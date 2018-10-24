A terhesség 28. hete
A terhesség utolsó trimeszterében járunk, már csak 12 hét, és karodban foghatod a picit. Mire kell figyelni ebben az időszakban?
28. hét
Trimeszter: harmadik
Hátralévő hetek száma: 12
Mi történik veled a 28. héten?
A várandóssággal járó súlygyarapodás, illetve a megváltozott terhelés miatt erősödő és/vagy gyakoribb hátfájást, derékfájást, esetleg idegi eredetű (pl. fenékbe, lábba sugárzó) fájdalmat tapasztalhatsz.
A harmadik trimeszterre jellemző egyéb kellemetlen tünet még a lábgörcs, székrekedés és álmatlanság.
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Mi történik a babával a 28. héten?
A növekvő baba súlya már több mint 1 kg, és egyre több zsír rakódik a bőre alá. Rohamosan fejlődik az agya is. A 28. hétig a pici agyának felszíne viszonylag sima volt, most azonban az agyszövet növekedésének köszönhetően kialakulnak rajta a hornyok és ráncok. Az alvási ciklusait mélyebb, álmokkal kiegészített alvás jellemzi.
A 28. hétre a szemhéjak is felnyílnak. Az 5. hét óta folyamatosan növekvő köldökzsinór pedig már 55-60 cm hosszú. A hét végére a baba nagyjából 36 cm hosszú lesz.
Terhességi vizsgálat
A harmadik trimeszterben általában gyakoribbá válnak a terhesgondozási vizsgálatok. A vizitek pontos időpontját és gyakoriságát az ellátó orvos vagy szülésznő határozza meg a terhesség egyéni körülményei alapján.
Az orvosi vizsgálat során kiderülhet, hogy a baba fejvégű-, far- vagy haránt helyzetben van-e. Ne aggódj, ha még nem a megfelelő irányban (azaz még nem fejjel lefelé) van, hiszen a terhesség későbbi szakaszában még sokat változtathat a testhelyzetén.
Mire figyelj?
A deréktáji vagy lábba sugárzó fájdalom enyhíthető az alábbiakkal:
- Feküdj a fájdalom helyével ellentétes oldaladon
- Ne emelj semmi nehezet
- Ne állj vagy ülj sokáig egyhelyben
- Vegyél meleg zuhanyt
- Próbálkozz kismamamasszázzsal
A 40. héthez közeledve a baba megváltoztatja pozícióját, ami csökkentheti a kellemetlenséget. A terhességi isiász szinte mindig enyhül szülés után.
Amennyiben a fájdalom erős, esetleg széklet- vagy vizelettartási problémával, zsibbadással társul, mielőbb kérj orvosi segítséget.
Mit kell tudni a partnernek?
Sok kispapa számára a terhesség nehezen megfogható egészen addig, amíg nem látják vagy érzik a baba rúgásait. A 28. héten azonban mindez már határozottan érezhető, látható.
Fontos
- Beszélj orvosoddal, ha a deréktáji fájdalom mellé szokatlan tünetek társulnak.
- Figyeld a magzatmozgásokat.
Cs. K., fordító
Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász
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