A derékfájás leggyakoribb okai

Deréknak a bordák alsó széle és a csípőlapát közti részt nevezzük. Minden, a környéken lévő szerv bántalma derékfájásban nyilvánulhat meg. Alapvetően háromféle kiváltó ok lehet: a hasi szervek megbetegedése, a gerinc melletti izomzat görcse, illetve a gerincoszlop betegsége.

Hasi eredetű fájdalom

A hasi betegségeknél gyakori, hogy a fájdalom kisugárzik valahova, olykor az érintett szerv környékén nem is érzünk fájdalmat. Az amúgy is hátul, a gerincoszlop mellett található vesék köves betegsége vagy gyulladása például könnyen deréktáji fájdalomban nyilvánulhat meg. Erre a gyakori problémára bizony érdemes gondolni, nehogy a vesemedence-gyulladást hetekig tornásztassa, mintha lumbágós panaszról lenne szó. Epebetegség, epekő, de akár székrekedés is okozhat tompa háti fájdalmat.

Izomfájdalom és életmód

A gerincoszlop feladata kettős. Rendkívül finom szerkezete a csigolyák közti kis ízületek miatt, nagy kiterjedésű mozgást tesz lehetővé, miközben igen nagy terhelésnek van kitéve. Amint a gépészetben is a statikai és dinamikai feladatot egyaránt ellátó alkatrészek a legkényesebbek, a gerincoszlop is az emberi szervezet egyik legsérülékenyebb része. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a csigolyák közti réseken át lépnek ki a törzs és a végtagok működését szabályozó idegkötegek.

Hogyan diagnosztizálható a spondylosist? A megbetegedett gerincszakaszon fájdalmat jelez a beteg. Az esetek többségében ez végtagokba nem sugárzó, lokalizált fájdalom. Ez reflexesen a gerinc melletti hátizmok összehúzódását idézi elő, illetve tartási zavar alakul ki, a gerinc normális görbületei megváltoznak. Általában abnormis egyenes tartás figyelhető meg az átépült szerkezetű porckorongok miatt. Röntgenfelvételen láthatjuk, hogy a csigolyák közötti rés kisebb lesz az ellapult porckorongnak megfelelően, a csigolyákon pedig csontos peremek, kinövések, csőrök, kapcsok (spondylophytak) keletkeznek a fokozott igénybevételnek megfelelően.



A spondylosis, a gerinccsigolyák egyéb betegségei

A gerinc tehát eleve kényes terület, de korunk életmódja külön terheket ró rá. Először is, a fejlett országok átlagemberének nem elég erős a háti izomzata. Szervezetünk vad életre van kitalálva, a törzsfejlődés során évmilliókon keresztül fizikai munkával kellett megszereznünk a táplálékot, megkeresnünk az alvóhelyet. Mindez ma már hiányzik az életünkből, az izomtömeg kialakulása szempontjából oly fontos tizenéves korban, például sokszor csak az iskolai tornaóra biztosít némi mozgást. A legtöbb ember életében csupán annyi a fizikai terhelés, hogy nehéz tárgyakat emelnek, cipelnek, ami szintén nem növeli a csigolyák élettartamát. A gerinc melletti izomzat kondíciója szempontjából, leginkább az aerob típusú, dinamikus sportoknak van egyértelműen kedvező hatásuk. Ezeket kell beépítenünk az életünkbe minél nagyobb mennyiségben, hogy a gerincoszlopot tehermentesítsük.

Másodszor is, az ülő életmód rendkívül káros hatással van a gerincünkre. Természetellenes, a főemlősöknél ritkán látható testtartás az, hogy a derék a combokkal derékszöget zár be. Márpedig elsősorban a szellemi munkát végző emberek napjukat nagyobbrészt ebben a testhelyzetben töltik, fokozott terhet róva a gerinc alsó, ágyéki (lumbális) szakaszára.

A gerinc betegségei

A nyaki problémák okai A nyaki fájdalom gyakori panasz, melynek hátterében számos ok húzódhat meg. A nyak a gerinc legmozgékonyabb szakasza, de emellett biztosítja a fej tartását, és a nyaki csigolyák nyúlványai által alkotott csontos csatorna védi a gerincvelőt és a nagy nyaki ereket.



A nyaki problémák okai

A derékfájás különösebb gerincbetegség nélkül is kialakulhat, hiszen már fiatalkorban is gyakori. Ennek ellenére itt szólnunk kell a gerinc kopásos betegségeiről, amelyek többnyire időskorban alakulnak ki. A korral a csigolyák közti porckorongok ellaposodnak, ami a térbeli viszonyok megváltozása miatt mozgáskorlátozottságban, állandó ízületi fájdalomban nyilvánulhat meg. A környéki izomzat kényszertartása átmenetileg javítja, hosszú távon rontja a helyzetet.

A csökkent terhelhetőség, az állandósuló tompa fájdalom miatt az érintett terület tornáztatása egyre nehezebbé válik. A gyakran egyidejűleg előforduló csontritkulás miatt, maguk a csigolyák is kophatnak, kérgük elvékonyodik. Ha a csigolya közti rések túlságosan beszűkülnek, a kilépő idegek nyomásnak lehetnek kitéve, ez lábba sugárzó zsibbadást, fájdalmat, súlyosabb esetben izomgyengeséget okozhat.

