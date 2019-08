Szív- és érrendszeri betegségek és a nyár

A nyári meleg az egészségeseket is gyakran próbára teszi. A nagyobb mértékű párolgás és az izzadás okozta folyadékvesztést pótolni kell. A melegben a bőr erei kitágulnak, ennek hatására csökken a vérnyomás.

Távoli vidékekre történő utazáskor hasmenés sokaknál előfordul a megváltozott környezeti hatások miatt. Az izzadás és a hasmenés is megváltoztatja a szervezet ionháztartását. A fokozott UV sugárzás hatására bőrpír, vagy súlyosabb égési sérülés is kialakulhat, fontos a megfelelő könnyű ruházat viselése, és nem ajánlott a déli órákban a tűző napon tartózkodni.

A betegségek és a nyár

A magasvérnyomás-betegség esetén a természetes módon is csökkenő vérnyomás a gyógyszerek mellett túlzott mértékben is alacsonnyá válhat. Szédülés, álmosság, rossz esetben ájulás is előfordulhat. Nagyon fontos a megfelelő folyadékmennyiség bevitele, rendszeres vérnyomás ellenőrzés. Érdemes előre tisztázni a kezelőorvossal, hogy mely vérnyomás értéknél kell a gyógyszeradagoláson módosítani. A sör és a koffein tartalmú tea nagy mennyiségű fogyasztása, - mivel ezeknek a folyadékoknak vizelethajtó hatásuk is van - nem megfelelő folyadékpótlást jelentenek.

A szívritmuszavarok az ionháztartás megváltozásával gyakoribbá, súlyosabbá válhatnak. Érdemes a kezelőorvossal megbeszélni, hogy melyik ásványvizet célszerű fogyasztani ionpótlás céljából. A vérnyomás túlzott csökkenése is okozhat ritmuszavart, ezt lehetőleg el kell kerülni.

A szívelégtelenség és a szívbillentyűhibák esetén a kevés folyadék fogyasztása legalább olyan súlyos problémát eredményezhet, mint a túlzott folyadékbevitel. Fontos megismerni azokat az apró jeleket, amelyek segítségével pontosabban megállapítható, hogy mennyi folyadékot kell fogyasztani. A gondozó orvos segítségét kell kérni ennek tisztázására.

A zöldségek, grillételek során elfogyasztott szokásosnál nagyobb mennyiségű konyhasó folyadékvisszatartást, ödémaképződést okozhat, ezért kerülni kell a túlzott sózást. A teljesebb ízélmény érdekében inkább zöld fűszerek használata ajánlott.

A szívinfarktus utáni valamennyi eddig részletezett probléma kialakulhat. Fontos megemlíteni, hogy amennyiben hasmenés alakulna ki, a még nagyobb mennyiségű folyadék elfogyasztása mellett, az ionok pótlása minden szívbeteg esetén rendkívül fontos. Recept nélkül kapható orális rehidráló készítményeket /általában vízben oldódó por, vagy granulátum/ érdemes beszerezni a házi patikába. Ha egy napnál hosszabb ideig állnak fenn súlyos hasmenéses tünetek, orvoshoz kell fordulni.

A megszaporodott kerti munkálatok során a betegeknek figyelembe kell venniük teljesítőképességük korlátait. A legnagyobb melegben mindenképpen kerülendő a napon végzett erősebb fizikai munka, kora délelőttre és késő délutánra érdemes ezeket a tevékenységeket időzíteni. Rövid munkaszüneteket ekkor is be kell iktatni.

A légkondicionált helységekben csak néhány fokkal legyen alacsonyabb a hőmérséklet a külső hőmérséklethez képest. Fontos a légkondicionáló berendezések karbantartása a légúti fertőzések megelőzése érdekében.

A gyógyszerek és a nyár

A vérrögképződést gátló K-vitamin-antagonista gyógyszerek adagolása változhat az ételek K-vitamin-tartalmának változásával, ezért a nyári szabadságok ellenére sem szabad elhanyagolni az előírt vérvételeket.

A vizelethajtó gyógyszerek adagolását is gyakran módosítani kell, a vérnyomásértékek, a vizelet mennyisége és laboratóriumi leletek alapján.

Bizonyos gyógyszereknek kifejezettebb mellékhatásai alakulhatnak ki nagy melegben. Kalciumantagonista csoportba tartozó vérnyomáscsökkentőket szedőknél előfordulhat látványos bokadagadás, melytől nem kell megijedni, de a kezelőorvossal meg kell beszélni a kezelés módosításának lehetőségeit.

Súlyosabb szívbetegek gyakran szednek amiodarone hatóanyagú gyógyszert, mely fényérzékenységet, bőrgyulladást okozhat. Az erősebb UV sugárzás ellen kalappal, magas faktorszámú fényvédő krémmel és megfelelő ruházattal kell védekezni.

A legfontosabb tudnivalók

A meleg időszak nem azt jelenti, hogy csak a hűvös szobában lehet tartózkodni, napi könnyű testmozgás a kora délelőtti vagy kora esti időszakban javasolt mindenkinek. Nagyon fontos, hogy a szívbetegek nyaralás idejére is tájékozódjanak arról, hogy hová fordulhatnak állapotrosszabbodás esetén. Sokan vidéki telken töltik a meleg hónapokat, itt is fel kell deríteni az egészségügyi ellátás lehetőségeit. Nem szabad halogatni egy vizsgálatot szükség esetén, csak azért, mert nincs a jól ismert kezelőorvos a közelben. Külföldi utazás során sok kellemetlenségtől megkímélhet egy megfelelő, előre megkötött utasbiztosítás.

A rendszeresen szedett gyógyszerek listája és a gyógyszerek se maradjanak otthon! Kellő körültekintéssel egy szívbetegnek sem kell lemondania egy szép nyár élményeiről.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus