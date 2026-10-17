Allergia és pályaválasztás

Tájkertész, szakács, kereskedelmi alkalmazott vagy más egyéb? A pályaválasztásnál nemcsak az érdeklődési kört, hanem azt is számításba kell venni, hogy bizonyos munkakörökben mindennapos a kapcsolat potenciális allergénekkel. Ezért a pályaválasztás előtt álló, allergiás vagy arra hajlamos fiataloknak ezekre is gondolniuk kell, mielőtt döntést hoznak jövőjüket illetően.

Munka kapcsán belégzés és bőrkontaktus útján is kapcsolatba kerülhetünk allergénekkel

Az allergiás és arra hajlamos fiatalok számára nem felel meg minden munka. Tevékenységtől függően fennáll a kockázat, hogy a túlérzékennyé tevő anyaggal való ismételt kontaktus allergia, asztma és ekcéma kialakulását idézi elő vagy súlyosbítja a már meglévő tüneteket.

Az allergénnel való kontaktus két módon következhet be: Egyes munkakörökben légúti allergéneknek vannak kitéve a dolgozók, ami asztmát vagy légúti allergiát (allergiás rhinitis) válthat ki, vagy súlyosbíthatja ezeket a betegségeket. Más szakmákban direkt bőrkontaktus fordulhat elő olyan anyagokkal, amelyek kontaktallergia kialakulásához vagy súlyosbodásához vezethetnek.

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Magas kockázattal járó szakmák

Az alábbiakban olyan szakmákra, illetve munkakörökre gyűjtöttünk össze példákat, amelyekben a munkavállalók gyakran kerülnek kapcsolatba olyan anyagokkal, amelyek allergiát válthatnak ki:

Szakma/munkakör Allergének Sütőipar Lisztpor, élesztő- és penészgombák Nyomdaipar Terpentin, festékek, oldószerek Tájkertészet, mezőgazdaság Pollenek, penészgombák Állatorvos, állatorvosi asszisztens Állati szőrok, tollak, háziporatka Faipar, építőipar Fűrészpor, kémiai anyagok (ragasztók, festékek, lakkok), cement, habarcs és por Konyhai munka, szakács, sajtüzem, élelmiszeripar Különféle élelmiszer-összetevők Fémipar Fémek, ásványi olajok, hűtőemulziók, tisztító- és oldószerek Szépség- és kozmetikai ipar Tisztító- és oldószerek, festékek és hajszőkítők, latex Orvostudomány, egészségügy Latex, kémiai anyagok

Fontos a tájékozódás, a megfelelő kezelés és az óvintézkedések – Néha ennyi is elég

Amennyiben egy fiatal pályaválasztás előtt áll és allergiás vagy fennáll nála annak gyanúja, mielőbb forduljon allergológus vagy pulmonológus szakorvoshoz, aki a megfelelő teszt(ek) elvégzése után megállapítja a pontos allergén(eke)t, és arra vonatkozóan is tud tájékoztatást adni, hogy milyen munkakörök jelentenek kockázatot az érintett esetében.

Elengedhetetlen, hogy minden allergiás beteg kövesse kezelőorvosa utasításait a számára megfelelő terápiára vonatkozóan.

Ezen túlmenően a szakorvos olyan megelőző, illetve védelmi intézkedéseket is tud esetleg javasolni, amelyekkel csökkenthető a rizikó. Bizonyos esetekben például elegendő lehet kesztyűt viselni az allergénnel való érintkezés elkerülésére, vagy lecserélni bizonyos eszközöket, szereket (pl. latexmentes kesztyűt viselni vagy egy krémből tartósítószermentes verziót használni), ahhoz, hogy pl. orvos, kozmetikus vagy fémipari szakmában dolgozhasson valaki.

Néha azonban csak az újratervezés lehet megoldás

Olykor sajnos nincs más megoldás, mint más pályát választani ahelyett, ami eredetileg tervbe volt véve. Van, hogy a kivitelezhető óvintézkedések nem elegendőek, elsősorban sütőipari, konyhai és mezőgazdasági munkakörökben szokott ez előfordulni, mivel ezekben sok esetben nem lehet teljesen elkerülni az allergénnel való kontaktust.

Ha valaki allergiája ellenére mégis ilyen szakmát választ, fennáll a kockázata, hogy esetleg súlyosbodnak allergiás tünetei és akár asztma alakulhat ki nála.

Azoknak a fiataloknak, akik pályaválasztás előtt állnak, és atópiás ekcémában szenvednek – bár ez nem allergia, de allergiás hajlamot feltételez –, ajánlott a háziorvosukkal konzultálni az egyes munkakörök kockázatairól.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Allergie und Berufswahl (Allergiezentrum Schweiz)