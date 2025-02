Az anyai étrend hatása a csecsemőkori ekcéma kialakulására

A csecsemőkori ekcéma döntően örökletes tényezők következtében alakul ki és az étrenddel nem előzhető meg, azonban egyes kutatások szerint a várandósság alatti táplálkozás kisebb mértékben képes befolyásolni azt, hogy az allergiás hajlamból kialakul-e a betegség. A szoptatás egyértelműen ajánlott, a szoptatás alatti diéta ugyanakkor csak a már fennálló allergia esetén kimelten fontos.

Az atópiás, azaz a különböző allergiás megbetegedések megjelenését eredményező hajlam öröklődik. Egy allergiás szülő esetén mintegy 30 százalékos eséllyel, két allergiás szülő esetén pedig több mint 60 százalékos eséllyel lesz allergiás születendő gyermekük is. Atópiás hajlam egyik leggyakoribb formája csecsemőkorban az ekcéma. A legtöbb baba később az immunrendszer érésével kinövi ugyan az ekcémát, de nagyobb a kockázata más atópiás eredetű betegségeknek, a légúti allergiáknak, asztmának is, időnként pedig az ételallergiákkal együtt is jelentkezhet a bőrgyulladás.

Anyai táplálkozás a terhesség alatt

Genetikai eredetű betegség révén nincs olyan módszer, amivel garantáltan megelőzhető lenne az ekcéma a születendő gyermeknél, azonban egyes kutatások szerint bizonyos élelmiszerek várandósság alatti fogyasztásával csökkenthető a betegség kifejlődésének kockázata.

A zöld és sárga színű zöldségek, a citrusfélék és a béta karotinban gazdag (általában piros vagy narancs színű) zöldségek és gyümölcsök nagy mennyiségű fogyasztása a terhesség alatt csökkenti a születendő gyermeknél az ekcéma kialakulásának kockázatát egy japán kutatás szerint (Dr. Yoshihiro Miyake, Fukuoka Egyetem). Ugyanezen kutatás szerint az E-vitaminban gazdag ételek ugyanakkor nem voltak összefüggésben az ekcéma gyakoriságával, ezek azonban a nehézlégzés csökkent előfordulását eredményezték.

Ajánlott élelmiszerek például: sárgarépa, paradicsom, cékla, brokkoli, káposzta, karfiol, spenót, halak, joghurt, továbbá a teljes kiőrlésű gabonák.

További kutatások a probiotikumok és prebiotikumok lehetséges előnyeire utalnak, ezek szerint a várandósság időszakának egészséges bélflórája az immunrendszer részeként közvetve hatással van a születendő gyermek immunrendszerére is, csökkentve a csecsemőkorban megjelenő allergia kockázatát. A bélflóra támogatására ajánlott a joghurt, kefir rendszeres fogyasztása.

Szoptatás és az ekcéma kockázata

Azok a gyermekek, akik három hónapos korukig, vagy tovább kizárólag anyatejjel tápláltak, alacsonyabb az ekcéma előfordulása, mint a sosem, vagy rövid ideig szoptatott kortársaiknál. A kizárólagos szoptatástól genetikai hajlam esetén önmagában nem várható az ekcéma megelőzése, azonban a tünetek kialakulásától és visszatérő fellángolásától részben megvédheti a gyerekeket.

Az anyatejben antitestek, prebiotikus összetevők és gyulladáscsökkentő anyagok találhatók, melyek segíthetnek a csecsemő immunrendszerének erősítésében és érésében, csökkentve az ekcéma kialakulásának esélyét is.

A szoptatás alatti táplálkozás szerepe

Régebben azt gondolták, hogy a gyakori allergének (tehéntej, tojás, földimogyoró, hal) kiiktatása a kismama táplálkozásából segít az ekcéma vagy az ételallergiák megelőzésében. Ez az összefüggés azonban téves: a szoptatás alatti táplálkozásban csak akkor kell korlátozásokat bevezetni a tünetek megelőzése céljából, ha a baba valóban allergiás. Ebben az esetben ki kell iktatni a panaszokat okozó ételeket a kismama étrendjéből is.

Egészséges, ételallergiás vagy súlyos ekcémás tüneteket nem mutató babánál felesleges, sőt káros is lehet az indokolatlan allergénmentes diéta. Ebben az esetben elegendő az, ha az erős allergénként ismert összetevők túlzott fogyasztását kerüli a szoptatós anyuka, de napi 2 dl tej, heti 3 tojás vagy egy alkalommal történő halfogyasztás nyugodtan beiktatható az étrendbe.

Hozzátáplálás és ekcéma

Ekcémás és ételallergiás panaszokat nem mutató gyermekeknél a hozzátáplálás a szokásos időrendben, fokozatosan megkezdhető, nem kell attól tartani, hogy az allergének bevezetése fog allergiás betegséget okozni. Ekcémás gyermekeknél azonban érdemes a tejet, tojást, halat és az olajos magvakat 1 éves kor után bevezetni az étrendbe.

(WEBBeteg - Cs. K. fordító, lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)