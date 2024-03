Bőrápolás érzékeny bőrűeknek télen

Valószínűleg sokak számára ismerős jelenség a télen gyakran előforduló irritált, kipirosodott, száraz bőr.

A lakásunkban levő alacsony páratartalom, ami leginkább a panellakásokra jellemző, a kinti hideg, nyirkos levegő, a szeles időjárás megviselheti bőrünket, ami kellemetlen tünetekhez, akár viszketéshez és hámláshoz is vezethet. Egy kis odafigyeléssel azonban könnyen tehetünk a probléma ellen, és segíthetünk a bőrünknek abban, hogy a zord időjárás ellenére is fenntartsa egészséges állapotát.

Tisztálkodáshoz mit használjunk, és mit ne?

Az első és legalapvetőbb lépés a kéz- és arcmosás. Mindenféleképpen kerüljük el az alkoholos arclemosót, az arcradírt, bár van néhány olyan készítmény is, ami nem szárít.

Mivel még sokan használnak kézfertőtlenítőt, ami alkoholos, itt is figyeljünk oda a gyakoribb kézápolásra. Mindenképpen használjunk hidratáló krémet, amely segít helyreállítani bőrünk megfelelő hidratáltságát. Különösen igaz ez vegyszeres takarításkor védőkesztyűt nem használó háziasszonyoknál, akik számára kényelmetlen a védőkesztyű viselése.

Tehetünk bőrünk hidratáltságáért, ha zuhanyzunk, és nem forró fürdőt veszünk, utána pedig a bőrünket puha törölközővel áttöröljük, és nem erőteljesen dörzsöljük, és megfelelő testápolót használunk, ami illatanyag- és tartósítószer-mentes.

A megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodjunk

E mellett fontos a szervezet hidratáltsága, a napi 1,5-2 l víz elfogyasztása. Ez is biztosítja, hogy bőrünk hidratált legyen.

A bőr, a szem és a szemkörnyék védelme az UV-sugaraktól

Télen ha havazik vagy havas tájon sportolunk, UV-védő napszemüveget használjunk a szemünk védelmére. Ne feledkezzünk meg bőrünk védelméről sem, a napsugárzásnak kitett bőrfelületeket bőrtípusunktól függően legalább 30-as vagy 50-es faktorszámú napvédő készítménnyel kenjük be.

Gyógynövények az érzékeny bőr szolgálatában

A koraszülöttek, újszülöttek bőrének ápolására is a napraforgómag (Helianthus annuus) gyógyszerkönyvi minőségű olaját alkalmazzák, mivel ebben az életkorban a fokozott vízvesztés kockázata még nagyobb. A napraforgóolaj fő zsírsavösszetevője a linolsav, ez egy omega-6-zsírsav, ami bizonyítottan jótékony hatású a száraz és alulhidratált bőr kezelésében.

Ugyancsak jó hatással van a bőrre az olívaolaj (az Olea europaea növény bogyójából hideg préseléssel nyert színtelen vagy zöldessárga olaj). A PH.Hg.VIII-ban is szereplő olívaolajat nemcsak étolajként használják kedvező élettani hatása miatt, hanem technológiai alap- és segédanyagként is alkalmazzák (krémek, linimentumok összetevője). Tartalmaz zsírban oldódó vitaminokat és antioxidánsokat, melyek bőrünket is védhetik. Bőrápoló tulajdonsága miatt egyre gyakoribb összetevője a különféle bőrgyógyászati készítményeknek is.

A parlagi ligetszépe (Oenothera biennis) magjából előállított olaj gyógyászati felhasználása néhány évtizedre nyúlik vissza. Rendkívül gazdag linolsavban és γ-linolénsavban; ez mind külsőleg, mind belsőleg alkalmazható az atópiás dermatitisz és az ekcéma tüneteinek enyhítésére is.

A bőrgyógyászatban alkalmazott növények közé tartozik a Melissa officinalis is, azaz az orvosi citromfű, mely vírusos ajakherpesz kezelésében egy klinikai vizsgálatban hatásosnak bizonyult. A pattanásos bőr kezelésekor érdemes kipróbálni a teafa (Melaleuca alternifolia) olaját, vagy a pikkelysömör kezelésére a fogpiszkálófüvet (Ammi visnaga).

Gyógyszertárakban kapható krémek, kenőcsök

Ma már a gyógyszertárakban is kaphatóak nemcsak különböző cégek bőrvédő krémei száraz bőrre, hanem készítenek is olyan kenőcsöket, krémeket, melyek kifejezetten védik a bőrünket.

Mik az összetevőik?

Arachidis oleum hydrogenatum: az Arachis hypogenae L. hántolt magvaiból nyert hidrogénezett zsíros földimogyoró-olaj. Bőrpuhító hatású, elősegíti a bőr nedvességtartalmának megőrzését. Aki belsőleges alkalmazásakor allergiás a födimogyoróra, az is használhat ilyen krémet, mert a Gyógyszerkönyvi olaj nem tartalmazza az allergént. Így nem okozhat allergiás reakciót.

Ricini oleum virginale: a ricinusolaj kiválóan hidratál. Könnyen bejut a bőrbe, táplálja és puhává teszi.

Cremor Aquosus: a 70% vizet tartalmazó könnyű krémet magas víztartalma miatt hűtőszekrényben kell tartani. Nagy előnye, hogy könnyen, gyorsan felszívódik. 2 éves kor alatt nem használható.

Glycerolum (85 per centum): megőrzi a bőr víztartalmát és megakadályozza a bőr kiszáradását.

Mivel nem mindegyik összetevőnek van kellemes illata, kérhetjük gyógyszerészünket, hogy fedje el a számunkra kellemetlen illatot pár csepp valamilyen illóolajjal, amit szeretünk, és nem vagyunk rá allergiásak (pl. levendula, citrom).

A súlyosan száraz bőrt már xerózisnak nevezzük. Ez berepedéssel, pikkelyes bőrfelülettel járhat, melynek oka, hogy nem megfelelően hidratált a bőrünk a lipidhiány miatt, normál állapotban a lipid kötné meg a vizet. Időskor, cukorbetegség is vezethet xerózishoz. Ilyenkor olyan krémeket, kenőcsöket lehet akár vásárolni patikában, drogériában, akár orvossal receptre felirattatni, melyek lipideket tartalmaznak és olyan anyagokat, mint az urea (Unguentum keratolyticum) vagy tejsav (unguentum urei; Unguentum urei 34%), amelyek bőrlágyító, vízmegkötő hatásúak, így a bőr kiszáradását megakadályozzák.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész