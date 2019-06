A nyomelemek szerepe a szépségápolásban

Ha a nyomelemekből hiányt szenved szervezetünk, vagy épp ellenkezőleg, túl sokat fogyasztunk belőlük, azt legtöbbször elsőként bőrünk, hajunk és körmeink jelzik számunkra.

Cink. A nyomelemek közül a cink az, amely a legfontosabb hajunk, bőrünk szépsége, egészsége szempontjából. A megfelelő sebgyógyuláshoz is elengedhetetlen. A hajszálainkban és bőrünkben raktározódik. Ha szervezetünk nem tartalmaz elegendő mennyiségű cinket, akkor a fejbőr száraz, korpás lesz, bőrgyulladás és hajhullás lép fel. A napi szükséges mennyiséget máj, hal, tojás, hüvelyesek, gabonafélék fogyasztásával könnyen biztosíthatjuk.

Réz. A réznek jelentős szerepe van abban, hogy a szervezetünkben levő bizonyos enzimek működése megfelelő legyen. Fontos a kötőszövet felépítésében, valamint a melanin képzésében is, mely a bőr és a haj színét adó festék. Ha nem megfelelő a rézbevitel, akkor zavar keletkezhet az immunrendszer működésében, magas koleszterinszint, vérszegénység alakulhat ki, valamint töredezetté válik a haj. Nagy mennyiségű rezet tartalmaz a máj, a kakaó, a tenger gyümölcsei, az aszalt gyümölcsök, és az olajos magvak is.

Vas. Vashiányban vérszegénység, hajhullás, a körmök töredezése, gyengeség, fáradékonyság jön létre. A vegetáriánus életmód fokozott kockázatot jelent! A vas természetes forrásai: kakaó, lencse, spenót, tojás, marhahús.

Szelén. A szelén is sok fontos szerepet tölt be szervezetünk működésében, például fokozza a C-vitamin és a cink hatását, van antioxidáns tulajdonsága, és részt vesz különböző enzimek felépítésében is. Hiánya esetén a bőr öregedési folyamata felgyorsul, hajhullás, fertőzésekre való fokozott hajlam jön létre. Azonban a túlzott szelénbevitel is hajhulláshoz vezethet! Sok élelmiszerben megtalálható, így a búzacsírában, gabonafélékben, dióban, húsfélékben.

Kalcium. Köztudott, hogy a kalcium elengedhetetlen a csontok fejlődéséhez, egészségük megőrzéséhez. Ezen kívül erősíti körmeinket, hajunk szerkezetét, és jótékony hatású napallergia és más allergiás megbetegedések esetében is. Magnéziummal együtt érdemes szedni, mert így könnyebben beépül a megfelelő helyekre. Nagy mennyiségű kalciumot tartalmaznak a tejtermékek, így a sajt, tejföl, joghurt, és a túró is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária