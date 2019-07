Együttélés a szorongással

A generalizált szorongás betegséggel nehéz együtt élni. Nagymértékben befolyásolhatja a családjával, barátaival való kapcsolatát, hatékonyságát a munkában és összességében az életminőségét.

Egy pszichológussal vagy egy pszichiáterrel történő beszélgetés nagymértékben segíthet Önnek a generalizált szorongással való együttélésben. Az is előfordulhat, hogy egy szorongó betegekből álló önsegítő kör jelenti a megoldást problémájára. Bár ezek az önsegítő körök nem mindenkinél válnak be, nagyon sok információ forrásaként szolgálhatnak. A csoporttagok nagyon gyakran tisztában vannak a legfrissebb kezelési eljárásokkal, és előszeretettel osztják meg tapasztalataikat is. Ha érdekli Önt ez a lehetőség, orvosa segíthet egy ilyen önsegítő kör felkutatásában.

Életviteli tanácsok szorongással élőknek

Vegye a kezébe az irányítást! Határozza meg, hogy mi az, ami szorongással tölti el Önt, majd vizsgálja meg azt! Ha például a pénzügyeivel kapcsolatosan aggódik, készítsen egy költségvetést!

Borítson fátylat a múltra! Ne rágódjon a régi dolgokon, változtasson azon, amit tud, a többit pedig bízza a sorsra!

Szakítsa meg a ritmust! Amikor szorongani kezd, terelje el a figyelmét: gyalogoljon, vagy merüljön el egy hobbijában!

Foglalkozzon önmagával! Pihenjen eleget, táplálkozzon egészségesen. Rendszeresen sportoljon, és szakítson időt a pihenésre is! Kerülje a koffein és nikotin használatát, ami ronthat a szorongáson! Ne próbálja meg szorongását oldani sem alkohollal, sem kábítószerrel!

Beszéljen valakivel! Ossza meg problémáit egy baráttal vagy egy szakemberrel, akik segíthetnek, hogy újra perspektívát találjon az életben!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus