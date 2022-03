A krónikus vesebetegek gondozása

A kreatinin értéke jól jelzi a veseműködés hatásfokát. Mivel a kreatinin az izom anyagcsereterméke, a vérszintet a veseműködésen túl az izomtömeg mennyisége is befolyásolja. Lényegesen különbözik egy 80 éves kicsi, idős nő és egy 50 éves izmos férfi kreatinintermelése. Emiatt újabban a laboratóriumi leleteken az eGFR-t is feltüntetik, ami az úgynevezett becsült glomerulus filtrációs ráta, a nemre és a korra vonatkoztatott „tisztító képesség”. A eGFR értéke normálisan 90 ml/perc feletti, de a kor előrehaladtával többnyire fokozatos csökkenést mutat, ami azonban nem jelent vesebetegséget. Ha az eGFR 60 ml/perc alatti értékű, célszerű a vesefunkciót gyakrabban ellenőrizni, és 30 ml/perc alatti érték esetén pedig vesegyógyász (nefrológus szakorvos) felkeresése javasolt. Természetesen a vér kreatininszintje és az eGFR-érték mellett nagyon fontos a vizelet vizsgálata is: tisztázni kell, hogy vannak-e a vizeletben vörösvérsejtek, kisméretű fehérje, azaz albuminmolekulák vagy kóros mennyiségű fehérjekiválasztás. Kóros esetben egyéb betegséget jelző eltéréseket is mutathat a vizeletlelet, ami további kivizsgálást tesz szükségessé.