Tavaszi szépségtippek

Megérkezett a tavasz, itt az ideje, hogy végre leszámoljunk a téli szürkeséggel, és élettelivé varázsoljuk kimerült bőrünket. Az alapos tisztítás, a frissítő arcradírozás és az üdítő hidratálás mellett a fényvédelemről se feledkezzünk meg. Dr. Kriston Renáta elárulja, milyen szépségpraktikákkal járulhatunk hozzá bőrünk tavaszi felfrissüléséhez.

Fakó, színtelen, sápadt bőr – a téli kimerültség jelei a tükörbe nézve is azonnal láthatóak. A zord időjárás, a vitaminokban szegény táplálkozás, a napfény és a szabad levegőn töltött idő hiánya az egész szervezetet megviseli. Igaz ez az arcbőrre is, ami ugyanúgy megérdemli a tavaszi felfrissülést, mint testünk többi része. Így épp itt az ideje egy tavaszi szépségápoló kúra elkezdésének. Ezeket az egyszerű házi praktikákat alkalmazva ebben az évszakban is mindenkinek szép és egészséges lehet az arcbőre.

A tavaszi megújulást érdemes arctisztítással, radírozással és hidratáló krémek alkalmazásával kezdeni. „Minden este távolítsuk el bőrünkről a szennyeződéseket és a napközben viselt sminket, amit legkönnyebben langyos folyóvízzel tehetünk meg. Ezt követően jöhet a bőrradírozás, amihez kiválóan megfelel a tengeri só és tej, vagy akár épp só és méz keveréke. Az alapos öblítés után pedig nem marad más hátra, mint a természetes hatóanyagokat tartalmazó hidratáló szérumok használata, amit a szárazabb bőrűek zsírosabb krémmel is helyettesíthetnek” – tanácsolta dr. Kriston Renáta bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos.

A tavaszi melegben jólesnek a bőrnek a simogató napsugarak, amelyek boldogabbá tesznek, gyorsítják az anyagcserét és a D-vitamin-képzéshez is nélkülözhetetlenek. A szakorvos azonban arra figyelmeztet, hogy napozzunk mértékletesen és fokozatosan szoktassuk hozzá bőrünket az egyre erősödő napfényhez. „Az UV-sugárzásnak leginkább kitett felületeken, így az arcon, a dekoltázson és a kézfejeken mindig alkalmazzunk bőrtípusunknak megfelelő, magas faktorú készítményeket” – javasolta a szakorvos, aki kiemelte: ily módon felkészülve nyugodtan élvezhetjük a kellemes tavaszi időjárás nyújtotta örömöket.

A fényvédők alkalmazását érdemes már az első tavaszi napsugarak megjelenésekor elkezdeni. „A legjobb, ha már az évszak kezdetén elkezdünk figyelni bőrünk védelmére, mivel a napsugárzás komoly megterhelést jelent a bőrnek. Az UV-A sugarak behatolnak a bőr mélyebb rétegeibe, hozzájárulnak annak idő előtti öregedéséhez és akár bőrdaganatok kialakulásához is vezethetnek. Hatásukra fokozódik a bőr vízvesztése, elmélyülnek a felszíni ráncok és zavaró pigmentfoltok is megjelenhetnek” – árulta el a szakorvos, aki azt is hozzátette: a smink vagy a parfüm a napfény hatására allergiás-gyulladásos tüneteket válthat ki a bőrön, amelyek hosszú időn keresztül gyógyulnak és maradandó pigmentációt eredményezhetnek.

