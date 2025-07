Hogyan éljük túl a nyári szünetet szülői szempontból?

Ami a gyerekeknek megváltás, az a szülőnek sokszor óriási kihívás mind mentálisan, mind pedig logisztikai szempontból, hiszen sokszor több héten keresztül kell a gyerekek felügyeletéről és szórakoztatásáról gondoskodni.

A szülői feladatokon nem segít a kánikula sem, ami olykor még inkább korlátozza a programlehetőségeket, és a nagy melegben mi és a gyerekek is nyűgösebbek vagyunk sokszor. Ugyanakkor nem feltétlen kell tengerparti nyaralás és méregdrága tábor ahhoz, hogy a nyár nekünk és a gyerekeknek is különleges és egyben túlélhető legyen.

Bezzeg régen...

Egyértelmű, hogy régen ez a kérdés egy picit könnyebb volt. A legtöbb esetben az emberek közelebb éltek egymáshoz, és ott voltak a még relatív fiatal nagyszülők is. Míg régen egy átlagos nagyszülő már az 50-es éveiben nyugdíjba ment, addig ma a 70 feletti korosztály is sokszor még aktívan dolgozik. Nem beszélve arról, hogy sokan messzebb másik városba vagy országba költöztek, azaz nem is élnek egy helyen a nagyszülőkkel.

Összességében is elmondható, hogy napjainkban az idősebb generáció sokkal aktívabb és nem biztos, hogy egész nyáron ráérnek és az unokákra akarnak vigyázni. Így a nyár lemenedzselése sok esetben szinte kizárólag a szülők felelőssége.

Kimerült szülők

A nyár végére a szülők nagy része kimerül. A legtöbben egyáltalán nem tudnak töltődni vagy pihenni, mert hiába a több hét szabadság az állandóan otthon lévő gyerekekkel ez azért cseppet sem pihentető. A gyerekeket 0-24 órában lehetetlen szórakoztatni, a programok pedig sokszor igen költségesek. A szülőnek sokszor bűntudata van, ha mondjuk a gyerek tévét néz, mégis a képernyőidő a nyár során szignifikánsan megnő.

Ha a szülő mondjuk vállalkozóként dolgozik, azaz otthon van, akkor a munka elvégzése lesz kihívás. Függetlenül attól, hogy pontosan milyen munkát végez, de egy vagy több gyerek mellett igencsak körülményes bármilyen munkával kapcsolatos feladatot elvégezni. Ebből kifolyólag sok vállalkozó bevételt sem tud annyit termelni, mint akkor, amikor a gyerekek nincsenek otthon. Ha mégis, akkor az rengeteg energiát vesz ki belőle.

Túlélési tippek egy boldog, önfeledt nyárhoz

Alapvetően nem kell világot megváltó tippekre gondolni, ám mégis összegyűjtöttünk néhány olyan tippet, ami a segítségünkre lehet abban, hogy esetleg szülőként is könnyebb legyen és élvezni tudjuk a nyarat.

Milyen szülő vagyok, ha ügyeletbe, táborba küldöm a gyereket?

Ha egyetlen egy szóval kellene válaszolni, akkor jó! Attól, hogy pár hétig ilyen jellegű segítséget is igénybe veszünk (amennyire erre van lehetőségünk), egyáltalán nem vagyunk rossz szülők. A gyerek közösségben van, különleges programokon vesz részt, amivel sok mindent tanul. Ha ismerős az intézmény vagy a társaság, az előny, mert akkor nem is kell kimozdítani a megszokott környezetéből teljesen. Míg számos pozitívuma van annak is, ha lehetőség van más gyerekeket megismerni, kilépni a megszokott komfortzónából, amire időről időre felnőttként is szükségünk van. A legtöbbünknek valószínűleg vannak élményei különböző gyerektáborokból, ez része egy gyermek életének. Ráadásul, fontos megtanulni a gyereknek is, hogy habár nyár van, ez nem csak önfeledt szórakozás, amikor mindig minden arról szól, amit mi szeretnénk.

Nem baj, ha unatkozik

Már Vekerdy Tamás is megmondta, hogy nem baj, ha a gyerek unatkozik. A mai szülők gyakran érzik úgy, hogy akkor teljesítenek igazán, ha valami minőségi programot nyújtanak a gyereknek. Ez gyakran egyfajta kompenzáció is, hisz lehet, hogy ezt pont ők maguk nem kapták meg gyerekkorukban. Ennek ellenére mindenkinek szüksége van arra, hogy a mai túlingerelt világban egy kicsit lecsendesedjen. A gyerekek kreatív energiái is ilyenkor tudnak igazán feléledni, és olyan játékokat képesek kitalálni, amiket a rohanó hétköznapokban amúgy nem.

Több gyerek, kevesebb gond?

Nagyobb gyerekeknél kifejezetten sokat tud segíteni, ha áthívunk barátokat. Ez elsőre lehet, hogy ijesztően hangzik, de valójában egy idő után a gyerekek sokkal jobban eljátszanak egymással, mint velünk. Még jobb ötlet, ha esetleg összeszervezkedünk más szülőkkel és beosztjuk a nyarat, hogy mikor kinél vannak a gyerekek. Így esetleg mi is kapunk olyan időt, amikor a mi gyerekeink mennek vendégségbe másokhoz. Ne feledjük, a legtöbb gyerek vendégségben sokkal jobban viselkedik, mint otthon!

Egyszerű programok

Fantasztikus, ha elmegyünk állatkertbe, vidámparkba, strandra vagy egyéb gyerekprogramra. Ugyanakkor ez egyrészt költséges, másrészt sok program a melegben sem mindig ideális. Ahogyan már említettük, a gyerekek is könnyen túlingerlődnek, ha folyamatosan „menni kell”. Nézzünk körül a lakóhelyünkön, hogy milyen lehetőségek, adottságok vannak. Az egyszerűbb, néha több. Egy kis tó, egy nagy park néha többet tud, mint a legmenőbb játszóházak. Menjünk ki a természetbe akár még reggel, amikor hűvösebb van! Figyeljük meg a rovarokat, növényeket, keressünk botokat vagy etessünk vadkacsákat. Felnőttként nekünk is terápiás hatású, ha erre az időre esetleg kikapcsoljuk a telefonunkat, és megpróbálunk a gyerekeinkkel együtt a jelenben lenni és csak figyeljük a körülöttünk lévő világot.

A nyári rutin más

A legtöbb családban van egy alapvetően jól működő napi rutin. Nem biztos azonban, hogy nyáron ugyanaz működik, mint az intézményes időszakban. Hosszabbak a nappalok, később sötétedik, máshogy fáradnak el a gyerekek is. Éppen ezért nem kell görcsösen ragaszkodnunk ahhoz, ami évközben már jól bevált. Ha utazás során máskor eszik vagy alszik a gyerek, valószínűleg nem dől össze a világ. Ahogyan attól sem, ha esetleg a nyári időszakban még akár este is a játszótéren vagyunk kihasználva mondjuk a hűvösebb időt és azt, hogy később sötétedik.

Vonjuk be a gyerekeket is a feladatokba!

Elképzelhető, hogy több idő, de idővel megtérül és közben lehet, hogy még jól is szórakozunk. Locsoljuk meg együtt a növényeket, virágokat, teregessük ki együtt a tiszta ruhát. Készítsünk együtt limonádét, házi fagyit. A kisebb gyerekek alapvetően imádják a felnőtteket utánozni, így ők is azt akarják csinálni, amit mi. Nagyobb gyerekek már ennyire nem motiváltak, de kisebb-nagyobb feladatokba nyugodtan be lehet vonni őket is. Nem baj, ha mindenkinek van egy kis feladata, akkor is, ha nem tökéletesen végzi el azt.

Magunkra is legyen idő!

Igen, ez lehet túl idillisztikusan hangzik, de sokszor csak szervezés kérdése, hogy magunkra is jusson egy kis idő. Néha előtérbe kell helyeznünk magunkat ahhoz, hogy utána tudjunk adni a gyerekinknek is. Legyen egy pár csendes óra, amikor mi is vissza tudunk töltődni. Ha engedélyezett a képernyő, akkor lehet ez az idő, amíg a gyerek mesét néz vagy alszik. Beszéljünk a szülőtársunkkal vagy a nagyszülővel, és szervezzünk egy kis énidőt magunknak. Ezek lehetnek egészen apró dolgok is, pl. felteszünk egy pakolást, elmegyünk mozogni, de ha merészebbek vagyunk, akkor talán egy hosszabb vagy rövidebb barátos grillezés, esetleg kiruccanás is beleférhet.

Élménygyűjtés

A nyár arról is szól, hogy élményeket gyűjtünk. Nem feltétlen kell ennek utazásnak lennie. Ezek lehetnek a lassú, nem rohanós reggelek, amikor van idő palacsintát sütni és a teraszon megenni. Vagy lehet egy esti popcornnal egybekötött filmnézés, amiben az egész család részt vesz. A lényeg az együtt töltött időn van. A nyár lehet, hogy stresszes és néha úgy érezzük, hogy a gyerekek folyamatosan ölik egymást. De azért ez az az időszak is, amire később a legjobb lesz majd visszagondolni.