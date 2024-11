Króm: Miért jobb természetes forrásból pótolni?

A króm a szervezetünk számára szükséges nyomelemek egyike. Mivel nem tudjuk előállítani, a szükséges mennyiséget a táplálkozásból tudjuk fedezni. A króm egyik legjobban hasznosuló formája a króm-pikolinát nevű vegyület, amely számos étrend-kiegészítőben megtalálható.

De miért esszenciális számunkra ez a nyomelem?

A króm az inzulin működését segítve részt vesz a szénhidrát-, a zsír- és a fehérje-anyagcserében. Optimalizálja a vércukorszintet, hatásosnak bizonyult policisztás ovárium szindrómában (PCOS) is. Mindezek mellett a króm – egy nemrégiben zajlott kutatási eredmény alapján – a fogyókúrát is segítheti. A vizsgálatban részt vevő, túlsúlyos nők 8 héten át, napi 1000 mikrogramm króm bevitele mellett csökkent éhségérzetet és sóvárgást tapasztaltak, ezáltal kevesebb ételt fogyasztottak. A króm ígéretesnek tűnhet falási rohamban, illetve depresszióban szenvedő betegek esetén is, amely jövőbeni kutatások tárgyát képezi, csakúgy, mint a vérnyomáscsökkentő és izomépítő hatásának további vizsgálata is.

Több klinikai tanulmány bizonyította, hogy azoknak a 2-es típusú cukorbeteg felnőtteknek, akik naponta 1000 mikrogramm krómot szedtek, alacsonyabb volt az éhgyomri inzulinszintjük. Továbbá, kisebb volt hemoglobin A1c értékük is (ez a magas vércukorszint egyik fontos jelzőmolekulája). A króm előnyös hatásait csak inzulinrezisztens, illetve kezeletlen cukorbetegek esetében sikerült bizonyítani.

Hirdetés

A króm előfordulása a természetben és vegyületei

A króm a természetben elemi állapotban nem fordul elő, csupán szilikát, oxid, hidroxid, karbonát, szulfid és nitrit vegyületek formájában.

Kétféle oxidációs állapotban létezik: három értékű [Cr(III)] és hatértékű [Cr(VI)] formában. Bár mindkét típus krómatomból áll, fizikai és kémiai tulajdonságaikban nagyban különböznek egymástól: a Cr(III)-ion sötétzöld, míg a Cr(VI)-ion narancssárga színű.

Jelentősebb különbség a két oxidációs állapotú króm között, hogy a háromértékű króm az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, nem mérgező és ebben a formában található meg a természetben. Az ipar festékek gyártásához, fémfelületek védőbevonataként, illetve bőr-, textil- és egyéb felületek víztaszító rétegének kialakításához használja.

A hatos oxidációs állapotú króm viszont rendkívül toxikus az emberre és a környezetre is: belélegezve, lenyelve vese- és tüdőproblémákat, illetve daganatos megbetegedést is okozhat. A hat vegyértékű króm fakonzerváló szerekben, korrózióálló bevonatokban, valamint festékekben fordul elő. A nagymértékű ipari felhasználás, főként a galvanizálás okozza a Cr(VI)-tartalmú vegyületek megjelenését a környezetben. A talaj számára a nem megfelelően kezelt ipari és kommunális hulladékok további veszélyt jelentenek.

Mennyi krómra van szükségünk?

A javasolt napi krómbevitel 120 µg, amely kiegyensúlyozott táplálkozással fedezhető. A szükségesnél nagyobb krómkoncentráció mérgező hatású.

A legjobb a krómot természetes forrásból pótolni

A krómpótlás szinte teljes mértékben megoldható ételekkel, egyes szakértők indokolatlannak tartják a krómtartalmú étrend-kiegészítők alkalmazását. Hiánybetegség nem jellemző, így a króm hiányára utaló tünetek sem ismertek.

A króm természetes forrásai

Krómban gazdag ételek az alábbiak:

teljes kiőrlésű gabonák és a belőlük készült kenyerek

sajtok

sovány húsok

fűszerek, például fekete bors és kakukkfű

sörélesztő

sertésvese, egyéb belsőségek

gomba

aszalt szilva

szőlőlé

spárga

salátafélék

Az étkezéssel bevitt króm biztonságosnak tekinthető.

Krómtartalmú étrend-kiegészítők

A króm étrend-kiegészítőkben pikolinát, nikotinát, illetve klorid formában érhető el. A króm-pikolinát a háromértékű króm pikolinsavval alkotott, szintetikus vegyülete. A pikolinsav a húszféle esszenciális aminosavak egyikének, a triptofánnak a természetben előforduló származéka. Egy, az amerikai táplálkozástudományi intézet által vezetett vizsgálatban a résztvevők mindegyike 200 µg krómnak megfelelő, a három különféle krómot tartalmazó étrend-kiegészítő egyikét szedte. A vizelet krómértékei alapján, közvetett módon vizsgálták a felszívódást: a pikolinát szignifikánsan magasabb értéket eredményezett, mint a többi forma. Több vizsgálat is megerősítette ezt, vagyis, hogy a szerves, pikolinát forma a legjobban felszívódó és hasznosuló krómvegyület.

A magas dózisú krómtartalmú étrend-kiegészítők lehetséges mellékhatásai

A magas dózisú étrend-kiegészítők okozhatnak mellékhatásokat, például gyomorirritációt, bőrviszketést és -pirosodást, szívritmuszavart, máj- és veseproblémát.

Kölcsönhatásai gyógyszerekkel

A króm kölcsönhatásba léphet egyes savlekötőkkel, valamint csökkentheti a levotiroxin (pajzsmirigy-alulműködés kezelésére szolgáló gyógyszer) felszívódását. Nemszteroid gyulladáscsökkentők, mint az aszpirin és ibuprofen szedése mellett a vér emelkedett krómszintjéről számoltak be, míg bizonyos szteroidok a szervezetben levő króm mennyiségének csökkenését eredményezhetik. Cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerekkel együtt szedve a króm veszélyes szintre csökkentheti a vércukorszintet.

Vérszegénységben szenvedők, illetve vesebetegek krómtartalmú étrend-kiegészítők alkalmazása előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



Felhasznált irodalom: