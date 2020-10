Szexuális gondok - Előre jelzik a szív- és érrendszeri betegséget?

Könnyen lehet, hogy az erektilis diszfunkció lehet a kardiovaszkuláris betegség egyik első jelzése. Az új kutatásról és a megoldási lehetőségekről dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont kardiológusa beszélt.

Komolyan kell venni a problémát

Az erektilis diszfunkció kifejezés az erekció kialakulásának és fenntartásának képtelenségét, nehézségét jelenti, és az Egyesült Államokban közel 30 millió férfit érint. Az állapot bekövetkezésének esélye az életkorral nő és olyan pszichés változásokat is indikálhat a férfiakban, mint az alacsony önbecsülés, a szorongás, a depresszió. A Vascular Medicine című szaklap tanulmánya szerint azonban mindezeken túl az erektilis diszfunkció nagyobb szív-érrendszeri kockázatot is jelent az érintetteknek.

Ugyanakkor a Baptist Health South Florida kutatói elismerik, hogy mindez „csak” a szubklinikus szív-érrendszeri betegségekre igaz, vagyis azokra, amelyeknek még nem okoznak klinikai tünetet és az összefüggések sem tisztázottak még teljesen.

Az endothel funkció hibásodhat meg

Az amerikai szakemberek 28 korábbi tanulmány eredményeit vették górcső alá, hogy összefüggéseket keressenek az erektilis diszfunkció (ED) és a kardiovaszkuláris betegségek korai jelei között. Eredményeik szerint az ED és a romló endothel funkció közti erős kapcsolat lehet a megoldás kulcsa. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az erek egyre kevésbé képesek a tágulásra, vagyis egyre kevesebb vér képes átjutni rajtuk. Az endothel diszfunkció pedig egyik korai előrejelzője az érelmeszesedésnek, amely a szívinfarktus és a stroke egyik legkomolyabb rizikófaktora. Sőt, a tudósok úgy találták, hogy az ED a nyaki verőér úgynevezett intima media megvastagodásával is összefügg, ami szintén az érszűkület egyik korai jele. (Ez utóbbi jól vizsgálható nyaki ultrahanggal.)

A szakemberek szerint ezen kapcsolat ismerete különösen fontos lehet fiatalabb férfiaknál, akikről kevésbé feltételezhető, hogy érintettek lennének a szív-érrendszeri betegségekben. Az idősebbek ugyanis mind az ED, mind más kardiovaszkuláris tünet miatt hamarabb keresik fel az orvost. Éppen a korai felismerés hatalmas jelentősége az, ami miatt érdemes a férfiakat arra bátorítani, hogy ha szexuális problémákat tapasztalnak, az urológuson kívül keressenek fel egy kardiológust is - teljesen függetlenül az életkoruktól!

Rizikófaktorok, amelyek megléte esetén szükséges a kivizsgálás

A szív-érrendszeri betegségek esetében is igaz, hogy minél előbb felfedezzük, annál eredményesebben kezelhetjük azokat és előzhetjük meg az esetleg súlyos következményeket - hangsúlyozza dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont kardiológusa. - Ugyanakkor a friss kutatások is igazolják, hogy a rendszeres ellenőrzés nem csak az 50-60 év feletti férfiaknál fontos. Vannak olyan jelek, amelyek megléte esetén mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, még ha nem is olyan egyértelmű tünetekről van is szó, mint a mellkasi szorítás, fájdalom, vagy az erős szívdobogásérzés. Érdemes kardiológiai kivizsgálásra, menedzserkardiológiai szűrésre bejelentkezni, ha tartós stresszel küzd valaki, ha légszomjat, nehézlégzést tapasztal, ha nem bírja a korábban jól viselt terhelést, ha alvászavarai vannak, ha tartósan kimerült, ha szokatlan gyengeség, gyakori fejfájás jelentkezik nála, esetleg szédülést, ájulást, karzsibbadást tapasztal. És természetesen az erektilis diszfunkció is olyan jel, amelynek feltétlenül utána kell járni - nem csak a párkapcsolat működőképessége miatt.

Dr. Vaskó Péter, kardiológus