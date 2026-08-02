A kutyákkal való korai kontaktus csökkentheti az atópiás dermatitisz kialakulásának esélyét

Az atópiás dermatitisz (atópiás ekcéma) sokszor az első lépcsőfoka az úgynevezett atópiás menetelésnek, mely során később allergia, asztma is kialakulhat. Az atópia allergiás reakciók lezajlódására való hajlamot jelent. Az atópiás dermatitisz kifejlődésének megelőzése ezért különösen fontos lenne. A kutyákkal való korai kontaktus ebben is segíthet.

Új kutatások eredményei arra utalnak, hogy azok a gyerekek, akiknek otthonában kutya is él, az atópiás dermatitiszre való veleszületett hajlamuk ellenére védettek lehetnek a betegség kialakulásától.

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Az atópiás ekcéma gének és környezeti tényezők összjátéka

Az atópiás dermatitisz kialakulásának háttere összetett, több tényező együttes hatásának eredménye az, ha valakinél jelentkezik. A genetikai hajlam mellett környezeti faktorok is szerepet játszanak megjelenésében vagy épp abban, hogy a betegség nem tud kialakulni.

Kutatók 16 európai tanulmány eredményét elemezték ki, mely 300.000 személy adataira terjedt ki. 24 atópiásdermatitsz-hajlamot jelentő genetikai variánst, és összesen 18 környezeti tényezőt vettek górcső alá.

Megállapították, hogy különösen azoknál a gyerekeknél jelentett a kutyával kora gyermekkorban való együttélés védőfaktort az atópiás ekcémával szemben, akiknél az IL7R gén bizonyos genetikai variánsaihoz kötődött a veleszületett atópiás hajlam.

Gyulladásgátló szignálok

Laborvizsgálatok eredményei arra engednek következtetni, hogy az említett génvariánssal rendelkező gyerekek esetében a kutyákkal való kontaktus hatására a bőr olyan idegi impulzusokat kap, amelyek gátolják a gyulladás, és így az atópiás ekcéma kialakulását.

(Érdekesség, hogy úgy tűnik, hogy az idősebb testvér(ek) is hasonló védőhatással bír(nak), de ennek alátámasztására még további vizsgálatok szükségesek.)

A metaanalízis alanyait kizárólag fehér bőrű európai etnikumú emberek képezték, ezért további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezen összefüggés fennállását más népcsoportoknál is igazolhassák.

Az eredmények megerősítették, hogy a genetikai hajlam mellett mennyire fontos a környezeti tényezők szerepe az atópiás dermatitisz megelőzésében.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító

Felhasznált irodalom: Früher Kontakt mit Hunden könnte Neurodermitis-Risiko senken (Allergie Informationsdienst)