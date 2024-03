Biszfenol-A - Erekciós zavart és libidócsökkenést okozhat

Ha a zavar nemcsak hátráltatja, hanem lehetetlenné is teszi a közösülést, impotenciáról beszélünk (ez egész pontosan impotentia coeundi, míg az impotentia generandi a gyermeknemzésre való képtelenség, esetleg megtartott közösülési képességgel). A merevedési zavar hátterében fizikális és nem fizikális okok is szerepet kapnak, sőt gyakran ezek kapcsolatban is vannak egymással. Előfordulhat, hogy a merevedési zavar egyes betegségek első jele.

