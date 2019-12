Szívizombántalom - Okok,tünetek és kezelés

A cardiomiopátia a szívizomzat megbetegedése, melynek következtében a szív összehúzódásának ereje csökken, így a szív nem képes kellő mennyiségű vér keringetésére.

A cardiomiopátia (szívizombántalom) nem gyakori betegség, de az életet közvetlenül veszélyeztetheti, egyetlen igazi gyógymódja a szívátültetés.

Dilatatív cardiomiopátia

Előfordulása évente 5-8/100.000 lakos. Dilatatív cardiomiopátia esetén szívizomrostok pusztulnak, helyettük kötőszövetes elemek szaporodnak fel a szív falában, ennek következtében a szív elveszíti rugalmasságát, kitágul (dilatál).

A kitágult szív nem képes megfelelő mennyiségű vért továbbítani a szerveink felé.

Ugyanakkor a vénás rendszerben visszamarad a vér, ami a tüdő, a máj, a gyomor-és bélrendszer és a lábak vizenyősödéséhez vezet. Ez okozza a betegségre jellemző nehézlégzést, étvágytalanságot, fogyást és lábdagadást.

A kitágult szívben gyakran képződnek vérrögök.

Ezek a vérrögök a keringésbe kiszabadulva megakadhatnak egyes szerveink ereiben. Ha ez az agyban történik agyi infarktus (stroke) alakul ki, mely bénuláshoz vezethet.

Végtagi ér hírtelen elzáródását is okozhatja a kiszabaduló vérrög. Ebben az esetben, ha nem történik időben sebészi beavatkozás a beteg az érintett végtagját annak elhalása miatt el is veszítheti. Elakadhat a vérrög a tüdőben is, mely tüdőembóliát okoz.

A dilatatív cardiomiopátia okai

A dilatativ cardiomiopátia oka az esetek egy részében ismeretlen (különböző génhibákat mutattak ki). Az ismert okú dilatativ cardiomiopátia leggyakoribb oka a krónikus vérellátási zavar, mely a koszorúserek szűkülete következtében alakul (iszkémiás szívbetegség). Társulhat egyes vírusfertőzésekhez (pl. HIV), előfordulhat Lyme-kórhoz kapcsolódóan is.

Mérgező anyagok is vezethetnek a betegség kialakulásához. Ezek közül a leggyakoribb az alkohol okozta dilatatív cardiomiopátia.

Az alkohol okozta szívizom-károsodás, hasonlóan a májkárosodáshoz, eleinte visszafordítható: azaz az alkoholfogyasztás elhagyásával visszafejlődhetnek az elváltozások.

Egyes vegyszerek, így pl. permetezőszerek (leggyakrabban az organofoszfátok) és a kemoterápiában használatos gyógyszerek is okozhatnak dilatatív cardiomiopátiát.

Egyes belső elválasztású mirigyek működésének zavara is vezethet a betegség kialakulásához.

Leginkább a mellékpajzsmirigy, a pajzsmirigy és a mellékvese megbetegedése esetén fordul elő.

Külön említésre méltó az úgynevezett terhességi (peripartum) cardiomiopátia. Ez a terhesség harmadik harmadában, vagy a szülés utáni néhány hétben alakulhat ki.

A diagnózis felállításában a mellkas röntgenen kívül legfontosabb a szívultrahang vizsgálat. Ezzel pontosan tisztázható a szív kitágulásának mértéke, a szívüregi vérrögök jelenléte.

Ez a cikk is érdeklheti Önt! A szívultrahang

Egyes tisztázatlan esetekben azonban szívkatéterezés és ennek során szívizom mintavétel (biopszia) végzése is szükséges lehet a pontos diagnózis felállítása érdekében.

A betegség csak kombinált gyógyszeres kezeléssel tartható egyensúlyban: ritmuszavar-szabályozó gyógyszerek, vízhajtók, vérnyomáscsökkentők, angiotenzinreceptor-gátlók, bétareceptor-blokkolók, a vérrögök kialakulását megakadályozó véralvadásgátlók szedése szükséges.

A gyógyszerek mellett fontos a károsító anyagok kerülése (alkoholtilalom!), a fizikai kímélet. Ezek a betegség előrehaladását lassítják, de a betegség bizonyos fázisában a szívátültetést is mérlegelni kell.

Ez a cikk is érdeklheti Önt! A vízhajtók működése

Hirdetés

Hipertrófiás cardiomiopátia

A lakosság kb. 0,2%-a érintett. Hipertrofiás cardiomiopátia esetén a kóros szerkezetű és elrendeződésű szívizomrostok aránytalanul felszaporodnak, ezzel akadályozva a szív normális működését.

Az esetek több mint 50 %-ban családi halmozódást figyeltek meg, ami genetikai eredetre utal. Egyes esetekben rendkívül rosszindulatú, korai halálhoz vezető betegségről van szó, míg más esetekben a túlélés jóval kedvezőbb.

A tünetek közül a leggyakoribbak az előbb terhelésre (fizikai, illetve lelki), majd később nyugalomban is jelentkező mellkasi fájdalom, a rövid ideig tartó eszméletvesztések, ritmuszavarok és sajnos egyetlen tünetként a mostanában olyan sokat emlegetett hirtelen szívhalál.

A diagnózis felállításában itt is a szívultrahang és szívizomszövet-mintavétel vizsgálatoknak van döntő szerepe.

Kezelésében a kombinált gyógyszeres terápia mellett szerepe lehet a pacemaker beültetésnek, valamint a sebészeti beavatkozásoknak is. A betegek egy részénél ugyancsak szívátültetést kell mérlegelni!

Ez a cikk is érdeklheti Önt! A hirtelen szívhalál

Restriktív cardiomiopátia

Ritka betegség. Típusos példája az úgynevezett szívamiloidosis. Ebben az esetben egy amiloid nevű fehérje rakódik le a szívizomban, annak megvastagodásához vezetve. Az átalakult szívizomzat nem képes a megfelelő mértékű elernyedésre, ami a vénás vér pangásához vezet.

Másik megjelenési forma az úgynevezett endomiocardialis betegség, melynek lényege a szívbelhártya megvastagodása, ami a szív elégtelen elernyedésének okozója.

A diagnózis felállításában a szívultrahangnak és a szívizomszövet mintavételnek van szerepe.

A betegség gyógyítása szívsebészeti úton történik. Ennek során az átalakult szívbelhártyát lefejtik és új szívbillentyűket ültetnek be a károsodottak helyére.

Ez azonban nem végleges megoldás, mert a betegek többségében kiújul a betegség. A kiújulást gyógyszeres kezeléssel lehet késleltetni. Végleges megoldást ebben az esetben is a szívátültetés jelentheti.

Olvasson tovább! A mellkasi fájdalomról

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Horváth Balázs, általános orvos