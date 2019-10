10 dolog, amivel segíthetjük, hogy egészséges terhességünk legyen a jövőben.

Amikor valaki elhatározza, hogy kisbabát szeretne, sokszor megfogalmazódik az a gondolat is, hogy vajon mit tehetnénk, hogy egészséges terhességünk és egészséges újszülöttünk legyen. Van néhány egyszerű dolog, amire könnyen odafigyelhetünk, és kevés odafigyeléssel is sokat tehetünk magunkért és a kisbabánkért is.

1. Kézmosás

Többféle olyan fertőzés van, ami a terhesség alatt problémát okozhat. Fejlődési rendellenességek, fejlődési visszamaradás, a magzat fertőződése stb.. Az egyik legkönnyebb módja a fertőzések megelőzésének a kézmosás és a megfelelő személyi higiénia.

A helyes kézmosás szappanos kézmosást jelent, meleg vízzel. Érdemes kezet mosni az alábbi helyzetekben:

evés előtt és után, ugyanígy főzés előtt és után

a mosdó használata előtt és után

amennyiben a környezetünkben bárki beteg

olyankor, amikor sok ember által megérintett, megfogott tárgyakat kezelünk, pl. pénz, közterületi ajtók, bevásárlókosarak, tömegközlekedési eszközök stb..

Sokszor nem áll módunkban kezet mosni minden alkalommal, amikor a fenti helyzetekbe kerülünk, ilyenkor két dolgot tehetünk. Az egyik, hogy kerüljük a nem tiszta kezünkkel az arcunk, szánk érintését, ne együnk puszta kézzel, és érdemes valamilyen mini kézfertőtlenítőt is tartanunk magunknál, gyors segítségnek ez is jól jöhet.

Ezek mellett a személyes használati tárgyainkra is figyeljünk oda, rengeteg kórokozó telepedhet meg például a telefonjainkon, a pénztárcánkon, a táskáinkon is. Rendszeresen tisztítsuk azokat is.

2. Dohányzás abbahagyása

Régóta tudjuk, milyen egészségügyi kockázatokkal jár a dohányzás. Többféle betegségre is hajlamosíthat, emellett a meglévő betegségek miatt kialakult egészségügyi problémákat is súlyosbíthatja. Általánosságban elmondható, hogy a terhesség alatti dohányzás növeli az alacsonyabb születési súly, a koraszülés, a vetélés, és a megszületett csecsemőnél a bölcsőhalál esélyét. Így, az időben abbahagyott dohányzás egy sokkal egészségesebb terhességet segít elő. Érdemes tudni, hogy nemcsak a terhesség alatti dohányzás lehet veszélyes, hanem a hosszú ideig tartó dohányzásnak sajnos nem csak az általános egészségi állapotra vannak hatásai, hanem a szaporodó szervrendszerre is. Mind a férfiaknál, mind a nőknél az ivarsejtek (spermiumok és petesejtek) minősége károsodhat, számuk csökkenhet, így eleve már a teherbeesés is nehezebb lehet.

3. Elővigyázatosság a konyhában

Terhesség alatt a legtöbb kismama tudja, hogy milyen ételekkel kell óvatosnak lenniük, miket kell elkerülniük. Ilyenek a nem megfelelően tisztított, nem hőkezelt vagy nem pasztörizált termékek. Általánosságban elmondható, hogy azokra a kórokozókra, melyek terhesség alatt is veszélyesek lehetnek, és elkerülhetőek, érdemes már a teherbeesés előtt is kiemelt figyelmet fordítani.

Alapvető szabályok, melyeket a konyhában be kell tartani:

alapos kézmosás javasolt a nyers ételek feldolgozása előtt és után is

a húsok, tojás megfelelő hőkezelése javasolt, nyersen ne fogyasszuk egyiket sem

a maradékokat mielőbb helyezzük el a hűtőben, fagyasztóban

a megvásárolt friss húsokat mihamarabb dolgozzuk fel, lehetőleg már aznap, amikor hazahozzuk azokat

minden friss terméket alaposan mossunk meg

4. Védőoltások

Minden kismamának, vagy a terhességre készülő nőknek érdemes tisztában lenniük a terhesség alatt veszélyt jelentő betegségekkel. Ide több olyan betegség is tartozik, amik ellen már hatékony védőoltások is léteznek. Természetesen nincs száz százalékos védettség, de amit egy nő megtehet, az részben a kötelező védőoltások felvétele, részben pedig a javasolt védőoltások beadatása. Ide tartozik az influenza elleni védőoltás, amitől sokan tartanak. Mivel elölt vírusokat tartalmaz az oltóanyag, így betegség biztosan nem alakulhat ki, emellett a terhesség során sem fejlődési rendellenességet, sem a vetélés emelkedett kockázatát nem okozza a tanulmányok alapján. Ellenben az influenzafertőzés terhesség alatt súlyos következményekkel járhat. Az immunrendszer terhesség alatti megváltozott működése miatt súlyosabb lehet az influenza lefolyása, a szövődmények előfordulása gyakoribb, és sajnos a tartós, nehezen csillapítható magas láz az egyszerűbb esetekben is kockázatot jelent a terhességre. Mindemellett fontos azt is tudni, hogy szükség esetén terhesség alatt is lehet gyógyszeres (kifejezetten az influenzavírus ellen ható) kezelést alkalmazni, amennyiben valaki hamar orvoshoz fordul, és a megfelelő diagnózist kimondják.

Amelyik betegséget lehet, próbáljuk megelőzni, amelyiket pedig nem lehet megelőzni, vagy nem sikerül elkerülni, minél előbb, megfelelően kezeljük. Vegyük figyelembe, ha sokat utazunk terhesség alatt is, adott országokban, adott éghajlatokon egészen más betegségekre kell figyelni terhesség alatt, így mindig előzetesen tájékozódni kell, hogy milyen betegségeket kaphatunk el, és mik ellen lehet terhesen is védőoltást kapni. Ezek figyelembe vételével mérlegeljük a kockázatokat minden utazás előtt.

5. A testsúly csökkentése és növelése

Csakúgy, mint a dohányzásnak, a túlsúlynak is számos, általános egészséget romboló következménye lehet. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség előfordulási valószínűségét, és terhesség alatt is több komplikációra hajlamosít. Ilyenek a terhességi toxémia, a terhességi cukorbetegség, vetélés, koraszülés, és a terhesség elvesztése is, de a szülés műtétes úton történő befejezésére is nagyobb az esély túlsúly esetén. Ebbe beletartozik a császármetszés is, de a hüvelyi műtétes beavatkozások is. Ezzel együtt a műtétek következménye lesz valamilyen formában a műtéti seb is. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a túlsúly minden sebnek, így a műtéti sebeknek a gyógyulását is rontja, és gyakrabban alakulhat ki sebfertőzés is.

A testsúlycsökkentés alatt nem arra kell gondolni, hogy csak a modellalkatúak lehetnek egészségesek! Kifejezettebb problémák a jelentős túlsúllyal küzdő pácienseknél jelentkeznek leggyakrabban. Akinek jelentős túlsúlya van, érdemes még teherbeesés előtt szakember segítségét kérnie, hogy egészségesebben vághasson bele a terhességbe, így kevesebb komplikáció jelentkezzen a terhesség során is.

Csakúgy, mint a túlsúly, a kóros soványság is hasonlóan számtalan komplikáció lehetőségét hordozza. A táplálkozási zavarok, vagy a felszívódási zavarokkal járó betegségek esetén nagyon fontos a folyamatos orvosi ellenőrzés a megfelelő magzati fejlődés miatt, és fontos figyelemmel kísérni az anyai szervezetet, hogy mekkora terhelést bír el mind fizikailag, mind szellemileg.

6. Megfelelő, egészséges táplálkozás

Amikor az egészséges táplálkozásról beszélünk, akkor nem a fogyás vagy hízás a cél, ez adott esetben a helyes táplálkozás kellemes mellékhatása lehet. Mindenkinek, de különösen terhesség alatt igen fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékok fogyasztása. Jó minőségű szénhidrátok mellett az egészséges zsírok és a megfelelő mennyiségű fehérje bevitelére is szükség van, egyiket sem lehet kihagyni a táplálkozás során. Egy tanulmány során kimutatták például, hogy a sok gyümölcsöt, zöldséget és teljes értékű szénhidrátot tartalmazó táplálkozás esetén vannak olyan (pl. agyfejlődési) rendellenességek, melyek kisebb eséllyel fordulnak elő. Emellett a megfelelő, vegyes táplálkozással megelőzhető a hiánybetegségek kialakulása, csökkenthető a vashiányos vérszegénység megjelenése is.

7. Rendszeres nőgyógyászati és háziorvosi szűrővizsgálat

Minden felnőtt nőnek javasolt évente egyszer egy nőgyógyászati és egy háziorvosi vagy üzemorvosi vizsgálatra elmennie, ahol teljes körű laborvizsgálat is történik. Fontos ez azért, mert vannak olyan betegségek vagy eltérések, amik ugyan tünetet nem okoznak, de kezeletlenül a későbbiekben komoly következményeik lehetnek.

Nőgyógyászati vizsgálaton találhatnak eltérést például a rákszűrésen, ami kezelhető, vagy derülhet fény olyan anatómiai felépítésre, esetleg fertőzésre, ami akadályozza a teherbeesést vagy vetéléshez vezethet, de megfelelő kezeléssel ez elkerülhető lenne.

A háziorvosnál vagy üzemorvosnál olyan alapvető betegségeket keresnek, mint a magas vérnyomás, cukorbetegség, májbetegségek, vesebetegségek, fertőző betegségek, de kiderülhetnek szívritmuszavarok vagy más eltérések is. Ezek közül többet tünetek nélkül is diagnosztizálhatnak, és gyógyszerrel vagy életmódváltással könnyen karbantarthatóak lehetnek. A terhesség szempontjából igen fontos, hogy akinek bármilyen betegsége van, az időben kiderüljön és szükség szerint legyen kezelve is. Könnyebb lesz teherbe is esni, és így a terhesség alatt is kevesebb komplikáció jelentkezik.

8. Rendszeres gyógyszerszedés, vitaminok szedése

Az előbbi pontban kiderült, milyen fontos, hogy egy esetleges meglévő betegségre időben, lehetőleg még teherbeesés előtt fény derüljön. Legalább ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb, hogy ha tudomásunk van bármilyen betegségről, akkor az kezelve legyen, és a szükséges gyógyszereket pontosan szedjük. Ez nemcsak a teherbeesést, de a terhesség egészségét is nagymértékben befolyásolja. Egy ingadozó vérnyomás vagy rosszul beállított cukorbetegség vetéléshez, koraszüléshez, és más terhességi kórképekhez vezethet.

A betegségek kezelése mellett fontos a szervezet terhességre való felkészítése is. Javasolt a terhességi vitamin vagy folsav szedésének elkezdése a tervezett teherbeesés előtt már néhány hónappal, hiszen a velőcsőzáródási rendellenességek megelőzése már a terhesség olyan korai szakaszában elkezdődik, amikor még nem is tud egy nő a terhességéről.

9. Biztonságos szexuális élet

Terhesség előtt és alatt is igen fontos, hogy a szexuális úton átvihető betegségek ellen mindig megfelelő védekezés legyen. A stabil párkapcsolatban élő nőknek ez talán meglepő gondolat, de vegyük figyelembe, hogy a régóta kezeletlen, nemi úton elkapható fertőzések meddőséget, vetélést, fejlődési rendellenességeket és magzati megbetegedéseket is okozhatnak, illetve nem minden terhesség akkor következik be, amikor egy nő éppen tökéletes családi háttérrel rendelkezik. Éppen ezért nemcsak a terhességre készülve vagy éppen terhesség alatt fontos a szexuális úton átvihető betegségek ellen védekezni, de akkor is gondolni kell erre, amikor még nem foglalkoztat egy nőt a teherbeesés gondolata.

10. Az alkoholfogyasztás kerülése

A terhesség alatt rendszeresen fogyasztott alkoholnak magzati alkohol szindróma lesz a következménye, méhen belüli elhalás is előfordulhat, emellett az anyai szervezet egészségét károsítva többféle egészségügyi probléma is kialakulhat a terhesség alatt. Emellett fontos tudni, hogy a terhesség igen korai szakaszában fogyasztott nagyobb mértékű alkohol (egyszeri fogyasztás is!) a terhesség elvesztéséhez is vezethet. Különböző országokban más és más a terhesség során fogyasztható alkohol mennyisége, más mennyiséget ítélnek biztonságosnak, az Egyesült Államokban a legbiztonságosabbnak azt tartják, ha egyáltalán nem fogyaszt a kismama alkoholt.

Forrás: WEBBeteg

Fordította: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász

Forrás: 10 Things You Can Do Right Now To Reduce Your Risk of Pregnancy Loss