A terhesség 28. hete

A terhesség utolsó trimeszterében járunk, már csak 12 hét, és karodban foghatod a picit. Mire kell figyelni ebben az időszakban?

28. hét

Trimeszter: harmadik

Hátralévő hetek száma: 12

Mi történik veled a 28. héten?

A várandóssággal járó súlygyarapodás, illetve a megváltozott terhelés miatt erősödő és/vagy gyakoribb hátfájást, derékfájást, esetleg idegi eredetű (pl. fenékbe, lábba sugárzó) fájdalmat tapasztalhatsz.

A harmadik trimeszterre jellemző egyéb kellemetlen tünet még a lábgörcs, székrekedés és álmatlanság.

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Mi történik a babával a 28. héten?

A növekvő baba súlya már több mint 1 kg, és egyre több zsír rakódik a bőre alá. Rohamosan fejlődik az agya is. A 28. hétig a pici agyának felszíne viszonylag sima volt, most azonban az agyszövet növekedésének köszönhetően kialakulnak rajta a hornyok és ráncok. Az alvási ciklusait mélyebb, álmokkal kiegészített alvás jellemzi.

A 28. hétre a szemhéjak is felnyílnak. Az 5. hét óta folyamatosan növekvő köldökzsinór pedig már 55-60 cm hosszú. A hét végére a baba nagyjából 36 cm hosszú lesz.

Terhességi vizsgálat

A harmadik trimeszterben általában gyakoribbá válnak a terhesgondozási vizsgálatok. A vizitek pontos időpontját és gyakoriságát az ellátó orvos vagy szülésznő határozza meg a terhesség egyéni körülményei alapján.

Az orvosi vizsgálat során kiderülhet, hogy a baba fejvégű-, far- vagy haránt helyzetben van-e. Ne aggódj, ha még nem a megfelelő irányban (azaz még nem fejjel lefelé) van, hiszen a terhesség későbbi szakaszában még sokat változtathat a testhelyzetén.

Mire figyelj?

A deréktáji vagy lábba sugárzó fájdalom enyhíthető az alábbiakkal:

Feküdj a fájdalom helyével ellentétes oldaladon

Ne emelj semmi nehezet

Ne állj vagy ülj sokáig egyhelyben

Vegyél meleg zuhanyt

Próbálkozz kismamamasszázzsal

A 40. héthez közeledve a baba megváltoztatja pozícióját, ami csökkentheti a kellemetlenséget. A terhességi isiász szinte mindig enyhül szülés után.

Amennyiben a fájdalom erős, esetleg széklet- vagy vizelettartási problémával, zsibbadással társul, mielőbb kérj orvosi segítséget.

Mit kell tudni a partnernek?

Sok kispapa számára a terhesség nehezen megfogható egészen addig, amíg nem látják vagy érzik a baba rúgásait. A 28. héten azonban mindez már határozottan érezhető, látható.

Fontos

Beszélj orvosoddal, ha a deréktáji fájdalom mellé szokatlan tünetek társulnak.

Figyeld a magzatmozgásokat.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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