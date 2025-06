Drogok és veszélyeik: a kannabisz

A kannabisz (cannabis) világszerte a leggyakrabban fogyasztott illegális szer, bár egyre több országban legalizálják orvosi vagy akár rekreációs célokra is. Rendszeres használata függőséghez vezethet és növeli a pszichotikus zavarok kialakulásának kockázatát.

A kannabisz és össztevői (THC, CBD)

Az egyik legismertebb és legelterjedtebb pszichoaktív szer a kannabisz, amely több mint százféle kannabinoidot tartalmaz – ezek közül a legismertebb a THC (tetrahidrokannabinol), valamint a CBD (kannabidiol), amely nem pszichoaktív, de gyulladáscsökkentő és nyugtató hatásai miatt vizsgálják gyógyászati célokra.

A Cannabis Sativa (hasznos kender) 2–3 méter magasra megnövő, jellegzetesen fogazott levelű, lágyszárú növény. Különösebb gondozás nélkül is megterem, de sok országban – így Magyarországon is – törvény tiltja a magas THC-tartalmú növények termesztését. A kendernek elsősorban szárított virágait, esetleg leveleit, hajtásait használják. Továbbá a virágokon, leveleken előforduló gyantás anyagból készül a hasis, mely préselt lapok vagy kockák formájában jut el a fogyasztóhoz. A növényből készült termékeken felül tiltottak a szintetikus kannabinoidok is.

A kender évszázadokon át gyógyszerként is ismert volt: fájdalom- és görcsoldó, hányáscsillapító, étvágyfokozó szerként használták. 1937-ig több országban legálisan forgalmazták, ezt követően került tiltólistára. A 21. században újra előtérbe került gyógyászati alkalmazása: több amerikai államban és európai országban (például Németországban, Hollandiában) orvos által felírható például krónikus fájdalom, sclerosis multiplex, epilepszia okozta panaszok, vagy a kemoterápia mellékhatásainak enyhítésére.

A CBD-tartalmú termékek – mivel nem okoznak bódulatot – sok országban legálisan elérhetők, akár étrend-kiegészítőként is. A tudományos bizonyítékok azonban vegyesek: míg egyes tanulmányok a pozitív hatásokat hangsúlyozzák, mások szerint hatása korlátozott, és további kutatások szükségesek.

A kannabisz használata és hatásmechanizmusa

A kannabiszt leggyakrabban cigaretta (joint, spangli) formájában, dohánnyal keverve fogyasztják. Elterjedt még a bong, pipa, vaporizer használata is. Belélegezve hatása 10-20 másodpercen belül jelentkezik, 2-3 órán át tart, a hatáshoz 2-3 slukk elég lehet. Étellel fogyasztva (például sütemények, italok formájában) a hatása később jelentkezik (kb. 30–90 perc múlva), de hosszabb ideig tart (kb. 4–8 óráig is).

A THC a központi idegrendszer kannabinoid receptorain keresztül fejti ki hatását. A nemesítések révén ma már léteznek 20% fölötti THC-tartalmú fajták is, miközben az 1970-es években ez átlagosan csak 2–3% volt – ez a koncentráció-növekedés növeli a mentális mellékhatások kockázatát is.

Rövid távú hatások

A fogyasztást követően gyakori a pulzusszám emelkedése, a szemek bevörösödése, szájszárazság, köhögés. Nagyobb adag esetén hányinger, szédülés, remegés, ritkán ájulás is előfordulhat.

A pszichoaktív hatások között szerepel az eufória, fokozott érzékelés (például ízek, színek, hangok intenzívebbé válása), torzult időérzékelés és fokozott asszociációs gondolkodás. Sokan élnek meg „kreatív hullámokat” vagy mélyebb kapcsolódást más emberekkel.

Ugyanakkor előfordulhatnak negatív élmények is, főleg nagy dózisban vagy érzékeny egyéneknél: szorongás és pánik, paranoid gondolatok, hallucinációk. Ezek az ún. „bad trip”-ek, különösen serdülőknél, első alkalommal vagy zárt térben jelentkezhetnek.

Kutatások arra utalnak, hogy a kamaszkori, nagy mennyiségű kannabiszhasználat összefüggésben lehet a skizofrénia és más pszichotikus zavarok kialakulásával, főként genetikai hajlam esetén. Ezért a serdülők kannabiszfogyasztása különösen aggályos.

A THC hosszabb ideig raktározódik a szervezetben, vizeletmintából egyszeri használatot követően 1-3 napig, krónikus használat után akár 30 napon túl is kimutatható.

Részletesen A THC kiürülése, lebomlása

A függőség és hosszú távú hatások

A kannabisz rendszeres használata pszichés függőséghez vezethet. A kutatások szerint a rendszeres fogyasztók mintegy 9–10%-a válik függővé, kamaszkorban kezdve ez az arány akár 17% is lehet. A megvonási tünetek viszonylag enyhék: ingerlékenység, álmatlanság, étvágycsökkenés, nyugtalanság jelentkezhet.

Tartós fogyasztás esetén csökkenhet a memória, a figyelem és a tanulási képesség. Különösen fiatal korban kezdve lehetnek hosszabb távú kognitív következményei. Egyes tanulmányok szerint a hosszú távú kannabiszhasználók agyi szürkeállománya is változhat, de ezek a hatások részben reverzibilisek lehetnek abbahagyás után.

A THC negatívan befolyásolja a férfiak spermaszámát és a spermiumok mozgékonyságát, terhesség alatti fogyasztása összefügg a fejlődés visszamaradásával, a koraszüléssel és a csecsemő neurokognitív fejlődésével.

Gyakran hangoztatott nézet, hogy a kannabisz „kapudrog”, vagyis megnöveli a veszélyesebb drogok kipróbálásának esélyét. A legfrissebb szakirodalom szerint ez nem közvetlen biológiai hatás, hanem inkább társas és környezeti tényezők következménye: aki kannabiszt fogyaszt, gyakrabban kerül kapcsolatba más szerekkel is élő emberekkel.

Összegzés

A kannabisz körüli társadalmi és jogi megítélés világszerte változik: míg egyes országok a legalizálás és szabályozás útját járják, máshol továbbra is zéró toleranciát alkalmaznak. Az orvosi felhasználás kérdése tudományos alapokra helyezve értékelendő, de a rekreációs fogyasztás kockázatait – különösen fiatalok esetében – nem szabad alábecsülni.

Szerző: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter

Aktualizálta: Dr. Sztankovics Dániel, biológus