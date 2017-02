A refluxbetegség kezelése

Savas reflux időnként egészséges emberekben is jelentkezhet, ám egészséges egyénben jól működnek a savas vegyhatást közömbösítő, védő mechanizmusok. Ilyen védőfunkciót jelent a nyelőcső féregszerű (perisztaltikus) mozgása, amely a visszaáramlott savas gyomortartalom szinte teljes mennyiségét képes rövid idő alatt visszaterelni a gyomorba.



Védő szerepet tölt be a nyál is, amely fokozatosan semlegesíti a savas vegyhatást, illetve védi a nyálkahártyát a mirigyek által termelt lúgos vegyhatású nyák is, amely a nyelőcső belső felszínét borítja.



Ha azonban ezek a védő tényezők nem működnek megfelelően és a savas reflux hetente többször is jelentkezik, akkor a maró sav károsítja a nyelőcső kevésbé ellenálló belső felszínét. Az így kialakuló állapotot nevezzük gastrooesophagealis refluxbetegségnek, azaz angol nevének rövidítése alapján GERD-nek.



A refluxbetegség (GERD)