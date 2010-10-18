Allergia: a leggyakoribb hibák, amiket a betegek a kezelés során elkövetnek

Cikkünkkel a szezonális allergia kezelése során a betegek által leggyakrabban elkövetett hibákra igyekszünk rávilágítani.

1. Tüneti kezelés a kiváltó ok ismerete nélkül, öndiagnózis alapján

Sok allergiás személy a tünetek megjelenésekor elkezdi a gyógyszeres kezelést valamilyen vény nélkül kapható készítménnyel anélkül, hogy pontosan tudná, mi váltja ki azokat. Ez a hiba a hatástalan kezelések mintegy feléért felelős.

Ehelyett javasolt orvoshoz fordulni és elvégezni a szükséges vizsgálatokat, hogy kiderüljön, valóban allergia áll-e a panaszok mögött, esetleg más betegség, hogy annak megfelelően részesülhessen kezelésben.

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2. A beteg nincs tisztában, mi váltja ki allergiáját

Az allergén ismerete azért is fontos, mert a gyógyszerek mellett az allergén elkerülése a másik járható út a tünetek kivédésére. Amennyiben valamilyen pollen váltja ki a tüneteket, érdemes a pollenszórás csúcsidőszakaiban zárva tartani az ablakokat, és azokon kívül szellőztetni, illetve ha magas a szabadtéri levegő pollenkoncentrációja, akkor naponta többször zuhanyozni és ruhát cserélni, illetve lehetőleg zárt helyiségben maradni.

Javasolt kideríteni, hogy mi az allergén. Ehhez az úgynevezett Prick teszt (bőrpróba) elvégzésére van szükség. Amennyiben ez nem kivitelezhető valamilyen oknál fogva, akkor pedig vérből specifikus-IgE-vizsgálatra van lehetőség. Az allergén ismeretében, az könnyebben elkerülhető és személyre szabott kezelést tud javasolni a kezelőorvos.

3. Már ismert szezonális allergiás betegeknél a gyógyszerszedés kezdete csak a tünetek megjelenése után kezdődik

Nem érdemes várni addig, amíg a tünetek, mint például a tüsszentés és az orrfolyás jelentkeznek. A gyógyszerek hatása eredményesebb, ha időben elkezdi szedni azokat. Emiatt előre kell tervezni: a szezonális allergiánál nagyjából tudni lehet, mikor van a pollenszórás időszaka (lásd pollennaptár), mikor kezdődnének el a tünetek.

4. A keresztallergia figyelmen kívül hagyása

Sok pollenallergiásnál tapasztalható, hogy egyes ételek, melyek az adott pollenhez hasonló fehérjéket tartalmaznak, ugyanazokat a tüneteket váltják ki. Ennek egyik legismertebb példája a nyírfapollen és az alma. Érdemes megbeszélni a kezelőorvossal, hogy adott allergén esetén milyen keresztallergiát okozó ételek jönnek szóba, ezeket kerülni javasolt.

5. A beteg önkényesen módosítja gyógyszerelését

Sokan maguk kísérleteznek a dózis módosításával vagy idő előtt abbahagyják a gyógyszer szedését, ami a panaszok súlyosbodásához vezethet.

Fontos, hogy mindig kövesse kezelőorvosa utasításait, amennyiben pedig tünetei romlását, esetleg bármilyen mellékhatást tapasztalna, forduljon hozzá bizalommal!

6. Lohasztó hatású orrcsepp túlzott használata

Az érösszehúzó hatású orrcseppek hosszan tartó alkalmazása hozzászokáshoz vezet, ami azt jelenti, hogy az orr szelelése már csak a készítmény állandó használata mellett érhető el, az orrnyálkahártya sérülhet.

A tünetek gyors enyhülését és hosszan tartó hatást biztosítanak a szteroid és antihisztamin kombinációt tartalmazó orrspray-k.

7. A gyógyszerkölcsönhatások figyelmen kívül hagyása

Fontos, hogy tájékoztassa kezelőorvosát a már szedett gyógyszereiről, valamint az ön által alkalmazott étrend-kiegészítőkről, gyógynövényes készítményekről, illetve arról is, ha újonnan kezdene el bármit szedni. Mindig olvassa el a betegtájékoztatót!

(WEBBeteg/Medipress)