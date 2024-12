A szójafogyasztás hatása a hormonháztartásra és a nemi funkciókra

A szójabab évezredek óta az emberi táplálkozás egyik alappillére, különösen Ázsiában, ahol számos hagyományos étel fő alapanyaga. Az utóbbi években a szójafogyasztás jelentős figyelmet kapott az egészségtudatos táplálkozásban és a növényi alapú étrendet követők körében. Azonban a szójafogyasztás nemi funkciókra és a hormonháztartásra gyakorolt hatása régóta vita tárgyát képezi.

A szójabab fitoösztrogénekben, különösen izoflavonokban (például genisztein, daidzein, glikitein) gazdag, amelyek hasonló kémiai szerkezettel rendelkeznek, mint az emberi ösztrogén hormon. Ezek a vegyületek képesek kötődni az ösztrogén receptorokhoz, mely az ösztrogénszint enyhe emelkedését vagy csökkenését eredményezheti, befolyásolva a hormonális egyensúlyt.

Az izoflavonok hatása azonban nagyban függ az egyéni anyagcsere jellemzőktől és az etnikai háttértől is. Példuál az ázsiai populációkban az úgynevezett "equol-producerek" aránya magasabb, így náluk a szója pozitív hatásai kifejezettebbek lehetnek.

Az egyik legjelentősebb aggodalom a férfiak esetében az, hogy a szója csökkentheti a tesztoszteronszintet és ezáltal befolyásolhatja a férfiak megtermékenyítő képességét is.

A legfrissebb kutatások azonban nem találtak meggyőző bizonyítékot arra, hogy a mérsékelt szójafogyasztás csökkentené a tesztoszteronszintet vagy negatívan befolyásolná a spermiumképződést. Egy 2021-es metaanalízis kimutatta, hogy sem a szója, sem pedig az izoflavonok nem befolyásolják szignifikánsan a férfiak termékenységét, tesztoszteronszintjét, ösztrogénszintjét, vagy más nemi hormonok szintjét, még magas dózis (≥75 mg/nap) esetén sem.

Ugyanakkor extrém mennyiségű szója (például napi több mint 100 mg izoflavon) rendszeres fogyasztása egyes esetekben összefüggést mutatott csökkent libidóval vagy spermiuszámmal.

Több kutatás kimutatta ugyanakkor, hogy férfiak esetében a mérsékelt szójafogyasztás támogathatja az érrendszeri egészséget, javíthatja a vérkeringést, amely kulcsfontosságú a nemi funkciók és az erekció fenntartásában.

Nők esetében az izoflavonok ösztrogénreceptorokra gyakorolt hatása segíthet az ösztrogénszint optimalizálásában, különösen menopauza után. Ez javíthatja a hüvelyi nedvesedést és az általános szexuális komfortot. Nők esetében a menopauza idején a szója izoflavonjai csökkenthetik az ösztrogénhiány okozta tüneteket, amely a hüvelyszárazság csökkenéséhez vezet, közvetetten javíthatva a szexuális élet minőségét.

Fiatalabb nők esetében viszont a túlzott szójafogyasztás esetenként zavarhatja a menstruációs ciklust, kis mértékben növelheti annak hosszát. Néhány vizsgálat az ösztrogénszint csökkenését mutatta a follikuláris fázisban, míg a luteális fázisban nem tapasztaltak változást.

A szója fogyasztása támogathatja a termékenységet olyan nőknél, akiknél hormonális egyensúlytalanság áll fenn, például PCOS esetén. Egyes tanulmányok szerint a szója izoflavonjai javíthatják az endometriális vastagságot és növelhetik a terhességi arányt a meddőségi kezelések során.

A szójafogyasztás hatásai az egyéni érzékenységtől, a fogyasztott mennyiségtől és az általános étrendtől is függenek. Habár a szója egészséges élelmiszerként van számontartva, túlzott fogyasztása (napi 100 mg felett) hosszú távon hormonális zavarokat okozhat egyes egyénekben.

Egy másik fontos tényező a szójatermékek minősége. A feldolgozott szójatermékek (például szójafehérje-koncentrátumok vagy a szójaolaj) többségének az izoflavontartalma alacsonyabb, és gyakran tartalmazhatnak egészségtelen adalékanyagokat is az íz és állagjavítás érdekében, amelyek negatívan hathatnak az egészségre.

Egyes autoimmun pajzsmirigy-betegségben szenvedők számára a szója gátolhatja a pajzsmirigyhormonok felszívódását, ami közvetetten befolyásolhatja a hormonháztartást és a nemi funkciókat. A rendszeres szójafogyasztás nem tiltott, azonban a pajzsmirigy-gyógyszer adagolásának módosítására lehet szükség.

A szója mértékletes fogyasztása (napi 30-50 mg izoflavon) biztonságos, és bizonyos körülmények között pozitív hatással lehet a nemi funkciókra, különösen a hormonális egyensúly fenntartása és a termékenység támogatása terén. A kutatások konszenzusa szerint a szója nem befolyásolja jelentősen sem a férfiak, sem a nők hormonális rendszerét, ha az ajánlott mennyiségekben fogyasztják.

Egyéni tényezők és a feldolgozás módja azonban jelentős különbségeket eredményezhetnek. Ezért fontos, hogy a szója étrendbe való beillesztését egyénre szabott módon, dietetikussal vagy orvossal egyeztetve végezzük, különösen autoimmun megbetegedések esetén.

Szerző: Sztankovics Dániel, biológus

Hivatkozások:

Reed KE, Camargo J, Hamilton-Reeves J, Kurzer M, Messina M. Neither soy nor isoflavone intake affects male reproductive hormones: An expanded and updated meta-analysis of clinical studies. Reprod Toxicol. 2021 Mar;100:60-67.

Rizzo G, Feraco A, Storz MA, Lombardo M. The role of soy and soy isoflavones on women's fertility and related outcomes: an update. J Nutr Sci. 2022 Mar 7;11:e17.