A lombikbébi eljárás menete

A mesterséges megtermékenyítési eljárások a meddőség problémájának előfordulása miatt egyre több párt érintenek. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan zajlik a leggyakrabban alkalmazott és a köznyelvben lombikprogramként ismert beavatkozás, az in vitro fertilizáció (IVF) és milyen fontos állomásai vannak.

Fontos tudni, hogy bár a lombikbébi eljárás szakmai protokollok szerint történik, tehát a beavatkozás alapvető lépései mindenhol megegyeznek, mégis előfordulhatnak kisebb eltérések klinikánként.

Az in vitro fertilizáció (IVF) lépései nőknél

Első lépés: a természetes menstruációs ciklus leállítása

Az IVF első lépéseként egy olyan gyógyszer szedését írják elő az orvosok, amely leállítja a természetes menstruációs ciklust. A hatóanyagot naponta, körülbelül két héten keresztül injekció vagy orr-spray formájában juttatják a szervezetbe. Ennek hatására a későbbiekben szedett, termékenységet elősegítő gyógyszerek sokkal hatékonyabban fejtik ki hatásukat.

Második lépés: a petesejtek számának növelése

Amint a természetes menstruációs ciklus leáll, adagolni kezdik az úgynevezett FSH-t (follikuluszstimuláló hormon), vagyis a termékenységet elősegítő hormont. A hormon szervezetbe juttatása szintén injekció formájában történik, általában 10-12 napon keresztül. Az FSH növeli a petefészkek által termelt sejtek számát, ezáltal több petesejt gyűjthető és termékenyíthető meg mesterségesen. A több megtermékenyített petesejt nagyobb választási lehetőséget jelent, amikor az embrió beültetésére kerül sor.

Harmadik lépés: a folyamatok ellenőrzése

A beavatkozás teljes időtartama alatt folyamatos megfigyelés alatt állnak a páciensek. A hormonkezelés után ultrahangos vizsgálattal ellenőrzik például a petefészkek működését, és bizonyos esetekben vérvizsgálatok is történnek a petefészek stimuláció állapotának monitorozására, a hormonszintek meghatározására.

A petesejtek begyűjtése előtt 34-38 órával a páciens még kap egy utolsó hormoninjekciót, ami stimulánsként felgyorsítja a peték érését.

Hirdetés

Negyedik lépés: a petesejtek leszívása

Az érett petesejteket az orvosok egy tű segítségével a vaginán keresztül (transzvaginális úton) ultrahangos irányítás mellett begyűjtik. A beavatkozás, amely történhet altatásban vagy altatás nélküli szedációban is, körülbelül 15-20 percet vesz igénybe. A beavatkozás után néhányan érezhetnek görcsöket, míg másoknál kisebb vaginális vérzés tapasztalható. Emiatt 2-3 órás megfigyelésre az intézményben kell tartózkodni, azonban ezután kísérővel haza lehet menni. Az eljárás során minden érett petesejtet leszívnak, nem csak annyit, amennyinek megtermékenyítés után a visszaültetését tervezik.

Ötödik lépés: a petesejtek megtermékenyítése

Hagyományos IVF eljárás esetén a begyűjtött petesejteket laboratóriumi körülmények között összekeverik a partner vagy donor hímivarsejtjeivel, ahol a megtermékenyülés spontán módon történik. 16-20 óra elteltével ellenőrzik, hogy sikerrel járt-e a megtermékenyítés.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a petesejteket tűn keresztül kell egy-egy hímivarsejttel megtermékenyíteni. Ezt az eljárást intracitoplazmatikus spermiuminjektálásnak (ICSI) hívják. Akkor alkalmazzák, ha a spermiumok száma vagy mozgékonysága nem megfelelő, így a spontán megtermékenyülés bizonytalan lenne.

A megtermékenyített petesejtek (embriók) a beültetést megelőzően laboratóriumi körülmények között speciális tápoldatban fejlődnek. Optimális esetben a petesejtek 70%-a termékenyül meg.

A petesejtek leszívását követően a páciens a méh falát erősítő hormonokat kap, melynek hatására könnyebbé válik az embrió megtapadása a beültetés után. A hormont rendszerint pesszárium (a vagina belsejébe felhelyezve), gél vagy injekció formájában juttatják a szervezetbe.

Hatodik lépés: az embrió beültetése (embrió transzfer)

Az embrió 2-3 nap múlva elvileg beültethető, de napjainkban gyakoribb, hogy 5-6 napig növekednek a lombikban (blasztocita/hólyagcsíra állapot), ezt követően történik a transzfer.

Beültetés előtt dönteni kell a beültetni kívánt embriók számáról. Ez általában a páciens korától függ.

37 évnél fiatalabb nők esetében első IVF beavatkozásnál egy embriót ültetnek be. Második IVF kezelésnél – akkor is, ha több egészséges embrió közül lehet választani – szintén egy kerül beültetésre. Abban az esetben, ha nincsen kimagaslóan életképes embrió a megtermékenyített petesejtek között, az orvos dönthet úgy, hogy kettőt is beültet a méhbe. Harmadik IVF kezelésnél is maximum két embriót szokás beültetni.

37-39 év közötti nők esetében, amennyiben az embriók közül több is kimagaslóan életképesnek bizonyul, illetve az első vagy második IVF kezelés zajlik, akkor is csupán egy embriót ültetnek be az orvosok. A harmadik beavatkozás során is maximum két embrió kerül beültetésre.

40 és 42 év közötti nőknél lehetséges egyszerre kettő embrió beültetése első alkalommal is. Ezzel növelhető a sikeres terhesség esélye.

A beültetendő embriók kiválasztása preimplantációs szűrés (PGT) eredményeként történhet meg. Ennek során a legegészségesebb, genetikai eltérést nem mutató embriót vagy embriókat választják ki.

Amennyiben a beavatkozáskor marad vissza egészséges embrió, úgy azt mélyfagyasztással megőrzik egy lehetséges következő IVF beavatkozás esetére, így egy esetleges következő alkalom során nincs szükség a folyamat első lépéseinek megismétlésére. A sikeres eljárások nagy része nem az első beültetést követően jön létre, hanem a lefagyasztott embriók későbbi beültetésével (fagyasztott embriótranszfer).

Indokolt esetben, pl. korábbi sikertelen beágyazódás vagy magasabb anyai életkor esetén, az embriót körülvevő burkot (zona pellucida) beültetés előtt mesterségesen megnyitják, elősegítve a könnyebb beágyazódást. Ez a művelet az úgynevezett asszisztált hatching.

A beültetés során egy vékony csövet – úgynevezett katétert – helyeznek a vaginába. A beavatkozás nagyon hasonló a szokásos nőgyógyászati vizsgálathoz, tehát nem jár fájdalommal és sokkal egyszerűbb, mint maga a petesejt leszívása, ezért nincs szükség altatására.

A férfi a megtermékenyítési eljárásban

Míg a pár nőtagjától leveszik az érett petesejteket, a partnertől friss hímivarsejteket gyűjtenek az orvosok. Ez történhet természetes úton (maszturbáció) történő levétellel, de bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy sebészeti úton vegyenek életképes spermiumokat a férfi heréjéből. A levétel előtt 3-5 napos önmegtartóztatás szükséges a minél jobb minőségű sperma érdekében.

A hímivarsejteket megtisztítják és egy speciális eljárás során kiválasztják a legéletképesebbeket a mesterséges megtermékenyítéshez.

Ha donortól származó hímivarsejteket használnak az eljárás során azoospermia miatt, úgy azokat „kiolvasztják” a korábbi, mélyfagyasztott állapotból.

A terhesség megállapítása

A beültetés után 10-14 napot kell várni, amíg az első terhességi tesztet elvégezheti a páciens. A legtöbb klinikán a hagyományos, otthon elvégezhető hCG terhességi teszt használatát javasolják, míg vannak olyan intézmények is, ahol ragaszkodnak a vérvizsgálatok elvégzéséhez, hogy megállapíthassák, sikeres volt-e a beavatkozás.

Ez a két hétig tartó várakozás lelkileg igen megterhelő lehet, több páciens szerint a teljes IVF beavatkozás legnehezebb része a várakozással töltött 14 nap. Ez alatt az idő alatt sokat segíthet, ha a felmerülő kérdéseit egy szakembernek teszi fel, vagy felkeres olyan közösségeket, ahol hasonló élményeket megélt párokkal találkozhat.

Hogyan tovább?

Ha a megtermékenyített petesejt megtapad a méhfalon, a következő hetekben további ultrahangvizsgálatok szükségesek a terhesség ellenőrzésének (pl. a méhen kívüli terhesség kizárásának) érdekében. Ezt követően a hagyományos terhesgondozás, és az ahhoz tartozó kötelező vizsgálatok következnek.

Sajnos sok esetben az IVF beavatkozás nem jár azonnali sikerrel, ezért fontos felkészülni a lehetséges kudarcra is. Sikertelen beavatkozás után természetesen van lehetőség újabb kezelésekre, azonban fontos, hogy ne sürgessük a dolgot! Ez alatt az idő alatt szintén nagy segítséget nyújthat egy tanácsadó vagy szakember felkeresése.

Lásd még

Forrás: WEBBeteg

Szerző: T. Zs., fordító

Lektorálta: Dr. Pétervári László, szülész-nőgyógyász