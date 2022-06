Félelem a szüléstől: a tokofóbia

A terhesség és a szülés jelentős események a nők életében. Bár többségében örömteli időszakról van szó, stressz és szorongás forrása is lehet. A nők gyakran aggódnak a szülés során fellépő fájdalom miatt, és amiatt is, hogy valami rosszul sülhet el. Ezek mind normális aggodalmak, amelyeket szinte minden terhes nő tapasztal valamilyen szinten.

A gyermek világra hozatalával járó szokásos szorongásokat gyakran orvosi segítséggel, oktatással, szociális támogatással és önsegítő stratégiákkal kezelik. Néha azonban ez a félelem kórossá és olyan súlyossá válhat, hogy a nők megpróbálják teljesen elkerülni a teherbe esés lehetőségét, vagy magát a szülést. A szüléstől való súlyos félelmet megélő nők elszigeteltségről, bűntudat- és szégyenérzetről számoltak be az észlelt megbélyegzés miatt, mivel a terhességet általában a boldogság időszakának tekintik, és az érintett nők úgy érezték, hogy nem tudtak beszélni félelmeikről partnereikkel vagy szülésznőikkel, védőnőikkel.

Mi is az a tokofóbia?

A tokofóbia egyfajta specifikus fóbia, jelentős, súlyos félelem a szüléstől. Az ilyen fóbiában szenvedő nők kórosan félnek a szüléstől, és emiatt gyakran szélsőséges fogamzásgátlási módszereket alkalmaznak, hogy elkerüljék a teherbe esést, vagy magát a szülést, még akkor is, ha egyébként szeretnének gyermeket. Amennyiben mégis vállalnak gyermeket, a tokofóbia az egyik leggyakoribb oka annak, hogy az ettől szenvedők közül sokan szülésbefejezés céljából elektív (választható) császármetszést kérnek a hüvelyi szülés elkerülése érdekében. A félelem gyakran magában foglalja a baba vagy a nemi szervek sérülésétől, és sokszor a haláltól való félelmet is. A tokofóbia előfordulhat olyan nőknél, akik soha nem szültek gyermeket (primer tokofóbia), de olyan nőket is érinthet, akiknek korábban traumás szülési tapasztalatai voltak (szekunder tokofóbia).

A tokofóbia kezelése mindig egyénre szabott, és az októl függ. A korai pszichológiai támogatás létfontosságú. A nőket be kell vonni a megfelelő szülési terv kidolgozásába. Ha a tokofóbiát nem kezelik, az állapot a későbbi terhességek során súlyosbodhat, vagy a nők akár el is kerülhetik a további terhességeket. Az általános cél a biztonságos szülés biztosítása az anya és a baba számára.

A tokofóbia tünetei

A tokofóbia a specifikus fóbia egy fajtája, valójában egy szorongásos zavar, amelyben szenvedők irracionális és indokolatlan félelmet éreznek egy adott tárgy vagy helyzet miatt.

A tokofóbia tünetei az alvászavarok, pánikrohamok, rémálmok és elkerülő viselkedés.

Egyéb tünetek lehetnek még: szorongás és depresszió, rendkívüli félelem a születési rendellenességektől, a halvaszületéstől vagy az anyai haláltól, rettegés érzése a terhesség és a szülés gondolatától, illetve hogy ragaszkodnak a császármetszéshez szülésükkor.

A nők néha elkerülhetik a szexuális tevékenységet is, mert félnek a teherbe eséstől. Azok pedig, akik teherbe esnek, nagyobb valószínűséggel kérnek választható császármetszést, nagyobb traumát élnek meg a szülés körül, és még az is nehézségekbe ütközhet, hogy kötődést érezzenek a babájukhoz.

A nőknek pánikrohamaik, el- és átalvási nehézségeik és rémálmaik lehetnek. Undort érezhetnek a terhes nőkkel és a terhességgel kapcsolatos történetekkel vagy képekkel szemben. A várandós tokofóbiásoknál az is előfordulhat, hogy hirtelen elhagyják a szülés előtti vagy körüli időpontban a szülészetet.

Előfordulhat, hogy a tokofóbiában szenvedő nők sokkal többször járnak háziorvoshoz, vagy éppen ellenkezőleg, késnek, vagy nem vesznek részt a várandósgondozásban. Ezek a nők gyakran a terhesség késői szakaszában a terminushoz közeledve császármetszést kérnek.

Kimutatták, hogy azoknál a nőknél, akik félnek a szüléstől, magasabb a generalizált szorongás és depresszió szintje is. Ez összefügghet a szociális támogatások vélt hiányával és az alacsony önbecsüléssel. A tokofóbia szorosan összefügg a szülés előtti és posztpartum depresszióval és szorongással is.

A férfiak is tapasztalhatnak tokofóbiát A kutatók azt találták, hogy a tokofóbiában szenvedő férfiak gyakran kórosan féltik partnerük és gyermekük egészségét és biztonságát. Ez a félelem általában a szüléssel és az orvosi kezelésekkel, a döntéshozatallal, a pénzügyekkel és a szülői képességekkel kapcsolatos aggodalmakra összpontosul.

A tokofóbiában szenvedők jellemzői

A tokofóbia gyakoribb a nem szült nőknél, azoknál, akik a születésnek fiatalon, magyarázat nélkül voltak tanúi, vagy azoknál, akik szélsőséges életkorban vállalnak gyermeket: jellemző a nagyon fiatal vagy épp az előrehaladott anyai életkorban (>40 év).

Ugyanez az ambivalencia jelenik meg a szocioökonómiai státuszban is, a magas társadalmi-gazdasági státuszban ugyanúgy magasabb ennek a fóbiának az előfordulása, mint az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség és az egyedülálló családi állapot esetén.

A tokofóbiában szenvedő nők gyakrabban dohányoznak, és jellemzőbb a szorongás és a depresszió megléte már a terhesség előtt vagy alatt.

A magas kockázatú terhességi tényezők, mint például: mesterséges megtermékenyítés, terhességi cukorbetegség vagy veleszületett rendellenességek, korábbi császármetszés szintén korrelál a tokofóbia gyakoribb előfordulásával.

A tokofóbia előfordulási gyakorisága

A szüléstől való félelem valójában meglehetősen gyakori: a terhes nők 80%-a érez valamilyen fokú szorongást és aggódást olyan dolgok miatt, mint a fájdalom, az egészség és a biztonság a szülés során. Bár az ilyen aggodalmak jellemzőek, a nők többsége képes megbirkózni ezekkel az aggodalmakkal azáltal, hogy informálódik a szülésről és a szülés folyamatáról, beszél más nőkkel, és konzultál a védőnővel, terhesgondozóival.

Egyes esetekben azonban ez a félelem olyan súlyossá és bénítóvá válhat, hogy tokofóbiának is diagnosztizálható. Nem világos, hogy mennyire gyakori lehet a tokofóbia. Egyes kutatások azt sugallják, hogy az arány 2% és 15% között mozog, bár a bizonyítékok arra utalnak, hogy a nők 20-25%-a tapasztalhatja a szüléssel kapcsolatos félelmek súlyos és megbénító tüneteit.

Egy másik tanulmányban, amely az előfordulási arányokat vizsgálta, a kutatók becslése szerint a nők mindössze 0,032%-a tapasztal tokofóbiát. Megjegyzik, hogy fontos különbségek vannak a szüléstől való félelem és a tokofóbia között, bár a kettő gyakran összekeveredik. A szüléstől való félelem a szüléssel kapcsolatos félelmetes érzések és gondolatok folytonosságát foglalja magában. Ennek a félelemnek a normál szintje általában viszonylag alacsony, míg a súlyos szintje befolyásolhatja a nő mindennapi működését.

A tokofóbia előfordulási arányának becsült különbségei eltérhetnek attól függően, hogy a kutatók hogyan határozták meg az állapotot. A viszonylag mérsékelt félelmet mutató nők esetei összekeveredhetnek a súlyos szorongást tapasztalókkal, így egyes nőket félrediagnosztizálhatnak.

A szüléstől való félelem felmérése a nők körében A szüléstől való félelem önbevallásos kérdőív vagy diagnosztikai interjú segítségével értékelhető. Súlyosságának felmérésére használt leggyakoribb eszköz a W-DEQ nevű kérdőív. Eredetileg Svédországban fejlesztette ki Klaas Wijma, és a pszichometriai elemzés azt mutatta, hogy minden nő esetében érvényes és megbízható eredményt ad. A kérdőív 33 kérdésből áll, és a közelgő szülés, a szülés előtti, illetve a születés utáni (posztpartum) időszak tapasztalatainak személyes megéléseit segít értékelni kérdésenként egy 0-tól 6-ig terjedő skálán.

A tokofóbia okai

A kutatók számos magyarázatot adnak meg a tokofóbia kialakulásának magyarázatára, beleértve a más nők szülési élményeiről szóló traumatizáló beszámolókat, a nem megfelelő fájdalomkezeléstől való félelmet és a már meglévő pszichiátriai állapotokat, például a szorongást és a depressziót.

A tokofóbiának két különböző típusa van:

Az elsődleges tokofóbia olyan nőknél fordul elő, akik soha nem szültek. Előfordulhat serdülőkorban, de előfordulhat azután is, hogy egy nő teherbe esett. Ez azoknál a lányoknál és nőknél is megfigyelhető, akiket szexuálisan zaklattak vagy megerőszakoltak. A terhesség és a szülés alatti orvosi vizsgálatok akár reaktiválhatják az eredeti traumát is.

A másodlagos tokofóbia olyan nőknél fordul elő, akik korábban már átéltek terhességet és szülést. A másodlagos tokofóbia ilyenkor gyakran traumás szülés eredménye. Előfordulhat azonban olyan nőknél is, akiknek normális, nem traumás szülésük volt, valamint olyan nőknél is, akiknél vetélés, halvaszületés, terhességmegszakítás vagy sikertelen termékenységi kezelés történt.

Ez is érdekelheti A magzat elvesztésének pszichés hatásai - Ne féljen segítséget kérni!

Néhány tényező, amely még hozzájárulhat a tokofóbia kialakulásához:

Aggódás a csecsemő életben maradása miatt és/vagy az orvosok iránti bizalom hiánya

Félelem a terhességgel, születéssel kapcsolatos szövődményektől, mint például a preeclampsia és a halál

A fájdalomtól való félelem

Félelem az ismeretlentől, az irányítás, kontroll és a privát szféra elvesztése

Ha kórtörténetében szorongás, depresszió vagy gyermekkori szexuális zaklatás szerepel

Traumás szüléstörténetek megismerése barátok vagy a közösségi média által

Hormonális változások, amelyek megnehezítik a szorongás kezelését

Pszichoszociális tényezők, mint például a fiatalkori teherbe esés, az elszegényedés, vagy a szociális támogatás hiánya

Bizonytalanság a vajúdással és a születési folyamattal kapcsolatban

Tokofóbia vagy PTSD?

Becslések szerint a nők 3%-ánál alakul ki poszttraumás stressz zavar (PTSD) a szülés után. Ez az arány még inkább emelkedik a magas kockázatú csoportokba tartozó nők körében. A születés utáni PTSD tünetei közé tartoznak az emlékbetörések, a túlzott éberség és az eseménnyel kapcsolatos rémálmok.

A nőket néha traumatikus szülés után másodlagos tokofóbiával diagnosztizálják, amikor valójában PTSD-s tüneteik vannak. Az sem ritka, hogy a szülés utáni PTSD-t vagy a tokofóbiát helytelenül szülés utáni depressziónak diagnosztizálják. E diagnózisok megkülönböztetése fontos a megfelelő és hatékony kezelés biztosítása érdekében.

Bár a tokofóbia ritka, de jelentős hatással lehet a nő életére és működésére. Azok az emberek, akik ezzel a súlyos, szüléstől való félelemmel küzdenek, igyekeznek elkerülni a teherbe esést, még akkor is, ha gyermeket szeretnének.

A megfelelő támogatás és kezelés jelentősen enyhítheti a nők terhességgel és szüléssel kapcsolatos félelmeit, lehetővé téve a tünetek kezelését, az egészséges terhességet és a pozitív szülési élményt. Feltétlenül beszéljen kezelőorvosával, ha attól tart, hogy a tokofóbia tüneteit észleli magán.

Cikkünk folytatódik Félelem a szüléstől: a tokofóbia kezelési lehetőségei

