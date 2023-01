Gyermekkori ekcéma

Az ekcéma vagy atópiás dermatitisz többek között viszketéssel, bőrpírral, apró, nedvedző, majd pörkös hólyagokkal, esetenként duzzanattal és hámlással járó állapot. Bármely életkorban előfordulhat: csecsemő-, kisgyermek- és felnőttkori formája is ismert.

Gyermekkorban az ekcéma az egyik leggyakoribb krónikus bőrbetegség. Kialakulása több tényezőre vezethető vissza. Genetikai meghatározottság esetén a külső bőrréteg védelméért felelős molekula génje zavart szenved: a felhám védőrétege megbomlik, könnyű bejutást engedve ezzel a kórokozóknak. Különböző ételek is viselkedhetnek allergénként, valamint irritáló anyagoknak, stressznek, a páratartalomnak is szerepe lehet az ekcéma kialakulásában, fellángolásában. A betegek többségének alaphelyzetben is száraz, viszkető a bőre, az akut szakaszban ez gyulladásba, pörkösödésbe, hámlásba fordul át. Csecsemőknél az arc, a hajas fejbőr, a homlok, valamint a törzs a leggyakrabban érintett területek, míg kisgyermekeknél a könyöki, térdhajlati, nyaki, szem körüli elhelyezkedés a legjellemzőbb.

Hogyan kezelhető?

A kezelés alapja a már említett száraz bőrfelület hidratáltságának fenntartása. Ez főleg a téli hónapokban kulcsfontosságú, hiszen a tünetek sok esetben a fűtésszezon kezdetével lángolnak fel. A zuhanyzást részesítsük előnyben a fürdéssel szemben, az is lehetőleg gyorsan, langyos vízzel történjen, és kerüljük a bőrt tovább szárító szappanokat. Helyettük lipidpótló készítmények (például olajtusfürdők) javasoltak. Legalább az esti fürdés után – de markáns tünetek esetén reggel is – ápoljuk a bőrt érzékeny bőrű gyermekeknek ajánlott, illatanyag- és allergénmentes testápolóval. A ruházat kellemes, pamut anyagú legyen, a hőmérsékletet pedig ne állítsuk túl melegre, hiszen az izzadás tovább ronthat a helyzeten. Amennyiben beigazolódott bármilyen ételallergia, igyekezzük kerülni (szoptatott gyermek esetén az édesanya is) az ezeket tartalmazó ételeket.

Akut tünetek jelentkezése esetén

A viszketéscsillapító hatású antihisztaminok (például Cetirizin) mellett szükséges lehet szteroidos kezelés is. Ez bőrgyógyász, illetve gyermekorvos által felírt, tömény vagy kevert, helyi kortikoszteroidtartalmú krémet jelent. Kiemelten fontos, hogy csak a javasolt ideig és gyakorisággal használjuk ezeket a készítményeket, mert a nem kellően körültekintő alkalmazás mellékhatásokat okozhat.

Mindezek mellett a meggyengült védelmi szerep következtében előfordulhatnak különféle bakteriális, vírusos bőrfertőzések, amelyekre szájon át szedhető antibiotikumot, illetve helyi készítményt (kenőcsöt, krémet) rendel az orvos.

Biológiai terápiás ellátás

Az érintett gyermekek körülbelül 40%-ának olyan nagyfokúak a tünetei, hogy szteroidos kezeléssel sem érhető el enyhülés. Esetükben a bőrviszketés olyannyira erős, hogy állandóan vakaróznak: nem bírnak éjszaka aludni, emiatt nappal is nyűgösek, nem tudnak rendesen enni. Számukra nyújthat segítséget a biológiai terápia, amelyet az orvostudomány számos területén már sikerrel alkalmaznak.

De mit takar ez a kifejezés?

Fogalmilag a biológiai terápia élő szervezetekből származó anyagokkal történő gyógykezelést jelent. Ezek a – többségében fehérjetermészetű – anyagok természetes módon előfordulhatnak a szervezetben, illetve különféle biotechnológiai módszerekkel, laboratóriumban készülhetnek. Hatásuk az autoimmun kórfolyamatok lépéseinek gátlásán, illetve stimulálásán alapszik.

Magyarországon jelenleg a dupilumab és a baricitinib engedélyezett. Középsúlyos-súlyos atópiás dermatitisz esetén beigazolódott a hatásosságuk. Várhatóan további biológiai terápiák is szélesítik majd a terápiás választékot.

A biológiai terápiás ellátás jelentős költségigényű, valamint komoly személyi, tárgyi és intézményi hátteret igényel, ezért működése Magyarországon szakorvosi centrumokhoz kötött. A kezelés folyamán kulcsfontosságú a terápiás gyakorlat szempontjainak figyelembevétele. Ezek a helyes diagnózis és ezzel együtt a javallat megállapítása, az esetleges ellenjavallatok mérlegelése, a beteg beleegyezése, a kötelező előszűrés elvégzése, a kezelés rendszeres figyelemmel követése, a terápiás célértékek kitűzése és a folyamatos törekvés annak elérésére.

Mint minden gyógyszernek, a biológiai terápiának is lehetnek mellékhatásai: a legfontosabbak a súlyos fertőzések, az enyhébb mellékhatások és a lehetséges allergiás reakciók közül pedig a fehérje immunreakciót kiváltó hatása említendő.

Idővel kinőhető a betegség

Az ekcéma, bár krónikus betegség, amely folyamatos figyelmet igényel, megnyugtató a tudat, hogy a gyermekkori ekcéma tünetei idővel enyhülnek, sőt sokszor teljesen meg is szűnnek. A tudomány fejlődésével, az atópiás dermatitisz háttérének, kialakulásának mélyebb megismerésével egyre hatékonyabb és specifikusabb terápiák válhatnak majd elérhetővé a betegek számára.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

