cikkben részleteztük: Mennyire veszélyes a szolárium?

Az, hogy napjainkban is elterjedt a kozmetikai célú szoláriumhasználat, annak a divat, a megszokás, a családi minták, egyes esetekben a függőség az oka, a legtöbben önbizalmuk vagy hangulatuk javulására hivatkoznak, azonban orvosi javallatok nem szólnak mellette. Egy amerikai orvosi szaklap (Journal of the American Medical Association) szerint a döntő ok, hogy az emberek nagy része nem szívesen mond le megszokott életmódjáról, nem szakít rossz szokásaival, káros szenvedélyével sem. Ismert jelenség a tanorexia, a barna bőr kapcsán jelentkező pszichés függőség, amit az év jelentős részében sokan szoláriumozással érnek el.

A fényterápia ismert kezelési mód bizonyos bőrbetegségekben (pl. pikkelysömör fénykezelése), ez azonban mindig orvosilag kontrollált módon történik, a kockázatok és előnyök mérlegelésével, jól meghatározott sugárzásdózisban.

Tévhitek
  • A D-vitamin termelése szempontjából mérsékelt szerepe van a szoláriumcsöveknek, a gyors barnulásért ugyanis az UV-A felel, míg a D-vitamin termeléshez UV-B spektrum szükséges. Bár a gép mindkét spektrumban sugároz, általában az UV-A tartomány a hangsúlyosabb. A kockázatok miatt a szabadban tartózkodás növelését, a D-vitaminban gazdag táplálkozást, ősztől tavaszig pedig a vitaminpótlást javasolják a szakemberek.
  • Nem megalapozott az az elképzelés, hogy a szolárium "előkészíti" a bőrt a nyári napfényre. Mivel a bőrt érő UV-sugárzás hatása összeadódik, a bőrdaganat megelőzése szempontjából mindig törekedni kell a terhelés csökkentésére. Ráadásul az UV-A sugárzás rövidebb ideig tartó, felületes barnaságot biztosít.

Jogi szabályozás

Az orvosok által feltárt adatok ismeretében Európa legtöbb országában és Magyarországon is jogszabályok rendelkeznek a szoláriumberendezések üzemeltetéséről és a használatáról.

Korhatár: 18 éves életkor alatt tilos a szoláriumhasználat. Az üzemeltető csak annak engedheti meg a személyzet a szolárium használatát, aki fényképes igazolvánnyal bizonyítja, hogy elmúlt 18 éves. A gyakorlatot a piacfelügyeleti hatóság próbavásárlásokkal ellenőrzi. Az Európiai Unió legtöbb országában érvényben van a tiltás.

Tájékoztatás: A szalonoknak jól látható helyen kell elhelyezniük tájékoztató anyagaikat a szoláriumhasználattal kapcsolatos

  • kockázatokról - melanoma rizikó, bőr idő előtti öregedése, fényérzékenyítő tényezők
  • bőrtípus szerinti ajánlásokról - nagyon világos és világos bőrűek (1-es és 2-es bőrtípus) számára teljesen kerülendő, de még a legsötétebb bőrűeknek (6-os típus) is ajánlott a mértéktartás
  • a használat védelmi és higiénés szabályairól

Megfelelően képzett személyzetnek kell rendelkezésre állnia, akik kérdés esetén szóbeli tájékoztatást is tudnak nyújtani.

Műszaki paraméterek: A gépek UV-sugárzásának határértékére uniós szintű szabályozás (EN 60335-2-27) van érvényben: a kibocsátott maximális UV-sugárzás 0,3 W/m². A szalonok üzemeltetőinek a berendezések dokumentációját is fel kell tudniuk mutatni, de a piacfelügyelet helyszíni ellenőrzések során is méri a kibocsátott UV-fény szintjét. A műszakilag nem megfelelő berendezések használatát a hatóság felfüggesztheti és pénzbírságot szabhat ki.

Védőfelszerelés: Biztosítani kell UV-szűrős speciális védőszemüveget a szoláriumozáshoz, használata kötelező.

Higiénia: A berendezések tisztán tartása, és fertőtlenítése minden használat után.

Számos alkalommal felmerült a szoláriumhasználat különadóval történő korlátozása, ez azonban még nem vált gyakorlattá.

