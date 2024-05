Vesebeteg vagyok, ha rossz a vesefunkcióm? Mi mit jelent?

Krónikus vesebetegségnek hívjuk a több mint 3 hónapja fennálló, a vese funkcióját vagy struktúráját érintő, egészségi állapotot befolyásoló eltérést. A vesebetegség egy alattomosan kezdődő, lassan előrehaladó, hosszú lefolyású kórállapot.

Mi a krónikus vesebetegség és mi nem az?

Mivel a vese létfontosságú szervünk, a krónikus vesebetegség súlyos, akár halálos kimenetellel járó egészségi állapot, ezért fontos mind a megelőzése, mind a korai felismerése és a kezelés korai megkezdése.

Nem minden vesét érintő betegséget nevezünk krónikus (vagy idült) vesebetegségnek. A vesebetegség azokat az állapotokat foglalja magában, amelyek kifejezetten a vesék működésével vagy szerkezetével kapcsolatos tartós károsodások. A krónikus veseelégtelenség és a krónikus vesebetegség (az angol nyelvű szakirodalomban CKD – chronic kidney desease néven is találkozhatunk vele) szinonimaként használható kifejezések.

A fogalom több különböző eredetű kórképet takarhat, mivel a vese károsodását és tartósan elégtelen működését több folyamat okozhatja. A krónikus vesebetegség általában más kórállapotok, betegségek következményeként, szövődményeként jelentkezik. A késői felfedezés miatt sok páciens úgy kerül dialízisre, hogy már nem deríthető ki, mitől alakult ki nála a vesebetegség. Amennyiben mégis, az alábbi betegségek igazolódnak a háttérben a leggyakrabban:

magasvérnyomás betegség - a magas vérnyomás, amely szintén népbetegség, a végstádiumú vesebetegség kialakulásának közel negyedéért felel;

cukorbetegség - a cukorbetegek körülbelül 40 százalékánál alakul ki fehérjevizeléssel, valamint csökkent veseműködéssel járó vesekárosodás (diabéteszes nephropathia);

magas koleszterinszint;

vizeletelfolyási akadályt okozó vesekövesség;

a vesét érintő gyulladások (pl. glomerulonephritis).

Szerencsére nem minden vesefunkciós eltérés jelent vesebetegséget. Egy nagyobb folyadékvesztéssel járó hányásos, hasmenős epizód, kiszáradás vagy a vizeletürítés zavara miatt kialakuló átmeneti veseműködési zavar okozhat rossz vesefunkciós értékeket, ami megfelelő folyadék- és elektrolitpótlásra, vagy katéterbehelyezés hatására rendeződni tud.

A veséket érintő egyes betegségek (heveny vesegyulladások, pl. pyelonephritis) a megfelelő kezelés hatására szövődmény nélkül gyógyulnak, nem okoznak veseelégtelenséget. Ellenben ha nem, vagy rosszul kezelik, akkor visszatérő krónikus jellegűvé válhat, az hosszútávon már tud krónikus vesebetegséget okozni. A vesedaganat önmagában szintén önálló kórkép, de hatására kialakul a vese szöveteinek és működésének tartós károsodása, azaz a krónikus vesebetegség.

Népbetegségnek számít a krónikus vesebetegség

A krónikus vesebetegség nagyon gyakori: Magyarországon körülbelül egymillió, egyes becslések szerint másfél millió embernek van ilyen problémája.

A vese szerepére sajnos kevés figyelem irányul, pedig a szervezet működésében alapvető szerepet játszó, létfontosságú szervünk.

Alapvető funkciója a méregtelenítés, a toxikus anyagok kiválasztása, amik elégtelen működés esetén a véráramban maradnak.

A víz- és elektrolitháztartás (nátrium, kálium, kloridionok) szabályozásának károsodása esetén már igen rövid időn belül zavarok jelentkezhetnek a szervezet egészének működésében.

A vese részt vesz ezeken felül a vérnyomás szabályozásában, a vörösvértestek termelésében és a D-vitamin-képződésben is.

Krónikus természetéből adódóan a betegség nem gyógyítható, de a megfelelő étrend és életmódbeli változtatásokkal, alapbetegség megfelelő kezelésével, gyógyszerekkel a betegség súlyossága szinten tartható, vagy a progresszió folyamata lassítható.

Időben történő felismerés és megfelelő kezelés nélkül a beteg azonban rendszeres dialízisre, sőt transzplantációra szorulhat, vagy akár halálos kimenetelű is lehet.

Úgy is lehet vesebeteg, ha semmilyen panasza nincs

A krónikus vesebetegség hosszú idő alatt alakul ki, több súlyossági fokozatot különböztetünk meg, mindegyiknek megvannak a jellegzetes tünetei. A krónikus vesebetegség csak akkor nyilvánul meg igazán, ha a vese működése jelentősen károsodik.

Az első stádiumban általában a krónikus vesebetegséget okozó alapbetegség tünetei dominálnak, a klasszikus veseelégtelenség tünetek azonban még hiányoznak, a probléma csak laborvizsgálatokkal mutatható ki. Éppen ezért bír kiemelt jelentőséggel az, hogy még panaszmentes esetben is ellenőriztessük vesefunkciós értékeinket, fokozott rizikó esetén pedig rendszeres kivizsgálásban részesüljünk.

Ha a családban vagy a saját esetünkben igazolódott már magasvérnyomás vagy cukorbetegség, mindig gondolni kell arra a lehetőségre is, hogy idővel több szervet – köztük elsősorban a vesét – is érintheti a betegség. Fokozza a vesekárosodás esélyét az elhízás, az 50 év feletti életkor, az egészségtelen életmód is. Ilyen esetekben elengedhetetlen a vesék állapotának rendszeres vizsgálata.

