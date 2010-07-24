Terhesség alatti koffeinfogyasztás - Veszélyes?

Napi egy-két csésze kávénak megfelelő koffeinmennyiség elfogyasztása a terhesség alatt nem emeli a vetélés, a halvaszületés és koraszülés kockázatát, ugyanakkor érdemes korlátozni a koffeinbevitelt.

Növeli-e a koffeinfogyasztás a terhességi komplikációk kockázatát?

Hosszú évekig zajlott a szakmai vita a kérdés körül, hogy mi a várandós nők számára biztonsággal elfogyasztható koffeinmennyiség. A túl magas koffeinbevitel egyértelműen káros hatásában egyetértés volt a szülészek között, a tanulmányok azonban ellentmondásos eredményre jutottak arról, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás milyen kapcsolatban van a terhességi és szülési szövődményekkel. A szülészek egy része úgy vélte, hogy még a mérsékelt koffeinfogyasztás is veszélyes lehet, ugyanis a koffein szabadon áthatol a placentán.

A vizsgálatok nyomán konszenzus arról, hogy napi egy csésze kávé vagy más koffeines ital fogyasztása nem emeli a vetélés vagy a koraszülés kockázatát. Ez jelenleg a legtöbb szakmai szervezet (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság - EFSA; Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Szervezete - ACOG; Egészségügyi Világszervezet - WHO) ajánlása.

Fontos azonban tudni, hogy más lehetséges hatások terén napjainkban is ellentmondásosak a kutatási eredmények. Több vizsgálat szerint az alacsony, a terhesség korának megfelelő értéktől elmaradó születési súly összefüggésben lehet a koffeinfogyasztással, már napi 100 mg koffeinbevitel esetén is. Az átlagsúllyal várt újszülötthöz (3,6 kilogramm) képest napi 100 milligramm koffein fogyasztása 21-28 gramm súlycsökkenést eredményezhet a magzatnál.

Hirdetés

A biztonságos koffeinbeviteli határérték napi 200 mg

A vetélés és a koraszülés kockázatának növekedése nélkül elfogyasztható napi felső határt 200 mg koffeinben szabták meg. Napi egy-két csésze kávé elfogyasztása terhesség alatt tehát nem emeli ezen komplikációk rizikóját, napi 300 mg mennyiségnél azonban már szignifikánsan nő az előfordulásuk.

A koffeinfogyasztást azért érdemes korlátozni, mert a mindennapokban nincs lehetőség a mennyiség pontos nyomon követésére. Koffeint a kávé mellett tartalmaznak a teák, az üdítők, energiaitalok, valamint a kakaós sütemények, csokoládé, sőt egyes gyógyszerekben is megtalálható is. A pontos mennyiséget befolyásolja a termőterület, a kávé vagy tea típusa, feldolgozási módja is.

Átlagosan 200 mg koffeint tartalmaz 3,6 dl amerikai típusú kávé vagy 2 presszókávé. Az instant kávé koffeintartalma alacsonyabb, mint a frissen őrölté. A kóla 10-14, az energiaital 12-80, a zöld tea 20-40, a fekete tea 40-70 mg koffeint tartalmaz deciliterenként. Az étcsokoládéban 100 grammonként átlagosan 50-80 mg koffein van, a tejcsokoládéban 20 mg. Koffeint egyes gyógyszerek is tartalmaznak, akár 100 mg mennyiségben, főleg a megfázás elleni kombinált készítményekben és fejfájáscsillapítókban fordulhat elő.

Tovább A kávéfogyasztás egészségre gyakorolt hatásai

A várandós nő egészségi állapota is befolyásolja A terhességi alacsony vérnyomás kiegyensúlyozásában akár segíthet is a mérsékelt, a határértéket nem meghaladó kávéfogyasztás. Más a helyzet a terhesség alatti magas vérnyomás, illetve magas pulzusszám esetén, ebben az esetben a napi egy kávé is fokozhatja a panaszokat, és érdemes teljesen lemondani a legmagasabb koffeintartalmú ital rendszeres fogyasztásáról.

WEBBeteg összeállítás - Cs. K. fordító, MTI; Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos