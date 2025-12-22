Jótékony mikrobák a magzat védelmében

A Weill Cornell Medicine kutatóinak preklinikai tanulmánya új megvilágításba helyezi a bélmikrobióma szerepét az egészséges terhesség fenntartásában. A Cell folyóiratban megjelent eredmények szerint a jótékony bélmikroorganizmusok alapvető szerepet játszanak abban, hogy az anya immunrendszere alkalmazkodni tudjon a fejlődő magzathoz, és ne indítson ellene káros immunválaszt.

A terhesség immunológiai szempontból különleges állapot: az anya szervezetének tolerálnia kell egy genetikailag részben idegen magzatot. Amennyiben ez az immunológiai egyensúly felborul, az vetéléshez vagy halvaszületéshez vezethet. Ennek ellenére az ismétlődő vetélések több mint felében nem ismert az ok. Korábbi kutatások már összefüggést találtak a bélmikrobiota zavara és az immunrendszeri diszfunkciók között, de a pontos mechanizmus eddig nem volt tisztázott.

Dr. Melody Zeng és munkatársai egérmodelleken vizsgálták, miként befolyásolja a bélmikrobióma az anya-magzat közötti immunológiai toleranciát. Baktériummentes környezetben nevelt, illetve antibiotikummal kezelt egerekben súlyos gyulladás alakult ki a placentában, ami gyakran a magzat pusztulásához vezetett. Ezzel szemben az egészséges bélmikrobiómával rendelkező egerek sikeres terhességet hordoztak ki.

A kutatók kimutatták, hogy a jótékony bélbaktériumok olyan, triptofánból származó metabolitokat termelnek, amelyek elősegítik két kulcsfontosságú védő immunsejt – a mieloid eredetű szupresszor sejtek (MDSC-k) és a RORγt+ szabályozó T-sejtek (pTreg-ek) – placentába történő toborzását. Ezek a sejtek gátolják a magzat ellen irányuló gyulladásos immunválaszokat, és biztosítják az immunológiai toleranciát. Amikor baktériummentes egereknek ilyen metabolitokat vagy az azokat termelő baktériumokat adtak, a magzati túlélés aránya drámaian, 50%-ról 95%-ra nőtt.

A kutatás relevanciáját emberi minták is alátámasztották

Ismétlődő vetélést elszenvedett nőktől származó decidualis szövetekben alacsonyabb volt a triptofán-metabolitok szintje, valamint kevesebb toleranciát elősegítő immunsejtet találtak, ami összhangban áll az állatkísérletek eredményeivel.

A kutatók célja a jövőben olyan célzott terápiák kidolgozása, amelyek a bélmikrobiómán vagy annak metabolitjain keresztül támogatják a terhesség alatti immunológiai toleranciát. Ezek az eredmények hosszú távon új lehetőségeket nyithatnak a meddőség és a megmagyarázhatatlan ismétlődő vetélések kezelésében.

Forrás: DRportal - Microbiome may aid in healthy pregnancies by training maternal immune system (Medicalxpress)